박남춘 전 인천시장, 19일 인천공항공사 사장에 취임

박남춘 전 인천시장이 19일 인천국제공항공사 제11대 사장으로 취임한다. 항공산업 경력 부족을 둘러싼 낙하산 인사 논란이 일고 있다.

박남춘 전 인천시장이 오는 19일 인천국제공항공사 제11대 사장으로 공식 취임한다. 인천국제공항공사 는 15일 오전 서면 주주총회를 통해 박 전 시장을 최종 사장 후보로 추천했다고 발표했다.

인천공항 사장은 지분 100%를 보유한 국토교통부의 장관 제청과 이재명 대통령의 재가를 거쳐 최종 임명된다. 임기는 3년이며, 직무수행 실적 등에 따라 1년 단위로 연임할 수 있는 구조를 가지고 있다.

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박남춘 전 시장, 항공산업 경력 없는 인사

인천공항공사 사장 취임식은 19일 오전 10시 30분 공항청사 대강당에서 진행될 예정이다. 박남춘 전 시장은 인천 출신으로 제물포고와 고려대 법대를 졸업하고, 행정고시 24회에 합격해 공직에 입문했다.

그는 해양수산부 총무과장 등을 지낸 바 있으며, 노무현 전 대통령의 발탁으로 해양수산부 장관 시절 청와대 인사수석을 역임했다. 이후 재선 국회의원과 인천시장을 지냈고, 지난 6·3 지방선거에서는 박찬대 인천시장 후보 캠프의 총괄선대위원장을 맡았다.

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낙하산 인사 논란, 역대 모든 사장 외부 인사

박 전 시장은 사장 공모 전부터 '내정설'이 돌았으며, 해양수산부 출신으로 공항·항공산업 관련 경력이 없다는 점에서 '낙하산 인사'라는 지적을 피하기 어렵게 됐다. 이는 인천공항의 과거 인사 관행과도 맥을 같이한다.

실제 인천공항을 건설·운영한 초대 강동석 사장을 제외한 역대 9명의 인천공항 사장들 모두 정치권이나 국토교통부 출신의 외부 인사로 채워졌다. 지금까지 내부 승진자는 단 한 명도 존재하지 않는다.

이학재 전 사장 사퇴와 상임감사 내정설

지난 2월 이재명 대통령과 '책갈피 달러' 논란을 빚으며 임기 4개월을 남겨두고 중도 사퇴한 국민의힘 소속 이학재 전 사장 역시 윤석열 정부의 대표적인 낙하산 인사로 꼽힌다. 이러한 전례는 이번 인사가 정권 변화에 따른 인사 교체인지를 시사한다.

더욱이 이달 말쯤 재정경제부 산하 공공기관운영위원회 심의를 거쳐 다음 달 임명될 인천공항공사 상임감사 역시 정치권 인사 내정설이 돌고 있다. 이는 인천공항의 핵심 보직이 계속 정치권 인사로 채워지고 있음을 보여준다.

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공항 경영 정상화 위한 새 시작의 기대와 우려

내정된 A씨는 지난 6·3 지방선거에서 더불어민주당 소속으로 인천 영종구청장 경선에 출마했으나 낙선했다. 국회의원 보좌관 출신인 A씨 역시 박 전 시장과 마찬가지로 공항·항공산업 관련 경력이 전무하다.

결국 정권이 바뀔 때마다 여야만 달라질 뿐, 인천공항 사장과 상임감사를 둘러싼 낙하산 인사는 되풀이되고 있는 셈이다. 박남춘 신임 사장은 이러한 논란을 딛고 인천공항의 글로벌 허브로서의 입지를 공고히 할 수 있을지 주목된다.