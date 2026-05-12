박찬대 후보의 대장동 모델 언급에 국민의힘 총공세, 인천시장 선거 격돌

박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 인천 개발 방안으로 대장동 모델의 공익적 취지를 언급하자, 국민의힘이 이를 부패 모델의 재현이라며 강하게 비판하며 정치적 공방이 가열되고 있습니다.

더불어민주당 의 박찬대 인천시장 후보가 인천 지역의 발전을 위한 새로운 개발 방향으로 이른바 ' 대장동 개발 사업'의 모델을 언급하면서 정치권에 거센 후폭풍이 몰아치고 있다. 사건의 발단은 지난 10일 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 김남준 후보의 선거사무소 개소식이었다.

이 자리에서 박 후보는 인천의 고질적인 현안들을 해결하고 도시 경쟁력을 높이기 위한 방안으로 창의적인 개발 설계의 필요성을 강조했다. 특히 그는 경기일보와의 인터뷰를 통해 기업에게는 정당한 수준의 이익을 보장해주되, 이를 초과하여 발생하는 막대한 이익은 공공의 몫으로 환수하는 정교한 설계가 핵심이라고 주장했다. 그는 이러한 방식의 대표적인 사례로 대장동 모델의 공익적 취지를 높게 평가하며, 이러한 혁신적인 아이디어가 인천의 개발 사업에도 적극적으로 도입되어야 한다고 역설했다. 하지만 이러한 발언은 즉각적으로 국민의힘의 강력한 반발을 불러일으키며 거센 공방전으로 번졌다.

국민의힘은 박 후보의 발언을 두고 이를 부패한 개발 방식의 부활이라고 규정하며 일제히 파상공세를 펼쳤다. 송언석 국민의힘 원내대표는 자신의 페이스북을 통해 단군 이래 최대의 부동산 비리 사건으로 기록된 대장동 사업이 어떻게 인천의 현안 해결을 위한 모델이 될 수 있느냐며 개탄을 금치 못했다. 송 원내대표는 박 후보가 과거 대통령을 찬양하던 태도를 언급하며 강하게 비판하는 한편, 7400억 원이라는 거액의 범죄 수익이 특정 일당의 주머니로 들어간 방식을 창의적이라고 표현한 것에 대해 분노를 표했다.

그는 이어 접경 지역의 문제를 해결하는 창의적인 아이디어가 기업을 통한 대북 송금과 같은 방식이냐며 날 선 비판을 이어갔다. 결국 이번 발언은 인천을 온갖 개발 업자와 사기꾼, 그리고 정치적 모리배들이 판치는 부패의 아수라장으로 만들겠다는 선언과 다름없다고 주장하며, 이번 지방선거에서 민주당 후보를 선택하는 것은 나라 전체를 대장동 모델로 덮어버리는 결과가 될 것이라고 경고했다. 여기에 최보윤 국민의힘 수석대변인 역시 논평을 통해 이번 사태를 인천을 무대로 한 '대장동 시즌2'의 출마 선언이라고 꼬집었다.

최 대변인은 국민들이 대장동 사건을 통해 목격한 것은 공공을 위한 창의적인 행정이 아니라 특정 개인과 민간 업자의 배를 불리기 위한 조직적인 부패였다고 강조했다. 이러한 논란의 중심에 있는 대장동 사건은 이재명 당시 민주당 대표가 성남시장 시절 최종 결재권자로서 민간 업자들에게 지나치게 유리한 사업 구조를 승인함으로써 성남도시개발공사에 수천억 원대의 손해를 입혔다는 혐의로 검찰에 기소된 사건이다. 검찰은 당시 사업 설계 과정에서 공공의 이익보다는 특정 개인들의 이익이 우선시되었다고 보고 재판을 진행 중이며, 이는 현재까지도 한국 사회의 가장 뜨거운 정치적, 법적 쟁점으로 남아 있다.

반면 더불어민주당 측은 이러한 검찰의 기소를 조작된 기소라고 주장하며 정면으로 맞서고 있다. 민주당은 최근 이른바 '조작기소 특검법'을 발의하며 재판이 진행 중인 대장동 사건을 포함한 여러 의혹들을 특검이 넘겨받아 공소 취소 권한을 행사할 수 있도록 하는 방안을 추진했다. 이에 대해 국민의힘은 범죄 혐의를 받는 인물이 스스로 자신의 공소장을 찢어버리려는 시도라며 강하게 비판했다. 장동혁 대표는 이를 두고 법치주의를 무시하는 행위라고 규정하며 이번 선거의 핵심 쟁점으로 부각시키기 위해 총력을 기울이고 있다.

개발의 공공성 확보라는 명분과 부패한 비리 모델의 재현이라는 프레임이 격렬하게 충돌하면서 인천시장 선거의 양상은 단순한 지역 개발 논의를 넘어 중앙 정치의 이념 갈등과 사법 리스크 논쟁으로 확산되는 모양새다. 한편 이러한 치열한 정치적 공방 속에서도 여론조사 결과는 흥미로운 흐름을 보이고 있다. 인천일보가 한길리서치에 의뢰하여 실시한 최근 조사에 따르면, 박찬대 후보는 48.1%의 지지율을 기록하며 유 후보의 34.7%를 오차범위 밖에서 크게 앞서고 있는 것으로 나타났다.

하지만 국민의힘이 대장동 모델 언급을 집중 공격하며 도덕성과 청렴성 문제를 제기하고 있는 만큼, 남은 선거 기간 동안 이 이슈가 지지율에 어떤 영향을 미칠지가 관전 포인트가 될 전망이다. 인천 시민들이 개발의 효율성과 공공 환수라는 실용적 접근에 주목할 것인지, 아니면 과거의 부패 논란과 연결된 정치적 리스크에 더 민감하게 반응할 것인지에 따라 선거의 최종 결과가 달라질 수 있다. 결국 이번 선거는 인천의 미래 설계도에 대한 서로 다른 해석과 가치관의 충돌이 얼마나 치열하게 전개될지를 보여주는 시험대가 될 것으로 보인다





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