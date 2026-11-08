박주민 의원 7700만원 가장 많아 박시영TV 정치자금 controversial

(주)박시영이 국회의원 여론조사 용역비 2억7900만원을 가장 많이 수령한 가운데, 박주민 의원이 7700만원으로 상위권이다. 계약과 출연의 연관성 논란이 격화되고 있다.

4년간 국회의원들이 자신의 정치자금 으로 여론조사 및 컨설팅 용역에 지출한 금액이 가장 많은 업체는 유튜브 채널 ' 박시영 TV'를 운영하는 (주) 박시영 인 것으로 확인됐다. (주) 박시영 이 수주한 총액은 2억7900여만원으로, 전체 국회의원 지출액 24억9000여만원의 약 11.2%를 차지하며 1위였다. 이 과정에서 (주) 박시영 이 이해관계를 사전에 고지하지 않고 의뢰인 의원들을 자신의 방송에 출연시키거나 부각시켰다는 비판이 제기되고 있다.

(주)박시영 수주 현황과 주요 의원 지출 규모

(주)박시영에 용역을 의뢰한 의원은 모두 12명으로, 이들은 모두 더불어민주당 소속이었고 방송에도 출연한 이력들이 공존했다. 이 중 박주민 의원이 지출한 금액이 7700만원으로 가장 많았으며, 이어 김용민 의원이 4500만원, 최혜영 전 의원이 3650만원을 썼다. 전북지사 출마를 준비했던 안호영 의원은 1100만원, 지난해 5월 민주당에 입당한 김상욱 현 울산시장은 1000만원을 지출했다.

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박 의원은 지난해에만 최소 5회 박시영TV에 출연했으며, 지난해 9월 추석 특집 방송에서는 김용민 의원과 김상욱 시장과 함께했다. 당시 박시영 대표는 6·3 지방선거를 전망하며 각자 서울시장, 경기도지사, 울산시장 후보군으로 언급하기도 했다. 안호영 의원이 전북에서 토크콘서트를 열었을 때는 박시영 대표가 사회를 맡았다.

컨설팅과 방송 출연의 이해충돌 논란 및 입장이슈

박시영 대표는 저널리즘과 비즈니스의 경계를 넘나드는 구조를 유지해 왔다. 그는 구독자 71만여명을 보유한 친여권 성향의 박시영TV를 운영하며 정치 평론을 하는 동시에, (주)박시영 대표로서 정치인들과 유료 계약을 맺어 여론조사를 제공하거나 선거 전략에 도움을 주고 있다. 이는 시청자에게는 비평으로, 의뢰인에게는 홍보로 작용할 수 있는 '뒷광고' 논란의 소지를 품고 있다.

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하헌기 새로운소통연구소 소장은 비평 과정에서 계약 사실을 감추는 것은 비평의 외피를 띤 홍보로 볼 수 있다고 지적했다. 미국에서도 2017년 도널드 트럼프 전 대통령을 옹호하던 마크 세라노가 트럼프 재선 캠프로부터 3만달러를 받으며 이를 공개하지 않아 논란이 된 사례가 있다. 캠프는 대가가 아니라고 해명했으나 신뢰도는 떨어졌다.

의원 측 반응과 계약 배경에 대한 해명

용역을 의뢰한 의원들은 방송 출연과 금전적 거래 사이에 직접적인 인과관계가 없다고 반박했다. 박주민 의원 측은 역량과 의사의 반영 정도를 고려해 선정했으며, 검찰 개혁 등 현안이 있을 때 섭외가 왔을 때 출연했다고 해명했다. 김용민 의원 측은 인지도와 비밀 준수를 중요하게 여겨 의뢰했으며, 검찰 개혁 시국이어서 출연한 것일 뿐 다른 채널에도 더 많이 나왔다고 했다.

김상욱 시장 측은 다양한 기관을 통해 여론을 살펴볼 필요가 있어 업체를 바꿨을 뿐, 방송 출연과는 별개 사안이라고 밝혔다. 안호영 의원 측은 단순한 개인적 친분으로 맡겼다고 했고, 추미애 경기도지사 측은 (주)박시영이 과거 경기도지사 선거 계약 이력이 있어 데이터와 노하우가 쌓인 업체로 판단했다고 전했다. 신용한 충북도지사 역시 다수 의원들의 추천으로 직접 만나보고 결정했다고 설명했다.

박시영 대표의 해명과 당내 갈등 속 위치

박시영 대표는 컨설팅과 유튜브 팀이 완전히 분리되어 있으며, 실제 의뢰하지 않은 정치인들도 많이 출연했다고 주장했다. 그는 컨센서스만 있다면 컨설팅 내역을 100% 공개할 의향이 있지만, 이를 이해충돌로 규정하는 것은 받아들일 수 없다고 선을 그었다. 또한 다른 정치 컨설턴트들도 지상파 방송에 출연하는 것과 다르지 않다고 반박했다.

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박 대표는 최근 민주당 당대표 선거 국면에서도 갈등의 중심에 섰다. 그는 지난해 7월 민주당 전당대회前夕, 이재명 대통령과 신천지 관련 인사인 이희자 한국근우회 회장이 함께 찍은 사진을 박시영TV에 내보냈다. 이 과정에서 사진 원본에 함께 있던 정청래 의원의 모습이 빠져 여권 내에서 큰 논란을 빚었다.

박시영 대표는 의도적이지 않고 SNS 게시글을 그대로 송출했을 뿐이라고 반박했으나 논란은 이어졌다. 지난달 박시영TV는 이재명 대통령에 대해 비판적 입장을 가진 유시민 작가를 출연시켜 주목받기도 했다. 이러한 일련의 사건들은 정치 자금 사용의 투명성과 미디어 윤리에 대한 추가적인 검토와 논의가 필요함을 시사한다.