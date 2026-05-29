박수민 후보, "서민·청년 삶 지키는 민생정치 실현하겠다"

더불어민주당 광주 북구 제1선거구 시의원 후보 박수민은 서민 금융 및 청년 정책 전문가로서 전남광주 통합 시대에 주민 체감형 생활경제 정책을 펼치겠다고 밝혔다. 금융복지 활동가 경험을 바탕으로 불법사금융 피해 방지, 청년 부채 해결, 지역경제 활성화 등을 핵심 공약으로 제시했다.

현재 더불어민주당 광주 북구갑지역위원회 '을지키는 민생실천위원회' 위원장을 맡고 있는 박수민 전남광주통합 특별시의원 후보( 광주 북구 제1선거구 )는 지난 10여 년간 광주경실련, 광주청년지갑트레이닝센터, 광주청년드림은행 등에서 서민과 청년을 위한 금융복지 활동에 힘써왔다.

특히 2022년 국회 국정조사에 참고인으로 출석해 '내구제 대출'의 불법성을 고발하고 제도 개선을 이끌어낸 경험은 그의 전문성을 잘 보여준다. 이재명 대통령비서실 청년미래자문단 위원으로도 활동했던 그는 이번 지방선거에서 광주 북구 제1선거구에 출마해 첫 공직에 도전한다. 민주당 광주 광역의원 1차 경선에서는 고배를 마셨으나 2차 경선(패자부활전)에서 기호 1-라를 획득하며 극적으로 본선에 진출했다. 박 후보는 최근 가진 인터뷰에서 "정치는 시민의 걱정을 덜어주는 일"이라며 "서민과 청년의 삶을 지키는 민생정치에 집중하겠다"고 강조했다.

그는 자신을 "시민의 삶 속 문제를 해결하는 활동가이자 정책 실무자"라고 소개하며, 그간의 경험을 지역정치에 접목해 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들고 싶어 출마를 결심했다고 말했다. 전남광주 통합에 대해서는 "단순한 행정구역 개편이 아닌 미래세대를 위한 성장 전략"이라고 평가하며, 통합으로 인한 20조 원 규모의 정부 예산이 지역 발전의 전략적 종자돈으로 알뜰하게 쓰일 수 있도록 의정력을 발휘하겠다고 약속했다.

청년 문제 해결을 위해 그는 광주의 AI산업 등 미래산업과 청년 일자리를 연결하는 정책, 금융교육과 채무상담을 강화한 청년 금융복지 지원체계 확대, 지역 기반 창업과 사회적경제 활성화, 문화콘텐츠 산업 육성 등을 핵심 과제로 제시했다. 시의원이 된다면 금융·복지·심리 서비스를 통합 지원하는 '광주형 생활경제지원센터'를 구축해 채무, 금융사기, 신용회복, 정신건강 문제를 한 곳에서 상담받을 수 있는 생활경제 안전망을 만들겠다고 구체적인 공약을 밝혔다.

아울러 어르신과 사회적 약자를 위한 경로당 지원 확대, 디지털 교육 강화, 건강관리 서비스 확대, 돌봄 네트워크 구축 등을 통해 누구나 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 하겠다고 했다. 주민참여예산 확대와 주민정책제안제도 활성화로 시민들이 직접 정책과 예산 결정에 참여하는 지방자치를 실현하겠다는 의지도 보였다. 마지막으로 박 후보는 "시민들께선 거창한 정치보다 내 삶을 바꾸는 정치를 원하실 것"이라며 "기호 1-라 박수민에게 일할 기회를 주시길 부탁드리고, 반드시 성과와 결과로 보답하겠다"고 주민들에게 호소했다.

그는 광주 북구갑 16개 동 주민들의 피부로 체감할 수 있는 생활밀착형 정책과 '찾아가는 이동 의원실' 상설 운영을 통해 가장 가까운 정치를 실현하겠다는 각오를 다졌다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

박수민 전남광주특별시의원 광주 북구 제1선거구 민생정치 서민금융 청년정책 전남광주통합 생활경제지원센터

United States Latest News, United States Headlines