박상혁 시의원 국민의힘 탈당 후 개혁신당 출마…'일 잘하는 사람 뽑아야' 강조

서초구 제1선거구 박상혁 시의원이 국민의힘을 탈당하고 개혁신당 소속으로 지방선거에 출마한다. 박 의원은 공천 불만과 당의 기득권 사수 비판을 이유로 탈당을 선언하며, '일 잘하는 사람'을 중심으로 한 지방선거를 강조했다. 서초구 정치권의 새로운 변수로 주목받고 있다.

서초구 제1선거구 박상혁 시의원이 국민의힘을 탈당하고 개혁신당 소속으로 지방선거에 출마한다는 발표로 정치권이 주목하고 있다. 박 의원은 29일 서울시의회 의원회관에서 기자회견을 열고 국민의힘 탈당 을 공식화하며, 이번 6·3 지방선거에서 서초구 제1선거구(잠원동·반포 1·3·4동) 시의원 후보로 나선다고 밝혔다.

그는 “평생을 바친 국민의힘을 떠나 용기 있는 보수 개혁과 더 나은 서초를 위해 개혁신당과 함께 새로운 도전에 나선다”며 “지방선거는 당색이 아닌 일 잘하는 사람을 뽑아야 한다”고 강조했다. 박 의원은 공천 과정에서 국민의힘이 청년과 여성 전략공천을 이유로 경선을 치르지 못하게 한 점에 대해 강하게 비판했다.

특히 조은희 전 서초구청장의 영향력이 작용했다는 주장에 대해 국민의힘은 당의 지시에 따른 행위라고 반박했지만, 박 의원은 “공천관리위원회에 여러 차례 이의를 제기했고, 주민 1015명의 탄원서도 제출했지만 무시당했다”며 “원칙을 지키는 사람을 조롱하고 헌신한 일꾼을 버리는 정당은 미래를 맡길 수 없다”고 말했다. 박 의원은 또한 “조은희 측근을 뽑는 선거가 아니라 서초 주민을 위해 일할 진짜 일꾼을 뽑는 선거”라며 국민의힘의 기득권 사수와 자기 사람 심기에 대해 비판했다. 거주지 논란에 대해서는 “시의원은 서울시 내라면 어디서든 출마할 수 있으며, 반포4동은 어머니가 평생 살았던 곳”이라고 반박했다.

박 의원의 출마 선언은 서초구 정치권에 새로운 변수를 던진 것으로, 개혁신당이 보수 진영에서 어떤 반응을 이끌어낼지 관심이 집중되고 있다. 특히 국민의힘 내부의 갈등과 공천 불만으로 인한 이탈이 지속되면서, 개혁신당이 보수 진영의 새로운 대안으로 부상할 가능성도 제기되고 있다. 박 의원은 “품위도, 원칙도, 상식도 잃어버린 국민의힘을 어떻게 보수정당이라고 할 수 있겠는가”라며 당의 개혁 필요성을 강조했다. 이번 지방선거에서 박 의원의 행보가 서초구 정치 지형에 어떤 영향을 미칠지 주목된다





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