박찬대 인천시장 출마 선언, ABC+E 전략으로 인천 재도약 노린다

박찬대 더불어민주당 의원이 인천시장 출마를 공식화하며 인공지능, 바이오, 콘텐츠, 에너지 중심의 혁신적인 도시 성장 전략을 발표하고 현 시정을 비판하며 본격적인 선거전에 뛰어들었습니다.

박찬대 더불어민주당 의원이 다가오는 인천시장 선거 출마를 공식화하며 본격적인 세몰이에 나섰습니다. 박 의원은 22일 인천시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 인천의 재도약을 위한 청사진을 제시하며 지지를 호소했습니다. 그는 인천에서 나고 자란 토박이이자 3선 국회의원, 그리고 원내대표와 당 대표 권한대행을 역임한 풍부한 정치 경험을 바탕으로 무너진 인천의 경제를 다시 일으켜 세우겠다고 선언했습니다. 박 의원은 현재 인천이 직관적인 위기에 처해 있다고 진단하며, 지난 4년간 인천시의 경제성장률이 급격히 하락한 실태를 지적했습니다. 그는 유정복 현 시장의 시정을 무능하다고 강도 높게 비판하며, 성장 엔진이 꺼져가는 인천에 새로운 활력을 불어넣어야 한다고 강조했습니다. 이를 위해 취임 즉시 100일 민생회복 프로젝트를 가동하여 인천e음 카드 캐시백 확대와 청년 월세 지원 등 실질적인 민생 안정을 꾀하겠다고 약속했습니다.

박 의원이 제시한 핵심 미래 성장 전략은 바로 ABC+E 체제입니다. 인공지능(A)과 바이오(B) 산업을 고도화하고, 전 세계적으로 각광받는 K-컬처 및 콘텐츠(C) 산업을 육성하여 도시 경쟁력을 극대화하겠다는 구상입니다. 또한 에너지(E) 허브로서의 지위를 선점하기 위해 해상풍력 생태계를 조성하고, 수도권과는 차별화된 전기요금 체계를 도입하여 인천 산업단지의 원가 경쟁력을 확보하겠다는 의지도 분명히 했습니다. 교통 체계의 획기적 개선과 신구도심 간의 균형 발전을 통해 누구나 살기 좋은 인천을 만들겠다는 포부도 함께 밝혔습니다. 이와 같은 구체적인 공약들은 인천이 단순한 수도권의 배후 도시가 아니라 대한민국을 이끄는 G3 코리아의 핵심 거점으로 발돋움해야 한다는 그의 철학이 반영된 결과입니다. 한편, 선거 국면에서 박 의원의 행보와 대조를 이루는 유정복 현 시장의 대응도 지역 정가의 뜨거운 감자입니다. 박 의원은 조만간 의원직을 사퇴하고 예비후보로 등록하여 선거 운동에 매진할 계획이지만, 유 시장은 현직 시장직을 최대한 유지하며 시정 운영에 집중하는 전략을 택했습니다. 이는 현직 프리미엄을 활용하면서도, 중앙 정치의 변수로부터 거리를 두고 개인의 정책 수행 능력을 강조하려는 의도로 풀이됩니다. 그러나 일각에서는 이러한 행보가 정당 지지율을 의식한 전략적 선택이라는 분석도 나옵니다. 후보 등록 시점이 다가올수록 두 후보 간의 대립은 더욱 격화될 것으로 보이며, 시민들은 과연 누가 인천의 정체된 성장을 돌파하고 더 나은 미래를 제시할 것인가에 주목하고 있습니다. 선거일이 다가올수록 공약 검증과 시정 평가를 둘러싼 공방은 더욱 치열해질 전망입니다





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인천시장선거 박찬대 유정복 지방선거 ABC+E전략

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