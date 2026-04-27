박성재 전 장관, 12·3 내란 혐의로 징역 20년 구형…이완규 전 처장도 기소

내란 특별검사팀, 박성재 전 법무부 장관과 이완규 전 법제처장에 대한 구형을 요청. 박 전 장관은 윤석열 전 대통령의 불법 계엄 시도에 가담한 혐의, 이 전 처장은 국회 위증 혐의로 기소됨.

12·3 내란 사건과 관련하여 박성재 전 법무부 장관과 이완규 전 법제처 장에 대한 특별검사팀의 구형이 이루어졌습니다. 조은석 특별검사가 이끄는 내란 특별검사팀은 박성재 전 장관에게 징역 20년을, 이완규 전 법제처 장에게 징역 3년을 각각 선고해달라고 서울중앙지법에 요청했습니다.

박 전 장관은 윤석열 전 대통령의 불법 계엄 시도에 적극적으로 부화뇌동하며 내란을 정당화하고 절차적으로 뒷받침했다는 혐의를 받고 있습니다. 구체적으로 그는 불법 계엄 선포 후 법무부 실·국장 회의를 소집하여 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근 지시 등 내란에 가담한 혐의와 더불어 김건희 여사의 수사 관련 청탁을 들어준 혐의도 받고 있습니다. 박 전 장관은 결심공판에서 국무위원으로서 상황을 막지 못하고 대통령 설득에 실패한 것에 대한 책임감을 느끼며 국민들에게 사과했지만, 혐의는 부인했습니다.

그는 윤 전 대통령에게 계엄의 부적절성을 언급했지만, 국무위원으로서 법정에서 입장을 밝힐 생각이 없다고 밝혔습니다. 이완규 전 법제처장은 국회에서 위증한 혐의로 기소되었으며, 특검은 그가 자신의 권력 유지를 위해 계엄을 정당화하는 모임에 참석하고 모임의 진상에 대해 거짓 증언을 했다고 주장합니다. 이 전 처장은 2024년 12월 국회 법제사법위원회에서 삼청동 안가 회동이 단순 친목 모임이었다고 위증한 혐의를 받고 있으며, 이에 대해 혐의를 부인했습니다. 한편, 서울중앙지법 형사합의33부는 지난 1월 한덕수 전 국무총리에게 내란 혐의로 징역 23년을 선고한 바 있습니다.

이번 구형은 12·3 내란 사건에 대한 수사의 중요한 진전으로 평가되며, 법원의 판결에 귀추가 주목됩니다. 사건의 핵심은 윤석열 전 대통령의 불법 계엄 시도에 대한 공모 및 가담 여부와, 관련자들의 책임 범위에 대한 판단이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 이번 사건은 민주주의의 근간을 흔드는 중대한 범죄로 간주되어, 법원의 엄중한 판결이 요구되고 있습니다. 특히, 박성재 전 장관과 이완규 전 법제처장의 증언은 사건의 진실을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

법원은 증거와 증언을 면밀히 검토하여 공정하고 객관적인 판결을 내릴 것으로 예상됩니다. 이번 판결은 향후 유사한 사건에 대한 법적 기준을 제시하고, 민주주의 발전에 기여할 것으로 기대됩니다





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