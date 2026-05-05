박민식 전 장관, 부산 북갑 보궐선거 국민의힘 후보 확정

국민의힘이 6·3 국회의원 보궐선거 부산 북갑 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관을 선출했다. 보수 야권 단일화 가능성은 낮게 점쳐지고 있으며, 박 전 장관과 한동훈 전 대표는 모두 단일화에 부정적인 입장을 밝혔다.

국민의힘 이 6월 3일 국회의원 보궐선거 부산 북갑 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관을 확정했다. 박 전 장관은 5일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 기자간담회에서 자신의 후보 선출에 대한 소감과 향후 선거 전략에 대해 밝혔다.

이번 보궐선거는 박 전 장관을 비롯해 더불어민주당 하정우 전 청와대 AI미래기획수석, 그리고 무소속으로 출마하는 한동훈 전 국민의힘 대표 간의 삼각 경쟁 구도로 전개될 전망이다. 특히 보수 야권의 단일화 가능성이 주요 변수로 떠오르고 있지만, 박 전 장관과 친한동훈(친한)계는 모두 단일화에 부정적인 입장을 표명하며 선을 긋고 있다. 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 브리핑을 통해 박 전 장관이 이영풍 전 KBS 기자와의 경선에서 승리하여 북갑 후보로 선출되었음을 공식 발표했다.

박 전 장관은 과거 18대와 19대 국회의원을 지낸 경험이 있으며, 2022년 경기 성남 분당갑 보궐선거 출마를 시도했으나 포기한 바 있다. 2024년 총선에서는 서울 영등포을 공천을 신청했으나 최종적으로 서울 강서을 후보로 결정되었다. 윤석열 정부 시기에는 국가보훈부 장관을 역임하며 정부 정책에 대한 이해도를 높였다는 평가를 받고 있다. 하지만 보수 후보 단일화에 대한 전망은 밝지 않다. 박 전 장관은 후보 선출 직후 기자간담회에서 단일화 가능성이 전혀 없다고 단언하며, 양자 또는 삼자 구도 모두에서 승리를 확신한다고 강조했다.

친한계 신지호 전 의원 역시 라디오 방송에 출연하여 박 전 장관과 이영풍 전 기자를 모두 비판하며, 이재명 세력을 무찌르기 위해 윤석열 정부와 연합하는 것 자체가 정치적 명분이 없다고 주장했다. 국민의힘 장동혁 대표는 한동훈 전 대표와의 연대 가능성에 대해 부정적인 입장을 분명히 했다. 그는 한 전 대표가 과거 당에서 제명된 인물임을 상기시키며, 제명된 인사에 대한 연대와 다른 당과의 연대는 차원이 다르다고 강조했다.

당권파 인사들은 설령 박 전 장관과 한 전 대표가 단일화를 한다 하더라도 표가 온전히 이동하지 않을 것이라고 분석하며, 한 전 대표가 당을 망쳤다고 생각하는 장 대표 지지자들은 단일화 이후에도 한 전 대표를 지지하지 않을 가능성이 높다고 전망했다. 한편, 더불어민주당 하정우 전 수석은 지역 주민들과의 만남을 통해 AI 시대를 선도하고 미래 세대에게 성장의 기회를 제공하겠다는 비전을 제시했다. 한동훈 전 대표는 선거관리위원회에 예비후보 등록을 마쳤으며, 지역을 돌며 선거 운동을 활발히 펼치고 있다.

오는 9일 출정식을 개최할 예정이며, 박 전 장관과 한 전 대표는 10일 선거사무소 개소식을 함께 할 것으로 알려졌다. 이번 보궐선거는 각 후보의 정책과 비전, 그리고 보수 야권의 단일화 여부가 주요 승패 요인으로 작용할 것으로 예상된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

보궐선거 국민의힘 박민식 부산 북갑 한동훈 하정우 단일화 국가보훈부 선거

United States Latest News, United States Headlines