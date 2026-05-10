박민식 국민의힘, 그룹 패러디 단일화 '긴장'…국회의원 보궐선거 개소식

국회의원 보궐선거 개소식에서 국민의힘과 무소속 후보가 단일화 발표를 놓고 갈등을 보이고 있습니다. 보수 야권 후보 단일화 촉구가 있어 장동혁 대표가 한 후보를 ‘분열의 씨앗을 뿌린 사람’이라고 비판했습니다. 김기현 부산시장 후보는 보수 후보 단일화를 주장하며, 분열 없애고 보수 후보들끼리 단일화를 촉구했기 때문입니다.

박 후보에 국힘 지도부 총출동 한 후보는 ‘친한계’ 참석 만류 지지자 몰려 경찰이 입구 통제 박 후보 곁엔 국힘 지도부 장동혁 대표 등이 10일 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에 참석해 파이팅을 외치고 있습니다.

연합뉴스 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 10일 각각 선거사무소 개소식을 했습니다. 보수 야권 후보 단일화를 촉구하는 목소리가 국민의힘 내부에서 나오고 있지만 장동혁 대표는 한 후보를 ‘분열의 씨앗을 뿌린 사람’이라고 비판하며 단일화에 선을 그었습니다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 이날 북갑 국회의원 보궐선거 보수 야권 후보 단일화를 공개 촉구했습니다. 박민식 후보와 한동훈 후보의 단일화가 이뤄져야 부산 전체 선거도 승리할 수 있다는 취지입니다.

한 후보 곁엔 ‘원조 보수’ 논객 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 무소속 후보도 있었고 일부 지지자들이 몰려 경찰이 건물 입구를 통제했습니다. 서병수 명예선대위원장은 ‘한 후보가 박민식 후보보다 더 정통 보수 후보고 국민의힘과 같이 가야 할 후보’라고 평가했습니다. 한 당권파 인사는 ‘박민식 후보와 한 후보가 단일화를 한다 해도 하정우 후보를 이기리란 보장은 없다’며 ‘한동훈이 당을 망쳤다고 생각하는 당원들이 한동훈으로 단일화가 된다고 뽑겠느냐’고 답변했습니다.

다른 인사는 ‘3자 구도로 한 후보를 쪼그라뜨리는 것이 낫다’며 ‘한 후보가 박민식보다 더 정통 보수 후보고 국민의힘과 같이 가야 할 후보’라는 의견을 제시했습니다





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