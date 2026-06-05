박병선 박사가 22일(한국시간 23일) 프랑스에서 타계했다. 향년 83세. 그는 프랑스 국립도서관에서 세계 최초의 금속활자본 직지심체요절을 발견하고 외규장각 의궤를 찾아낸 인물이다. 그의 공적은 외규장각 도서를 반환받는데 가장 큰 공을 세웠다.

1960∼70년대 가난하고 고단했던 국민들을 울고 웃게 해준 프로레슬러 '박치기왕' 김일(1929∼2006년) 프랑스 국립도서관 에서 세계 최초의 금속활자본 직지심체요절 을 발견하고 외규장각 의궤를 찾아낸 박병선 박사.

(1923∼2011년)이들이 영면해 든 곳은 현충원 한켠에 자리한 '국가사회공헌자' 묘역. 현충일인 6일 국가보훈부에 따르면 현재 현충원에 안장된 국가사회공헌자는 서울현충원 75명, 대전현충원 54명 등 총 129명이다. 국립묘지법은 국가사회공헌자를'국가나 사회에 현저하게 공헌한 사람(외국인 포함) 중 요건을 갖추고, 안장대상심의위원회에서 안장 대상으로 결정된 사람'으로 정의한다. 현충원에 안장된 국가사회공헌자 129명의 면면을 들여다보면 활동 시기나 영역, '사회에 대한 현저한 기여' 방식이 각양각색이라는 점을 알 수 있다.

가난으로 힘들고 어려웠던 1960년대와 1970년대 흑백 TV 시대 최고의 스포츠 스타로 국민들에게 큰 희망과 용기를 불어넣어 주고, 서울 정동에 '김일 체육관'을 개관해 이왕표 등 후배 양성에 힘썼다고 보훈부는 공로를 소개했다. 아시안게임 금메달리스트이자 현역시절 50개의 한국 신기록을 세운 그는 1980년 13시간 16분 만에 최초로 대한해협 횡단에 최초로 성공하는 등 은퇴 후에도 도전의 삶을 이어간 인물이다. 파리=연합뉴스) 김홍태 특파원=프랑스가 약탈해간 외규장각 도서들을 반환받는데 가장 큰 공을 세운 재불 역사학자 박병선 박사가 22일(한국시간 23일) 프랑스에서 타계했다.

향년 83세. 지난 8월 파리에서 수술을 받은 박 박사는 파리시내 15구 잔 가르니에 병원에서 요양을 해오다 이날 밤 10시40분(한국시간 23일 오전 6시40분)께 숨졌다고 병원 측이 전했다. 사진은 지난6월 11일 용산 국립중앙박물관에서 기자회견을 하고 있는 고 박병선 박사. 2011.11.23 photo@yna.co.kr1972년 프랑스국립도서관에서 사서로 근무할 당시 세계 최고(最古) 금속활자본인 직지심체요절의 존재를 처음 발견하고, 1979년에는 외규장각 도서의 존재를 확인해 국내에 알림으로써 외규장각 도서를 반환받는데 가장 큰 공을 세웠다. 그는 국민훈장 모란장을 받았다.

에이즈, 말라리아와 함께 세계 3대 전염성 질환으로 알려진 유행성출혈열 병원체 '한탄바이러스'와 '서울바이러스'를 최초로 발견한 인물이다.

'어린이날 노래'와 '졸업식 노래', '낮에 나온 반달', '퐁당퐁당', '기찻길 옆 오막살이' 등 주옥같은 동요들이 그의 동시로부터 나왔다. 정부는 선생의 공적을 기리기 위해 2003년 문화예술 분야 정부 포상 최고 영예인 금관문화훈장을 추서했다.2010년 황장엽 전 북한노동당 비서가 대전현충원 국가사회공헌자 묘역에 안장됐을 때에도 정치권에선 논란이 있었다. 북에서 주체사상의 최고 이론가로 명성을 떨치던 황장엽 전 비서는 1997년 탈북해 독재정권 반대 활동에 투신한 인물이다. 탈북한 북측 인사 가운데 최고위급으로, 정부는 국민훈장 중 최고등급인 무궁화장을 추서했다.

파리=연합뉴스) 김홍태 특파원=프랑스가 약탈해간 외규장각 도서들을 반환받는데 가장 큰 공을 세운 재불 역사학자 박병선 박사가 22일(한국시간 23일) 프랑스에서 타계했다. 향년 83세. 지난 8월 파리에서 수술을 받은 박 박사는 파리시내 15구 잔 가르니에 병원에서 요양을 해오다 이날 밤 10시40분(한국시간 23일 오전 6시40분)께 숨졌다고 병원 측이 전했다. 사진은 지난6월 11일 용산 국립중앙박물관에서 기자회견을 하고 있는 고 박병선 박사. 2011.11.23 photo@yna.co.k





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