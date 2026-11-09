박진영 첫열매들 이단 의혹 해명 공룡 동시대 주장 학계 반발

박진영이 이끄는 '첫열매들'의 이단 의혹과 공룡과 인간이 공존했다는 주장에 대해 입장 표명과 학계의 강력한 반발이 이어지고 있다.

가수 겸 프로듀서 박진영 은 10월 7일 국회의원회관에서 열린 국회 문화체육관광위원회 국정감사 현장과 자신의 유튜브 채널을 통해 종교 활동 관련 논란에 대한 입장을 명확히 밝혔다. 박진영 은 대중문화교류위원회 공동위원장의 공식 직함을 유지하며 정치 현안과 문화 정책을 논의하는 자리에 appearances하면서도, 개인이 이끄는 종교 단체의 정체성과 교리에 대한 외부의 강도 높은 비판에 대응했다.

박진영 종교 모임 이단성 주장과 해명

박진영은 8일 자신의 유튜브 채널 '첫열매들'에 업로드된 영상에서 기독교 신앙 선택의 어려움과 자신에 대한 이단·사이비 의혹을 직접 다뤘다. 그는 사람들이 수많은 교회 중 어디가 참된 교회인지 고민하며, 특히 자신이 이끄는 단체가 이단이라고 소문 난 것에 대해 한번쯤은 들어볼까 하는 심리를 가진 것을 언급했다. 박진영은 이러한 지적에 대해 '한 번만 들어보셨으면 좋겠다'며 자신의 메시지를 직접 검증해 볼 것을 촉구했다.

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박진영은 교회가 점차 널리 알려지고 있으며, 일부 목사들이 위험하다고 경고함에도 불구하고 오히려 더 많은 사람이 관심을 가지게 되었다고 주장했다. 그는 사람들이 자신의 교리를 찾고 고민하는 과정에서 하나님께서 말씀이 올바른 사람을 만나도록 도와준다고 믿는다고 덧붙였다. 이는 종교적 열망과 불안감을 교리와 연결하여 자신의 단체를 정당화하려는 논리로 읽힌다.

창조과학적 주장과 과학계 간극

박진영은 해당 영상에서 성경에 묘사된 한 동물의 꼬리가 백향목처럼 뻗어 있다는 구절을 인용하며, 풀을 먹는 짐승 중 이렇게 긴 꼬리를 가진 존재는 공룡밖에 없다고 주장했다. 그는 인간이 놀랍게도 공룡과 같은 시대에 살았었다고 주장하며, 이것이 성경의 진실을 보여주는 증거라고 강조했다.

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박진영은 완벽한 과학적 증거를 찾기보다 '말이 되는 것'을 선택하는 것이 중요하다는 입장을 취했다. 그는 우리가 사는 시대에는 공룡과 인간 공존을 증빙하는 빼도 박도 못할 증거가 없을 것이라고 인정하면서도, 신학적 해석이 과학적 상식보다 우선한다고 시사했다. 이러한 관점은 기독교 근본주의 계열에서 성경 기록의 문자적 진실을 과학으로 입증하려는 창조과학의 주장과 궤를 같이한다.

그러나 현대 학계의 연구 결과는 박진영의 주장과 정면으로 대립한다. 고생물학과 인류학에 따르면 공룡은 중생대 백악기 말인 약 6500만 년 전에 멸종했으며, 현생 인류는 약 30만 년 전 아프리카에서 등장했다. 이 두 사건 사이에 수억 년의 시간적 간극이 존재하므로, 공룡과 인간이 같은 시대에 공존했다는 주장은 과학적 사실과 일치하지 않는 것으로 평가받고 있다.

교단의 이단성 연구와 향후 일정

박진영이 이끄는 '첫열매들'은 원래 성경 공부 모임에서 시작되어 현재 서울, 부산, 미국 로스앤젤레스 등 국내외 8개 지역에서 활발히 모임을 운영하고 있는 것으로 파악된다. 해당 단체가 사회적 주목을 받자, 박진영은 지난 3일 유튜브를 통해 이단·사이비 소리를 듣기 시작했으며 본격적인 핍박을 받고 있다고 호소했다. 그는 이러한 문제가 인간의 노력으로 해결될 사안이 아니며, 오직 하나님께서 해결해 주실 것이라고 믿는다고 밝혔다.

종교界 내부에서도 박진영과 그의 단체에 대한 공식적인 감시가 시작되었다. 대한예수교장로회 통합총회는 부산노회의 청원을 받아 박진영과 첫열매들의 교리가 기독교 정통 교리와 얼마나 다른지, 즉 이단성 여부를 엄밀하게 연구하고 있다. 이 연구는 교단의 공인된 절차에 따라 진행되며, 신뢰할 수 있는 신학적 근거를 바탕으로 판단이 내려질 예정이다.

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대한예수교장로회 통합총회는 2027년 9월 개최될 정기총회에서 이 연구 결과를 공식적으로 보고할 계획이다. 현재 시점에서는 박진영이 이끄는 첫열매들이 이단에 해당하는지 여부에 대한 최종적인 법적·종교적 판단은 아직 내려지지 않은 상태다. 다만, 공식적인 심의 과정을 거치는 만큼 향후 교단의 결론이 박진영의 종교 활동과 대중적 이미지에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.