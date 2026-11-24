미국 뉴욕에서 열린 제54회 국제엠미상에서 박지현의 '악마의 이름' 여우주연상 후보가 무산됐다. 모나 미나 레온이 벨기에 드라마로 대상을 수상하며 K-연기력은 일회성 주목에 그쳤다.

미국 뉴욕에서 개최된 제54회 국제엠미상 에서 한국 배우 박지현 이 여우주연상 후보에 올랐으나 최종 수상에는 실패했다. 국제엠미상 측은 현지 시각 23일 공식 소셜 미디어를 통해 54회 시상식 결과를 발표했으며, 박지현 은 한국 배우로서는 최초로 이 부문에 지명되었으나 영예의 주인공이 되지는 못했다.

모나 미나 레온의 여우주연상 쾌거

올해 여우주연상 수상자에는 벨기에 시리즈 '홀리 샷(Holy Sh!t)'에 출연한 모나 미나 레온이 선정되었다. 레온은 튤레 증후군을 앓고 있으면서 교사가 되길 꿈꾸는 유수민 역으로 열연을 펼친 바 있으며, 이 역을 통해 심사위원단과 전문가들의 높은 평가를 받았다.

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박지현의 후보 지명 의미와 경쟁 구도

박지현은 넷플릭스 오리지널 시리즈 '악마의 이름'의 천상연 역으로 국제적인 주목을 받으며 이번 수상 전선에 이름을 올렸다. 그녀는 한국 배우로는 최초로 여우주연상 부문에 지명되는 쾌거를 이뤘으나, 글로벌 경쟁 속에서 최종 우승의 영광은 벨기에 작품에게 넘어갔다.

이러한 결과는 K-드라마가 해외 유수 상에서 인지도를 높이고 있음을 보여주지만, 여전히 서양 중심의 평가 시스템에서 한국 연기력이 최종적인 영예를 안는 데에는 한계가 있음을 시사하기도 한다. 박지현의 활약은 향후 한국 콘텐츠의 해외 진출에 긍정적인 참고 자료가 될 전망이다.

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시리즈 부문 낙첨과 미국 외 프로그램의 위상

시리즈 부문에서는 박은빈과 설경주가 출연한 디즈니플러스 시리즈 '악마의 이름'이 후보에 올랐으나, 결국 영국의 시리즈가 대상을 가져갔다. 이는 디즈니플러스 시리즈가 주요 프로그램 부문의 경쟁력이 있음을 인정받았지만, 최종 승리는 다른 지역 작품이 차지했음을 의미한다.

국제엠미상은 1973년 제정되어 미국의 오마 프리메타임 엠미상을 제외하고 미국 외 국가의 우수 프로그램을 소개하기 위해 설립되었다. 캐나다 뱁프 TV 페스티벌과 모나코의 몬테카를로 TV 페스티벌과 함께 세계 3대 TV 시상식 중 하나로 손꼽히며, TV계의 아카데미로 불리는 오마 프리메타임 엠미상과 distinct한 성격을 지닌다.

한국 드라마의 글로벌 영향력 제고

이번 국제엠미상 결과는 한국 드라마가 세계 무대에서 꾸준히 그 영향력을 확장하고 있음을 입증하는 사례다. 박지현과 박은빈의 연기는 한국 내에서의 인기를 넘어 해외 시청자와 평론가들에게도 긍정적인 반응을 얻었으며, 이는 한국 콘텐츠의 글로벌 마케팅에 중요한 자원이 된다.

특히 박지현의 여우주연상 지명은 한국 연기력을 인정받은 의미 있는 사건으로, 향후 한국 배우와 드라마의 해외 진출 경로가 더욱 다양해지고 있음을 보여준다. 또한, 이러한 국제적 주목은 한국 드라마 산업이 단순히 지역 시장에 그치지 않고 글로벌 스토리텔링의 중심으로 자리매김하고 있음을 의미한다.