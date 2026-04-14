박상용 검사, 국정조사서 또다시 증인 선서 거부… 진술 회유 의혹 속 퇴장

쌍방울 대북송금 사건 관련 진술 회유 의혹을 받는 박상용 검사가 국회 국정조사에서 증인 선서를 또다시 거부하고 퇴장당했다. 특검의 공소 취소를 요구하며, 검찰 수사에 대한 불만을 드러냈다. '연어 술 파티' 회유 의혹과 이화영 전 부지사 회유 의혹 등 논란이 이어지고 있다.

쌍방울 대북송금 사건 관련 진술 회유 의혹을 받는 박상용 검사가 국정조사 에서 또다시 증인 선서를 거부하며 퇴장당하는 사태가 벌어졌다. 14일 연합뉴스 보도에 따르면, 박 검사는 이날 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 ’ 쌍방울 대북송금 사건 청문회에 증인으로 출석했으나, 증인 선서를 거부하며 청문회 진행을 방해했다. 더불어민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장은 박 검사에게 증인 선서 거부 사유를 담은 소명서를 제출할 것을 지시했다. 이는 국정조사 에서의 증인 선서 거부가 매우 이례적인 행위이며, 그 사유를 명확히 밝힐 필요가 있다는 판단에 따른 것이다. 그러나 박 검사는 소명서 제출을 거부하고 “다른 위원들께서도 들을 수 있게 구두로 사유를 소명할 수 있게 해달라”며 반발했다. 이는 국정조사 의 절차를 무시하는 행위로 간주될 수 있으며, 서 위원장은 이에 대해 엄중히 경고했다. 서 위원장은 박 검사의 이러한 태도에 대해 “소명의 방식은 제가 선택하는 것”이라며 “소명서도 내지 않고 증인 선서도 하지 않겠다면 나가서 대기하라”고 지시했다. 이는 국정조사 의 원활한 진행을 위한 정당한 조치로 해석된다. 박 검사는 이에 굴하지 않고 발언대에 서서 발언 기회를 계속 요구하며 청문회 진행을 방해했으나, 결국 국회 경호관의 인솔을 받아 청문회장을 떠나야 했다. 박 검사의 이러한 행동은 국정조사 불응으로 이어질 수 있으며, 향후 법적 책임을 져야 할 가능성도 있다.

박 검사는 퇴장 후 청문회장 밖에서 기자들과 만나 자신의 입장을 밝혔다. 그는 “특검에 의한 공소 취소를 하지 않겠다고 약속만 해주면 바로 선서하겠다”며 공소 취소에 대한 강한 거부감을 드러냈다. 이는 박 검사가 자신의 혐의에 대해 억울함을 느끼고 있으며, 특검의 수사 결과에 대한 불신을 표현하는 것으로 해석된다. 그는 “국회에서 공소 취소를 하지 않겠다고 하면 즉시 선서하고 위증이든 수사든 받아들이겠다”고 덧붙였다. 이는 박 검사가 자신의 결백을 주장하는 동시에, 국회와 특검의 수사에 적극 협조하겠다는 의지를 내비친 것으로 볼 수 있다. 박 검사는 또한, 검찰 수사에 대한 불만을 강하게 드러냈다. 그는 “’신세계’ 영화를 보셨나. 조폭 두목이 조폭한테도 못 시키는 걸 연변에 있는 낭인들을 불러다 시킨다”며 검찰 수사를 비유했다. 이는 검찰이 정치적인 목적을 가지고, 무리한 수사를 진행하고 있다는 비판으로 해석될 수 있다. 그는 “정당한 공소 취소라면 정성호 법무부 장관, 구자현 검찰총장 직무대행이 못하나. 감옥 갈까 봐 못하는 거 아닌가. 특검은 책임을 안 지니까 특검 통해서 하는 것 아닌가”라고 주장했다. 이는 검찰 수사의 독립성과 공정성에 대한 의문을 제기하는 것으로 볼 수 있다. 박 검사는 “제가 무슨 검사를 더 하겠나. 아니면 이걸 가지고 정치를 하겠나. 전혀 그럴 마음 없다”며 정치적인 의도는 없음을 강조했다. 그는 “지금 국회의원들이 대통령에 대해 권력을 남용하는 걸 허용해주면 나중에 팽창된 권력은 일반 국민들, 국회 권능도 침해할 것”이라고 덧붙였다. 이는 권력 남용에 대한 경고로 해석되며, 국회의 역할과 책임에 대한 중요성을 강조하는 것으로 볼 수 있다.

박 검사는 지난 3일 열린 국정조사 기관 보고에서도 증인 선서를 거부하여 퇴장당한 바 있다. 이는 박 검사가 쌍방울 대북송금 사건과 관련한 진술 회유 의혹에 대해 매우 민감하게 반응하고 있음을 보여준다. 박 검사는 쌍방울 대북송금 사건과 관련하여 이화영 전 경기도 평화부지사 등을 조사하는 과정에서 ‘연어 술 파티’를 벌여 회유했다는 의혹을 받고 있다. 또한, 이 전 부지사의 변호인인 서민석 변호사를 통해 진술 회유·조작을 시도했다는 의혹도 제기되었다. 이러한 의혹들은 박 검사의 공정성과 객관성에 대한 심각한 의문을 제기하며, 사건의 진실 규명에 걸림돌로 작용할 수 있다. 공개된 두 사람의 통화녹취에서 박 검사는 “이재명 씨랑 공범으로 갈 거고 그렇게 되면 좀 지나면 이 부지사는 아마 나갈 것이다”, “그렇게 기소되면 재판장이 선고할 수 없는 사이즈가 된다” 등의 발언을 했다. 이는 박 검사가 이 전 부지사의 진술을 조작하려는 의도를 가지고 있었음을 시사한다. 다만, 박 검사는 대화 전체 가운데 일부만 빼내어 맥락이 왜곡됐다고 주장하며 서 변호사와 이 전 부지사 측에 통화 내용 전체를 공개하라고 요구했다. 이는 자신의 혐의를 부인하고 진실을 밝힐려는 노력으로 볼 수도 있지만, 동시에 사건의 본질을 흐리려는 시도로 해석될 수도 있다. 현재 박 검사의 행동은 사건의 진실 규명을 위한 것이라기보다는, 자신의 혐의를 벗어나기 위한 방어적인 태도로 비춰지고 있다.





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