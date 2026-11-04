박장희 중앙일보 대표, 'AI는 전기와 같은 혁신 동력'... 생산성 혁신 요구

중앙일보 박장희 대표는 4일 서울 열린 2026 중앙포럼에서 AI를 전기에 비유하며 막대한 인프라 투자가 실질적 생산성 향상으로 이어져야 한다고 강조했다.

중앙일보 박장희 대표 는 4일 서울 중구 소공동 더그랜드롯데 서울에서 열린 ' 2026 중앙포럼 -AI 성장의 판을 바꾸다'에 참석해 AI를 통한 한국의 새로운 성장 전략을 제시했다. 박 대표는 기조연설에서 인공지능 기술이 단순한 IT 유행을 넘어 한국 경제의 생산성을 근본적으로 바꿔야 할 핵심 동력이라고 강조하며, 기술 발전의 본질적 가치에 대해 다시금 성찰해야 한다고 밝혔다.

전기 혁신의 교훈으로 본 AI의 본질

박장희 대표는 이날 개회사에서 1937년 파리 박람회를 예시로 들었다. 당시 전기라는 신기술이 산업과 가정에 보급되며 일상을 바꾸던 시기, 화가 라울 뒤피는 전기를 '요정'이라는 거대한 그림으로 묘사해 관람객들의 시선을 사로잡았다. 하지만 박 대표는 이 같은 마법 같은 환상이 아니라, 모터와 송전망을 산업 현장에 융합시키는 데 수십 년간의 공학적·자본적 축적이 필요했다고 설명했다.

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그는 이러한 역사적 교훈을 현재 상황과 연결하며 "우리에게 AI는 바로 그 전기의 위치에 서 있다"고 단언했다. 과거 전기가 인류의 생산성을 폭발적으로 끌어올렸듯, AI 역시 장기적인 관점에서 실질적인 산업 혁신을 이루기 위한 기반이 필요하다는 것이다. 즉, AI 혁명을 단순한 기술의 등장이 아닌, 사회 전반의 구조적 변화로 이해해야 한다는 핵심 메시지를 전달했다.

기술 패권 넘어선 경제적 실용성 강조

박 대표는 지난 수년간 미·중 양국의 기술 패권 전쟁과 보호무역 장벽 속에서 정치와 안보의 프레임으로 AI를 바라봐 왔다고 지적했다. 이제 논의의 중심은 더 본질적인 질문으로 옮겨가야 한다고 역설했다. 즉, AI가 과연 약속된 경제적 가치와 실질적 생산성 혁신을 만들어내고 있는가라는 '경제의 영역'에서 그 실체를 검증해야 한다는 것이다.

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세계적인 빅테크 기업들이 데이터센터와 컴퓨팅 인프라에 천문학적인 자본을 쏟아붓고 있는 현실에서, 박장희 대표는 시장 자본이 막대한 기대와 거품에 대한 우려 사이를 밀물과 썰물처럼 오가고 있다고 진단했다. 이는 AI 기술에 대한 과도한 기대와 실제 구현 가능한 가치 사이의 괴리를 시사하는 것으로, 건전한 기술 수용을 위한 냉철한 시각이 필요함을 시사한다.

솔로 역설 경고와 실질 성장의 필수 조건

박장희 대표는 기술 발전의 정체를 보여주는 '솔로 역설(Solow Paradox)'을 인용하며 경고했다. 컴퓨터와 IT에 대한 대규모 투자가 이루어졌음에도 경제 전반의 생산성 지표로 명확하게 나타나지 않는다는 현상을 지적한 것이다. 그는 기술의 화려한 시연(Demo) 수준을 넘어, 기업의 마진 및 국가 경제의 잠재 성장률을 실제로 끌어올리는 단계로 나아가지 못한다면 AI 혁명은 미완의 프로젝트에 그칠 것임을 강조했다.

따라서 막대한 인프라 투자가 실질 성장으로 어떻게 치환될 수 있는지에 대한 명확한 로드맵이 요구된다. 특히 전력망과 제조 인프라 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국 산업 기반이 대체불가능한 기회를 잡을 수 있을지 깊이 있게 조명해야 한다고 덧붙였다. 이는 기술 도입 자체보다, 그 기술이 어떻게 전통 산업과 결합하여 부가가치를 창출할 것인가에 대한 전략적 고민이 선행되어야 함을 의미한다.

정·관·재계 주요 인사들과 미래 비전 공유

이번 2026 중앙포럼에서는 미·중 양국의 석학과 산업 최전선의 전문가들을 초청하여 AI가 마주한 거대한 환호 이면의 냉정한 현실과 지속가능한 성장의 방정식을 짚어보는 자리가 마련되었다. 행사에는 조정식 국회의장과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 한병도 더불어민주당 원내대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 정치권의 주요 인사들이 참석했다.

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또한 오세훈 서울시장, 이중근 대한노인회 회장, 김홍국 하림그룹 회장, 허윤홍 GS건설 대표, 윤진식 한국무역협회 회장, 진옥동 신한금융지주 회장 등 정·관·재계 주요인사 600여 명이 참여하여 한국 경제의 미래를 위한 논의를 함께했다. 이들은 AI 기술이 단순한 유행이 아닌, 한국 산업의 경쟁력을 재편할 수 있는 결정적 변수로 작용해야 한다는 데 의견을 같이하며, 실속 있는 기술 발전을 위한 협력 방안을 모색했다.