박상용 검사, 국정조사 중 국민의힘 청문회 출석…'정치검찰' 논란 격화

법무부 직무정지 처분 박상용 인천지검 부부장검사, 국정조사 중 국민의힘 주최 청문회 출석. '쌍방울 대북송금 사건' 수사 검사, 공소 취소·재판 조작 의혹에 대한 입장 밝혀. 여야 공방 심화, 검찰 수사 공정성 논란 증폭.

전날 법무부로부터 직무 정지 처분을 받은 박상용 인천지검 부부장검사가 7일 오전 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 전체회의가 진행되는 동안 국민의힘 위원들이 별도로 마련한 청문회 에 출석하여 자신의 입장을 밝혔다. 박 검사는 이 자리에서 '불러주셔서 말씀드릴 수 있는 기회를 주셔서 진심으로 감사드린다'고 말하며, 검찰 생활 15년 동안 직을 유지해 온 이유가 '무도한 권력에 의한 공소 취소를 막기 위한 것'이라고 강조했다. 그는 앞서 국정조사 특위에서 증언 내용과 관계없이 위증으로 고발당할 수 있고, 공소 취소 특검 출범의 발판이 될 수 있다는 이유로 증인 선서를 거부했으며, 이에 법무부는 5일 박 검사에게 직무 정지 조치를 내렸다. 이어진 청문회 에서 박 검사는 자신의 입장을 소상히 밝히며, 현 정권의 검찰 수사에 대한 의혹을 제기하는 야당의 공세에 대응하는 모습을 보였다.

국민의힘은 더불어민주당이 이재명 대표 관련 사건에 대한 공소 취소 및 특검을 추진하며 정치 공세를 펼치고 있다고 비판하며, 박 검사에 대한 직무 정지가 부당하다는 입장을 고수했다.\국민의힘 소속 '조작 기소 국정조사 특별위원회' 위원들은 7일 오전 '쌍방울 대북송금 사건' 수사 검사인 박상용 인천지검 부부장검사를 불러 단독 청문회를 개최했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 원내대책회의에서 '더불어민주당은 이재명 죄 없애기 국정조사와 특검을 앞세워 공소 취소 정치 공작을 하고 있다'고 주장하며, 박 검사의 직무 정지가 '검찰총장 직무대행과 법무부 장관의 암묵적 공조'에 의한 것이라고 비판했다. 이어진 국정조사특위 전체회의에서는 여야 간의 공방이 격렬하게 벌어졌으며, 국민의힘 의원들은 회의 진행에 항의하며 퇴장한 뒤 별도로 '민주당의 공소 취소·재판 조작 진상규명 청문회'를 열었다. 이러한 일련의 과정들은 현재 진행 중인 정치적 공방의 심각성을 보여주는 것으로, 검찰 수사의 공정성 및 정치적 중립성에 대한 논란을 더욱 증폭시킬 것으로 예상된다. 박 검사는 청문회에서 자신의 입장을 피력하며 억울함을 호소했고, 국민의힘은 이를 지지하며 야당의 공세를 방어하는 모습을 보였다. 반면, 더불어민주당은 이러한 국민의힘의 행보를 비판하며, 진실 규명을 위한 노력을 폄훼하는 것이라고 주장했다.\한편, 국정조사특위에서는 관련 사건 수사팀 명단과 사진을 공개하며 사건의 진실 규명을 위한 노력을 기울였다. 박선원 더불어민주당 의원은 국정조사특위 전체회의에서 박상용 검사와 악수하는 사진을 들어보이며 국민의힘의 행보를 비판했다. 김형동 국민의힘 간사는 이에 반발하며 민주당 의석 쪽으로 가서 항의하는 등 여야 간의 갈등이 심화되었다. 이러한 상황 속에서, 국민의힘은 박 검사를 옹호하며 야당의 공세에 맞서는 반면, 더불어민주당은 진실 규명을 위한 노력을 강조하며 대립하는 양상을 보였다. 이번 사건은 검찰의 정치적 중립성과 공정성에 대한 의문을 제기하며, 향후 수사 과정과 결과에 대한 국민적 관심이 집중될 것으로 예상된다. 이번 사태는 검찰 개혁과 관련된 논의를 촉발하고, 정치권의 갈등을 더욱 심화시키는 요인이 될 것으로 보인다. 박 검사에 대한 직무 정지 조치와 그에 따른 정치적 파장은 앞으로도 상당 기간 지속될 것으로 예상되며, 관련 사건의 진실 규명을 위한 노력은 계속될 것이다





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