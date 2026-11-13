박수홍, 친형과 형수 대상 손해배상 소송서 패소 판결

방송인 박수홍이 친형과 형수를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 서울서부지법이 원고 패소 판결을 내렸다. 사전 수익 배분 약정 부재 등이 주요 판단 근거가 됐다.

방송인 박수홍 이 친형 박아무개 씨와 형수 이아무개 씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 패소 판결을 받았다. 서울서부지법 민사합의12부(재판장 김진영)는 13일 이 사건에서 박수홍 씨의 원고 측 주장을 기각하고, 형수 이씨 에 대한 청구는 각하했다. 이에 따라 박수홍 씨는 소송 비용을 모두 부담해야 한다.

사전 수익 배분 약정 부재 입증

재판의 핵심 쟁점은 박수홍씨와 친형 간에 '사전 수익 배분 약정'이 존재했는지 여부였다. 박수홍씨는 2020년 7월 친형이 운영하는 매니지먼트 회사와 수익을 7대 3으로 나누기로 합의하기 전에도 구두나 개별 약정을 통해 동일한 비율의 배분이 이루어졌다고 주장하며, 법인 순자산의 70%를 청구했다. 그러나 재판부는 기록을 살펴봐도 별도의 수익 배분 약정이 있었다고 보기 어렵다고 판단했다. 2020년 7월 합의 이전까지 형제 사이가 직접적인 계약 관계에 있었다기보다는, 법인이 박수홍씨의 연예 활동을 관리하고 수익도 법인을 통해 지급하기로 한 구조였다고 봤다.

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횡령 혐의 무죄와 책임 소재

박수홍씨가 친형의 개인 자금 횡령으로 인해 손해를 봤다는 주장도 받아들여지지 않았다. 재판부는 박수홍씨의 활동으로 많은 수익이 발생했음에도 회사 돈을 횡령해 손해를 끼친 점은 비난받아야 마땅하다고 인정했다. 다만 박수홍씨가 회사 설립 후 그 수익을 회사에 귀속시켰기 때문에, 피고 개인을 상대로 책임을 묻기는 곤란하다고 밝혔다. 아울러 앞선 형사 재판에서 개인 자금 횡령 혐의가 무죄로 확정된 점과 횡령금 일부가 박수홍씨 본인이 직접 사용했을 가능성이 높은 점도 판단 근거로 삼았다.

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대법원 확정 판결과 배경

이 사건의 배경에는 친형 박아무개 씨에 대한 형사 판결이 있다. 친형 박씨는 2011년부터 2021년까지 박수홍씨의 매니지먼트를 전담하며 회사 자금을 아파트 관리비와 변호사 선임료 등 개인 용도로 사용한 혐의로 2022년 기소됐다. 대법원은 지난 2월 회사 자금 횡령 혐의는 유죄로 인정해 친형 박씨에게 징역 3년 6개월을, 형수 이씨에게는 징역 1년에 집행유예 2년을 확정했다. 하지만 박수홍씨의 개인 자금을 빼돌린 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다. 이 같은 형사적 맥락이 민사 소송의 판결에도 영향을 미친 것으로 보인다.