박승유, 제주교향악단과 이유빈, '2026 교향악축제'에서 만나는 잊을 수 없는 감동

오는 14일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 '2026 교향악축제'에서 지휘자 박승유와 제주교향악단, 첼리스트 이유빈이 만나 잊을 수 없는 감동을 선사한다. 바인가르트너 교향곡 2번, 슈만 첼로 협주곡 등 다채로운 레퍼토리로 제주교향악단의 음악적 정체성을 선보일 예정이다.

오는 14일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 '2026 교향악축제 ' 무대에서 제주교향악단 과 지휘자 박승유 , 첼리스트 이유빈 이 만나 잊을 수 없는 감동을 선사할 예정이다. 제주교향악단 의 묵직하고 박력 있는 음색은 지난해 상임 지휘자로 부임한 박승유 를 만나 한층 더 깊어진 음악적 깊이를 선보일 것으로 기대된다. 특히, 박승유 지휘자는 빈 국립음대와 잘츠부르크 모차르테움에서 지휘와 첼로를 전공하며, 탁월한 음악적 분석력과 혁신적인 기획력을 갖춘 것으로 알려져 있다. 그는 좀처럼 현실에 안주하지 않는 파이오니어 기질로, 제주교향악단 의 음악적 정체성을 더욱 견고하게 구축할 것으로 보인다.\이번 공연에서 제주교향악단 은 바인가르트너 교향곡 2번을 국내 무대에서 선보인다. 이 곡은 덜 알려졌지만 아름다움과 설득력을 갖춘 작품으로, 박승유 지휘자는 청중에게 새로운 발견의 기쁨을 선사하고자 한다.

그는 오스트리아에서 수학한 경험을 바탕으로, 이 곡을 통해 제주교향악단만의 독창적인 음악적 색채를 표현하려 한다. 첼리스트 이유빈과의 협연도 기대를 모은다. 2025년 윤이상국제음악콩쿠르 우승을 통해 실력을 입증한 이유빈은, 섬세한 감성과 지적인 해석을 통해 슈만 첼로 협주곡을 연주할 예정이다. 박승유 지휘자는 이유빈의 진정성과 진중함에 깊은 인상을 받았으며, 그의 연주를 통해 슈만의 내면세계를 깊이 있게 표현하는 데 집중할 계획이다. 베토벤, 슈만, 바인가르트너의 작품으로 구성된 이번 프로그램은 오스트리아-독일 음악의 정수를 보여주며, 음악적 구조와 조성의 연결고리를 통해 깊이 있는 감동을 선사할 것이다. 특히, 베토벤의 영향, 그리고 빈에서 보고 배운 것들이 이번 공연에 그대로 투영될 것이다.\공연을 통해 박승유 지휘자는 제주교향악단이 자신만의 음악적 정체성을 구축해가는 모습을 보여주고자 한다. 그는 제주를 '고유한 문화적 감수성과 정서, 그리고 깊은 서사를 지닌 공간'으로 정의하며, 제주교향악단의 박력 있는 음색과 이 서사를 어떻게 접목할 것인지 고심해왔다. 박승유는 관객들이 '제주교향악단의 공연에 또 가고 싶다'는 마음을 갖도록 최선을 다할 것이며, 제주교향악단이 앞으로도 도민들의 삶을 풍요롭게 하고 고유한 정체성을 지닌 교향악단으로 남기를 바라고 있다. 이번 교향악축제 이후에는 제주의 자연과 문화를 담은 '제주 헤리티지 시리즈'를 통해 제주만의 독창적인 이야기를 음악으로 풀어낼 예정이다. 이 외에도 오페라, 현대음악 공연, 신인음악회, 송년음악회 등 다채로운 프로그램을 통해 관객들과 만날 계획이다. 박승유 지휘자는 2~3년 후에도 제주교향악단이 변함없이 도민들과 함께하며, 그들의 삶에 음악으로 스며들기를 희망하고 있다





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