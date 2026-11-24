12·3 비상계엄 연루 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관이 내란 중임무 종사 사건 속행 공판에서 검찰에 대한 검사 파견 지시를 전면 부인하며 무죄 주장을 강화했다.

박성재 전 법무부 장관 은 서울중앙지법 에서 열린 속행 공판에서 심우정 전 검찰총장 에게 검사 파견을 지시했다는 혐의를 전면 부인했다. 박 전 장관은 비상계엄 선포 직후 심우정 전 총장과 세 차례 통화를 했다고 인정했으나, 검찰 수사기관에 인력을 파견하라는 지시는 전혀 없었다고 주장했다. 이는 12·3 비상계엄 가담 및 김건희 여사 수사 청탁 혐의로 기소된 박 전 장관이 내란 중임무 종사 혐의와 맞물려 치밀하게 방어 전선을 구축하고 있음을 보여준다.

세 차례 통화 내용과 검사 파견 지시 부인

박성재 전 장관은 12·3 비상계엄 선포 직후 심우정 전 검찰총장과 총 세 차례에 걸쳐 전화를 했다고 법정에서 밝혔다. 첫 번째 통화의 주된 목적은 법무부 간부들을 비상 소집하여 긴급 회의에 참석하도록 지시하는 것이었다. 박 전 장관은 이 통화는 내부 행정 조치의 일환이었을 뿐, 외부 수사를 개입시키거나 통제하려는 의도는 없었다고 해명했다. 그러나 심우정 전 총장 측의 반대신문에서는 해당 통화가 정치적 목적을 위해 수행되었을 가능성이 제기되고 있다.

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마지막 통화에 대해서는 박성재 전 장관이 국회 본회의장에 계엄 해제 의결에 필요한 정족수 이상의 의원이 입장했다는 소식을 들었다고 전했다. 당시 그는 심우정 전 총장에게 전화해 국회에서 해제 결의가 이뤄지면 상황이 잘 해결될 것이라고 판단했다. 박 전 장관은 국회 의결 결과를 지켜보자고 제안하며 정치적 안정을 도모하려는 태도를 보였다고 설명했다. 이는 계엄 유지가 아닌 해소를 유도하는 행동으로 해석될 소지가 있다.

심우정 전 총장 측의 무죄 주장과 배경

심우정 전 검찰총장 측의 방어 논리는 박성재 전 장관의 2심 재판부 판결을 근거로 하고 있다. 지난 10월 박성재 전 장관의 2심 재판부는 심 전 총장에게 대검찰청 과학수사부 소속 포렌식 요원 등을 합동수사본부에 파견하라고 지시했다는 혐의에 대해 무죄를 선고한 바 있다. 이러한 판결 결과는 심우정 전 총장이 자신의 공소사실을 부인하는 강력한 법적 뒷받침이 되고 있다.

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심우정 전 총장 측은 이번 속행 공판에서 박성재 전 장관의 항소심 판결을 인용하여 자신의 무죄를 주장하고 있다. 검찰의 기소 내용을 볼 때, 검사 파견 지시가 있었는지 여부가 사건의 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 심 전 총장 측은 박 전 장관의 증언과 2심 판결이 일치한다고 주장하며, 불법적 또는 정치적 목적의 수사 개입이 없었다고 강력히 부인하고 있다.

대검찰청 과학수사부 파견 혐의와 법적 쟁점

이번 공판의 핵심 쟁점 중 하나는 대검찰청 과학수사부 소속 포렌식 요원 등의 합동수사본부 파견 여부이다. 박성재 전 장관은 반대신문에서 세 차례 통화를 통틀어 검사 파견 지시가 전혀 없었다고 단호하게 답변했다. 박 전 장관은 파견이라는 행위는 받을 사람들이 요청하거나 동의해야 성립하는 것이지, 일방적인 지시로 이루어질 수 없다는 논리를 펼쳤다.

박성재 전 장관은 검사들이 파견을 요구하거나 받아달라고 하지 않았기 때문에 그러한 일이 있을 수 없었다고 주장했다. 이는 법무부와 검찰 사이 인사 및 수사 지휘 체계에 대한 서로 다른 해석이 충돌하고 있음을 시사한다. 검찰 측은 이러한 지시가 묵시적이거나 암시적으로 이루어졌을 가능성을 제기할 수 있으나, 박 전 장관은 이를 전면 거부하며 자신의 무고함을 강조하고 있다.

법정 진술의 향후 영향과 향후 전진

박성재 전 장관과 심우정 전 검찰총장의 법정 진술은 12·3 비상계엄 사건과 관련된 다양한 혐의 사건의 심리 과정에 중대한 영향을 미칠 전망이다. 두 당사자의 주장은 서로를 옹호하는 구조를 형성하고 있으며, 이는 재판부의 사실 인정에 복합적인 변수로 작용할 수 있다. 특히 김건희 여사의 수사 청탁 혐의와 연계되어 정치적 논란이 확산되는 상황에서, 법정의 진술은 사회적 관심사를 집중시키고 있다.

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서울중앙지법 형사합의38-3부(최영각, 장성진, 정수영 부장판사)는 이 사건의 속행 공판을 통해 혐의 사실 여부를 최종적으로 판단하게 된다. 박성재 전 장관과 심우정 전 검찰총장의 면책 여부는 향후 유사한 사건에서의 책임 소재 규범을 설정하는 선례가 될 가능성이 높다. 법원은 두 전직 고위 공무원의 진술과 관련 증거를 종합하여 내란 중임무 종사 혐의의 성부 여부를 가릴 예정이다.