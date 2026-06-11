박정희 동상 설치 적법성 판단, 9월쯤 결정될 전망

대구지법 제11민사부(재판장 권준범) 심리로 11일 열린 ‘동대구역 박정희 동상 철거(구조물 인도) 청구소송’ 6차 공판에서 동상 건립 절차의 적절성 여부를 두고 양측 주장이 맞섰다. 원고인 국가철도공단 측 변호인은 대구시가 박정희 동상을 설치하기 전 광장 소유권이 있는 공단에 사전 검토 및 승인을 받지 않는 등 절차상 문제가 있다는 점을 부각했다. 대구시는 지난 5일 준비서면을 통해 반박했다. 서면에는 동대구역 광장 구조계산서에 근거해 동상 설치에 따른 추가 하중이 안전에 문제가 없다는 취지의 주장이 담긴 것으로 알려졌다. 대구시는 동상을 세우기 이전에도 해당 광장에 다수 시설물을 설치해 왔다는 점 등을 주된 논리로 내세운다. 재판부는 다음 달 23일 결심공판(7차)을 진행하겠다고 밝혔다. 하계 휴정기 등을 감안하면 오는 9월쯤 1심 선고가 이뤄질 것으로 예상된다.

동대구역 광장에 2024년 12월23일 박정희 동상 이 설치돼 있다. 백경열 기자 동대구역 ‘ 박정희 동상 ’ 적법성 판단 이 오는 9월쯤 나올 전망이다. 박정희 동상 은 홍준표 전 대구시 장 재임 때 강행 설치됐다.

대구지법 제11민사부(재판장 권준범) 심리로 11일 열린 ‘동대구역 박정희 동상 철거(구조물 인도) 청구소송’ 6차 공판에서 동상 건립 절차의 적절성 여부를 두고 양측 주장이 맞섰다. 원고인 국가철도공단 측 변호인은 대구시가 박정희 동상을 설치하기 전 광장 소유권이 있는 공단에 사전 검토 및 승인을 받지 않는 등 절차상 문제라는 점을 부각했다. 철도공단은 동상이 광장 안전을 저해하는 ‘위험한 시설물’이라는 논리도 폈다. 광장 하부가 받는 하중에 대한 검토 없이 동상 설치가 이뤄져 구조 안전성 문제가 충분히 확인되지 않았다는 것이다.

대구시는 지난 5일 준비서면을 통해 반박했다. 서면에는 동대구역 광장 구조계산서에 근거해 동상 설치에 따른 추가 하중이 안전에 문제가 없다는 취지의 주장이 담긴 것으로 알려졌다. 대구시는 동상을 세우기 이전에도 해당 광장에 다수 시설물을 설치해 왔다는 점 등을 주된 논리로 내세운다. 사실상 대구시가 관리해 온 장소라고도 맞서고 있다.

공단은 다음 기일까지 관련 입장을 정리해 재판부에 추가 서류를 제출할 예정이다. 재판부는 다음 달 23일 결심공판(7차)을 진행하겠다고 밝혔다. 하계 휴정기 등을 감안하면 오는 9월쯤 1심 선고가 이뤄질 것으로 예상된다. 대구시는 홍 전 시장 재임 시절인 2024년 12월 동대구역 광장에 약 6억원을 들여 높이 3m 박 전 대통령 동상을 설치했다.

공단은 이에 지난해 1월 박정희 동상 설치의 불법 여부를 가리기 위해 대구시를 상대로 소를 제기했다. 재판은 그해 8월부터 진행 중이다. 당초 6·3 지방선거 이전에 선고가 이뤄질 것이라는 관측이 나왔지만, 대구시가 단체장 부재 상태라는 점 등을 들며 선거 이후로 미뤄줄 것을 요청해 1년 가까이 재판이 이어지고 있다. 대구시는 다음 달부터 임기를 시작하는 추경호 대구시장 당선인에게 12일 박정희 동상 관련 사안을 보고할 계획이다.

대구시 관계자는 ‘재판에 집중하면서 추 당선인 지침이 나오면 대응하겠다’고 말했다. 다만 추 당선인 인수위원회 관계자는 ‘아직 박정희 동상과 관련한 입장을 정하지 못했다’고 말했다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

박정희 동상 대구시 국가철도공단 소송 적법성 판단 재판 광장 안전 구조 안전성 절차상 문제 추경호 대구시장 홍 전 시장 재임

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

경기도, 허위매물 광고 등 공인중개사 63개소 불법행위 적발경기도, 허위매물 광고 등 공인중개사 63개소 불법행위 적발 경기도 허위매물 표시광고위반 부동산불법행위 박정훈 기자

Read more »

������, �̹��� �������� �Ű�� ��Ȥ���赿�� ��, �������� �������� - ��ߴ����������뼮 ���Ҽ� ��⵵���� �ĺ��� ������ �������� �ĺ��� ���Ű� ��� ��Ȥ�� �����ϰ� ������.���� 23�� �� 11�ò����� ���� ���� 24�� ����...

Read more »

대한항공 여객기, 필리핀 공항서 활주로 이탈···인명피해 없어해당 여객기는 악천후로 인해 3번의 착륙 시도 끝에 도착예정시간보다 1시간가량 늦게 공항 착륙에 성공했지만, 활주로를 지나 수풀에서 멈춰 섰다. 여객기에는 승객 162명과 승무원 11명이 타고 있었지만, 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

Read more »

[속보]법무부, 김경수 가석방 또 불허…원유철·최흥집 등 여권 인사는 가석방법무부가 23일 개최한 가석방심사위원회에서 11월 가석방 심사 대상에 오른 김경수 전 경남지사(55·사진)에 대해 ‘부적격’ 판정을 했다.

Read more »

힘 못쓰는 새내기株 절반은 공모가 하회신규상장 23곳 중 11곳 부진'따상' 밀리의서재도 하락

Read more »

고래 싸움에 미소 짓는 ‘이 종목’…반사이익 기대에 이달 11% 쑥중공업지수 올초 마이너스서 이달들어 반등해 11% 상승 조선주, 미·중 무역갈등 수혜 한화오션 23%·삼성重 14%↑

Read more »