박성민 교수, 낙태약 행정허가 반대…입법 공백 메워야

서울대 박성민 교수는 낙태 약물 행정 허가 반대를 주장하며 헌법상 의회유보 원칙 위반이라고 지적했다. 국회에 대한 입법 책임 촉구를 담은 전문적 분석.

서울대학교 보건대학원 박성민 교수는 최근 행정부가 입법 절차 없이 낙태 약물을 허가하는 방안을 추진하는 것에 대해 강력히 반대한다고 밝혔다. 박 교수는 이 같은 행정이 헌법상 의회유보 원칙과 삼권분립 원칙을 위배할 뿐만 아니라, 태아의 생명권과 여성의 자기결정권 간의 조화를 위한 명확한 법적 근거가 부재하다고 지적했다.

행정 조치로 낙태약 허가 추진 배경

이재명 대통령은 지난해 12월 성평등가족부 업무보고 과정에서 법률에 명시되지 않은 한 행정적 조치로는 낙태 약물 허가가 불가능하다는 질문을 던졌다. 당시 성평등가족부 담당자는 이에 대해 그렇다고 답변했다. 그러나 이 대통령은 지난 7월 국무회의에서 입법 없이 행정적 조치로 낙태 약물을 허가하는 방안을 검토하라고 지시했다. 이어 지난 8월 법제처는 현행 모자보건법 위반이 아니며, 안전성과 유효성 등 허가 요건을 갖추면 허가를 해야 한다는 해석을 내놓았다. 이후 성평등가족부와 보건복지부, 식품의약품안전처는 낙태 약물을 허가하고 임신 9주 이내의 임신부가 사용하도록 관리하겠다고 최근 발표했다.

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헌법 불합치 결정과 입법 공백의 역사

2019년 4월 헌법재판소는 낙태죄(형법 269조 1항, 형법 270조 1항)에 대해 헌법불합치를 결정했다. 이때 국회가 형법 조항을 개정할 때까지 낙태죄를 2020년 12월을 시한으로 계속 적용되도록 했다. 그 이유는 태아의 생명을 보호하기 위해 낙태를 금지하고 형사처벌하는 것 자체가 모든 경우에 헌법에 위반된다고 볼 수는 없는데, 단순위헌을 결정할 경우 임신 기간 전체에 행해진 모든 낙태를 처벌할 수 없게 됨으로써 용인하기 어려운 법적 공백이 생긴다고 봤기 때문이다. 헌재는 태아가 모체를 떠나 독자적으로 생존할 수 있는 임신 22주 내외에 도달하기 전에 일정한 시기까지는 낙태에 대해 형사처벌을 하지 않는 등 국가가 생명보호의 수단 및 정도를 달리 정할 수 있는데, 그것은 국회에서 정해야 한다고 판단했다.

의회유보 원칙 위반과 헌법적 가치 판단

박성민 교수는 법제처의 해석을 받아들이더라도 입법 없이는 낙태 약물을 허가해서는 안 된다고 본다. 첫째, 입법 없는 낙태 약물 허가는 헌법 위반이다. 낙태 약물을 임신 몇 주 이내 사용할 수 있게 할지는 여성의 자기결정권과 태아의 생명 보호의 조화 문제다. 이는 국민의 기본권 보호에 본질적이고 중요한 사항이다. 그것을 입법 없이 행정청이 결정하는 것은 헌법상 의회유보의 원칙 위반이다. 헌법상 삼권분립의 원칙도 위반된다. 태아의 생명권과 여성의 건강권을 침해하게 된다. 헌재의 낙태죄 헌법불합치 결정에도 위배된다.

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둘째, 낙태 약물의 안전성과 유효성 평가의 전제가 되는 헌법적 가치 판단과 결단이 없는데 식약처가 임의로 낙태 약물의 안전성과 유효성 평가 지표를 설정해 평가할 수 없다. 약사법령에서는 임신부가 사용하는 약물 허가 심사를 할 때 태아의 안전을 중요하게 고려하도록 한다. 그러나 낙태 약물 허가 시에는 태아 안전이 고려되지 않는다. 태아 안전을 고려할 경우 약물의 안전성을 인정할 수 없기 때문이다. 어떤 경우에 태아의 안전을 중시하고 어떤 경우에 무시할지 입법 근거 없이 식약처가 임의로 결정할 수 없다.

낙태 약물 허가 시에 유효성은 허가 범위에서 태아를 죽이고 배출시키는 효과라고 설정한다. 이는 태아를 보호하기 위한 약물들의 유효성과 대조적이다. 법적 근거가 없는데 식약처가 임의로 태아를 죽이는 것을 유효성으로 인정할 수 없다. 낙태 약물의 안전성에 관해 사람(unborn human) 죽이는 독약은 의약품이 될 수 없다는 입장이 있다. 반면에 낙태 약물의 유효성에 관해 임신부의 몸에 생긴 종양(태아)을 죽이고 배출시키는 의약품이라는 입장이 있다. 전자와 후자의 가치 판단은 헌재 결정에서 국회에 입법을 요구한 헌법적 가치 판단이며 결단이다. 이것은 국회가 법률로 정해야 하며 식약처 심사관의 주관적 판단이나 행정청의 고시로 정해질 수 없다.

규율 입법 부재와 향후 과제

입법 없이 낙태 약물 허가 시에 허용된 범위를 벗어난 사용을 막을 수 없다는 것도 문제다. 낙태 약물 사용은 태아의 생명권과 여성의 자기결정권 조화를 도모하기 위해 설정한 범위 내로 한정해야 한다. 그 범위에서 사용하도록 관리할 수 있는 방안을 조속히 입법해야 한다. 그렇지 않고 낙태 약물을 허가하면 조화를 도모하기 위해 만든 허용 기준이 무의미하게 된다. 박성민 교수는 낙태를 규율하는 입법 없는 낙태 약물 허가에 반대한다며, 2019년 헌재의 헌법불합치 결정 이후 국회는 입법 책임을 방기했다고 비판했다. 7년 넘는 세월을 허송한 책임감을 느낀다면 이제라도 국회는 조속히 입법 공백을 메워야 마땅하다고 강조했다.