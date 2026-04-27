박성재 전 장관, 12·3 내란 혐의로 징역 20년 구형…이완규 전 처장도 기소

내란 특별검사팀, 박성재 전 법무부 장관과 이완규 전 법제처장에 대한 구형을 요청. 박 전 장관은 윤석열 전 대통령의 불법 계엄 시도에 가담한 혐의, 이 전 처장은 국회 위증 혐의로 기소됨.
12·3 내란 사건과 관련하여 박성재 전 법무부 장관과 이완규 전 법제처 장에 대한 특별검사팀의 구형이 이루어졌습니다. 조은석 특별검사가 이끄는 내란 특별검사팀은 박성재 전 장관에게 징역 20년을, 이완규 전 법제처 장에게 징역 3년을 각각 선고해달라고 서울중앙지법에 요청했습니다.
박 전 장관은 윤석열 전 대통령의 불법 계엄 시도에 적극적으로 부화뇌동하며 내란을 정당화하고 절차적으로 뒷받침했다는 혐의를 받고 있습니다. 구체적으로 그는 불법 계엄 선포 후 법무부 실·국장 회의를 소집하여 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근 지시 등 내란에 가담한 혐의와 더불어 김건희 여사의 수사 관련 청탁을 들어준 혐의도 받고 있습니다. 박 전 장관은 결심공판에서 국무위원으로서 상황을 막지 못하고 대통령 설득에 실패한 것에 대한 책임감을 느끼며 국민들에게 사과했지만, 혐의는 부인했습니다.
그는 윤 전 대통령에게 계엄의 부적절성을 언급했지만, 국무위원으로서 법정에서 입장을 밝힐 생각이 없다고 밝혔습니다. 이완규 전 법제처장은 국회에서 위증한 혐의로 기소되었으며, 특검은 그가 자신의 권력 유지를 위해 계엄을 정당화하는 모임에 참석하고 모임의 진상에 대해 거짓 증언을 했다고 주장합니다. 이 전 처장은 2024년 12월 국회 법제사법위원회에서 삼청동 안가 회동이 단순 친목 모임이었다고 위증한 혐의를 받고 있으며, 이에 대해 혐의를 부인했습니다. 한편, 서울중앙지법 형사합의33부는 지난 1월 한덕수 전 국무총리에게 내란 혐의로 징역 23년을 선고한 바 있습니다.
이번 구형은 12·3 내란 사건에 대한 수사의 중요한 진전으로 평가되며, 법원의 판결에 귀추가 주목됩니다. 사건의 핵심은 윤석열 전 대통령의 불법 계엄 시도에 대한 공모 및 가담 여부와, 관련자들의 책임 범위에 대한 판단이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 이번 사건은 민주주의의 근간을 흔드는 중대한 범죄로 간주되어, 법원의 엄중한 판결이 요구되고 있습니다. 특히, 박성재 전 장관과 이완규 전 법제처장의 증언은 사건의 진실을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
법원은 증거와 증언을 면밀히 검토하여 공정하고 객관적인 판결을 내릴 것으로 예상됩니다. 이번 판결은 향후 유사한 사건에 대한 법적 기준을 제시하고, 민주주의 발전에 기여할 것으로 기대됩니다
12·3 내란 박성재 이완규 윤석열 내란 구형 위증 계엄 법무부 법제처
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘1심 무기징역’ 윤석열 내란 우두머리 항소심 오늘 시작···내란전담재판부 심리윤석열 전 대통령의 12·3 불법계엄 관련 내란우두머리 혐의 항소심이 27일 시작된다. 2심 재판은 서울고법 내란전담재판부 심리로 이뤄진다...
Read more »
“입사지원서 내봤자 야, 신입은 뽑지도 않아”…구직단념자 20대가 전체 1위20대 구직단념자 7만3천명 경력직 선호·AI 도입 확산에 ‘취준’ 대신 그냥 쉬었음 급증
Read more »
충북 시민사회 12단체, 후보자들에게 '26개 민생과제' 제안6·3 지방선거를 앞두고 충북지역 시민사회단체들이 지방자치부터 복지까지 민생 전반을 아우르는 정책 과제를 제안했다.27일 충북참여자치시민연대, 내가만드는금융복지 등 12개 단체는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 총 26개
Read more »
12·3 비상계엄 사건 윤석열 전 대통령 항소심 첫 공판 준비기일윤석열 전 대통령 등 12·3 비상계엄 관련 핵심 가담자들의 항소심 첫 공판 준비기일이 열렸다. 재판부는 신속한 절차 진행 의지를 밝혔으며, 증거 채택 및 변론 분리 가능성을 언급했다.
Read more »
인권위, 인권보고서에서 ‘12·3 내란 인권 침해’ 다루기로국가인권위원회(인권위)가 ‘2025 국가인권위원회 인권보고서’에 12·3 비상계엄 뒤 벌어진 인권 침해에 대한 내용을 포함하기로 했다. 인권위는 27일 오후 서울 중구 인권위에서 열린 ‘제8차 전원위원회’에서 비상계엄 이후의 인권 상황에 대해 인권보고서에 기술하기로 결
Read more »
박성재 전 법무부 장관, 내란 혐의 징역 20년 구형…이완규 전 법제처장 징역 3년12·3 내란 사건 관련 박성재 전 법무부 장관과 이완규 전 법제처장에 대한 결심공판에서 각각 징역 20년과 징역 3년이 구형되었다. 특검은 박 전 장관이 내란에 법률 기술적 아이디어를 제공하고 김건희 여사의 청탁을 받아 수사를 무마하려 했다고 주장했다.
Read more »