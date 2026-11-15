박진형 루빈스타인 콩쿠르 공동 2위, '내 음악 믿음'으로 역사적 성과 달성

피아니스트 박진형이 아르투르 루빈스타인 국제피아노콩쿠르에서 한국인 역대 최고 성적인 공동 2위를 차지했다. 그는 심사위원의 취향보다 자신의 음악을 믿고 실패를 단단함으로 승화시키며 새로운 시대를 열었다.

피아니스트 박진형 이 아르투르 루빈스타인 국제 피아노 콩쿠르에서 공동 2위의 영예를 안으며 한국 피아노 계의 역사적인 성과를 달성했다. 박진형 은 독일 하노버국립음대 박사과정 재중인 30세의 나이에 이 같은 고지를 점령했다.

역대 최고 기록 세운 박진형의 콩쿠르 여정

2016년 프라하봄 국제콩쿠르 피아노 부문에서 한국인 최초로 우승한 바 있는 박진형은 이후 세 차례 더 국제 콩쿠르 정상에 올랐다. 지난 9월 열린 아르투르 루빈스타인 국제피아노콩쿠르에서는 손열음이 2005년 3위에 오른 기록과 조성진이 2014년 3위에 오른 기록을 넘어선 한국인 역대 최고 성적을 거두었다.

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최근 국내 공연을 위해 귀국한 박진형은 지난 3일 서울 금호아트홀에서 기자들과 만나 지난날을 돌아보는 시간을 가졌다. 그는 국제 콩쿠르에서 여러 차례 우승한 끝에 이제는 콩쿠르를 졸업해도 되지 않느냐는 질문에 더 많은 무대에서 연주하고 싶어서라고 답했다.

타인의 취향보다 자신의 음악을信하는 선택

박진형에게 있어 이번 성과는 단순한 실력 향상을 넘어 연주 철학의 전환을 의미한다. 그는 2022년 반클라이번 콩쿠르 준결선 탈락과 지난해 쇼팽 콩쿠르 예선 탈락 등 시련을 겪으며, 이전에는 심사위원 모두로부터 좋은 평가를 받으려 애썼던 자신을 되돌아보았다.

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호불호가 갈릴 만한 해석을 피하고 튀지 않는 연주로 일관하던 시절, 그는 다른 사람의 취향에 자신을 맞추고 있다는 깨달음을 얻었다. 이번 루빈스타인 콩쿠르에서는 운 좋게 자신의 음악을 좋아하는 심사위원들을 만났다고 겸손하게 표현하면서도, 이제 자신의 느낌을 더 믿으려 한다고 밝혔다.

다른 연주자들이 별로 슬프게 표현하지 않는 부분을 자신이 느끼는 대로 슬프게 연주하는 등 독창성을 추구한다. 대신 관객들에게 그 이유를 납득시킬 수 있어야 한다는 책임감을 인지하며 연주를 하고 있다.

실패의 축적이 만든 연주가로서의 단단함

치열한 콩쿠르 경쟁에서 심리적 압박을 어떻게 견뎌냈는지에 대해 박진형은 초등학교 6학년 시절의 경험을 꺼냈다. 피아노를 잘 치는 아이로 통하던 그는 첫 이화경향음악콩쿠르 참가에서 예선 탈락하며 일주일 내내 울기도 했다.

중학교 2학년 때 같은 대회에 다시 도전해 1위를 차지한 이후에도 우승과 탈락을 거듭했다. 이제는 결과가 기대에 못 미쳐도 예전만큼 흔들리지 않으며, 실패들이 쌓이다 보니 무뎌지는 것 같다고 말한다.

하지만 그 무뎌짐이 나쁜 것만은 아니라고 생각한다. 다른 말로 하면 단단해지는 과정이며, 이러한 경험들이 현재의 연주자에게 큰 버팀목이 되고 있다고 전한다.

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무대를 향한 열정과 축구라는 이색 취미

박진형이 진짜 원하는 것은 상장보다 무대다. 그는 제 음악을 듣는 분들이 '이 연주자 누구지?' 하고 궁금해했으면 좋겠다는 바람을 밝혔다. 다음 달 2일에는 백건우의 데뷔 70주년 기념 공연 '백건우와 영 프렌즈'에서 대선배와 한 무대에 선다.

당장 또 다른 콩쿠르에 나갈 계획은 없지만, 피아니스트 백건우에게 들은 조언을 잊지 않는다. 백건우는 과거 부조니 콩쿠르 출전 경험을 살며 자신이 그 작품을 어디까지 완성할 수 있을지 시험해보고 싶었다고 전했다.

박진형에겐 그 말이 오래 마음에 남았으며, 자신만의 이유가 생긴다면 다시 도전할 생각이다. 또한 그는 손이 생명인 피아니스트임에도 독일 하노버 한인 축구팀의 주전으로 활약하며 축구라는 이색 취미를 즐긴다.

아무리 봐도 재능은 없는 것 같다고 웃어넘기지만, 어려서부터 워낙 좋아했던 운동이라 쉽게 포기할 수 없다고 한다. 피아노 아니었으면 축구 선수가 됐을 수도 있겠다는 질문에도 그는 여전히 재미를 느낀다고 답했다.