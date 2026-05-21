박종준 전 대통령경호처장, 내란특검 조사에서 무죄 선고받다

박종준 전 대통령경호처장이 내란특검 조사에서 무죄를 선고받았다. 그는 12·3 내란 직후 경호처 비화폰 정보를 삭제해 내란 증거를 인멸한 혐의에 대해 21일 1심에서 무죄를 선고받았다.

박종준 전 대통령경호처장 이 지난해 7월 서울 서초구 서울고검에 마련된 내란특검 조사 실에 출석하고 있다. 성동훈 기자 박종준 전 대통령경호처장 이 12·3 내란 직후 경호처 비화폰(보안전화) 정보를 삭제해 내란 증거를 인멸한 혐의에 대해 21일 1심에서 무죄를 선고받았다.

서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 박 전 처장의 증거인멸 혐의에 대한 선고공판을 열어 무죄를 선고했다. 박 전 처장은 2024년 12월6일 윤석열 당시 대통령, 홍장원 당시 국정원 1차장, 김봉식 당시 서울경찰청장 등의 비화폰 계정과 통화내역을 원격 삭제해 내란 증거를 인멸한 혐의를 받았다. 재판부는 윤 전 대통령과 홍 전 차장의 비화폰 정보 삭제에 대해선 홍 전 차장이 그해 12월6일 국회에서 자신의 비화폰 통화내역을 촬영한 사진을 공개한 ‘보안사고’에 따른 조치라고 판단했다.

재판부는 ‘보안사고’에 따른 조치라고 판단한 탓에 윤 전 대통령과 홍 전 차장의 비화폰 정보 삭제에 대해선 무죄를 선고했다. 김 전 청장의 비화폰 정보 삭제에 대해선 그해 12월5일 밤 김 전 청장으로부터 반납 요청을 받아 처리한 사실을 지적하며 ‘반납 경위가 이례적이지만 비정상적이라고 단정하기 어렵다’며 ‘피고인(박 전 처장)이 기록 삭제 지시는 하지 않았던 것으로 보인다’고 말했다. 재판부는 박 전 처장이 윤 전 대통령과 달리 내란 증거를 인멸할 의도로 비화폰 정보를 삭제한 것이 아니라고 판단했다.

내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 지난달 29일 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 항소심에서 징역 7년을 선고하며 비화폰 삭제 지시를 유죄로 판단했다. 재판부는 ‘특전사 비화폰 정보를 삭제하라’고 지시한 탓에 증거인멸의 의도를 인정하지 않았다. 재판부는 ‘특전사 비화폰 정보를 삭제하라’고 지시한 탓에 증거인멸의 의도를 인정하지 않았다. 재판부는 당시 박 전 차장이 지시를 거부하자 윤 전 대통령이 ‘김성훈 경호처 차장과 알아서 할 테니 당신은 신경 쓰지 말라’고 박 전 처장을 통신 업무에서 배제했다고 판단했다





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