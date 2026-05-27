박근혜 유세에 김종인 회의적…'영향력 제한적'

박근혜 전 대통령이 지방선거 지원 유세에 나섰지만, 김종인 전 비대위원장은 영향력이 크지 않을 것이라고 전망했다.

박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 방문해 국민의힘 소속 후보들을 지원하는 선거 유세를 펼쳤다. 이날 박 전 대통령은 박완수 국민의힘 경남지사 후보, 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 찾았다.

현장에는 많은 시민들이 모여 박 전 대통령을 환영하는 분위기였으나, 일각에서는 그녀의 정치적 영향력에 대한 의문이 제기되고 있다. 박 전 대통령은 2016년 국정농단 사태로 탄핵된 이후 정치적 활동을 자제해 왔으나, 이번 지방선거를 앞두고 보수 진영의 결집을 위해 직접 나선 것이다. 그러나 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 이날 라디오 인터뷰에서 박 전 대통령의 유세가 선거에 미칠 영향에 대해 회의적인 입장을 밝혔다. 김 전 비대위원장은 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 '박 전 대통령의 유세가 어떤 의미를 가질 것이라는 것에 대해 굉장히 회의적이다'라고 말했다.

그는 이번 지방선거가 윤석열 전 대통령이 계엄 이후 탄핵당하고 새로운 정부가 탄생한 뒤 치러지는 선거라는 점을 강조하며, 이미 선거의 기본 틀이 확정된 상황에서 특정인이 조력한다고 해서 큰 변화를 기대하기 어렵다고 분석했다. 또한 '박 전 대통령이 과거부터 '선거의 여왕'이라 불렸지만, 대표적으로 2011년 서울시장 보궐선거에서 나경원 의원이 박원순 전 시장에게 패배한 사례를 보면 그녀의 영향력이 절대적이지 않다는 것을 알 수 있다'고 지적했다.

김 전 비대위원장은 일부 국민의힘 인사들이 박 전 대통령의 지지층 결집 효과를 기대하는 것에 대해 '유권자의 마음에 달려 있다'며 '과거 박 전 대통령의 역량과 지금의 역량은 큰 차이가 있다'고 평가했다. 그는 '박 전 대통령도 탄핵당한 대통령'이라며 '일반 국민의 인식 속에서 그분이 어떤 위치에 있는지 냉정히 판단할 줄 알아야 한다'고 강조했다. 이어 '박 전 대통령은 대통령으로서의 역량을 보나 이미 지나가신 분인데, 어떻게 보수의 구심점이 될 수 있겠나'라고 반문했다. 이러한 발언은 박 전 대통령의 정치적 복귀 시도에 대한 보수 진영 내부의 엇갈린 시각을 반영한다.

현재 국민의힘은 지방선거에서 우세를 점하기 위해 다양한 전략을 모색 중이며, 박 전 대통령의 지원이 실제로 득표율 변화로 이어질지 주목된다. 한편, 박 전 대통령의 이날 방문은 진주중앙시장 상인들과의 만남을 시작으로, 이후 공식 선거유세 일정도 조율 중인 것으로 알려졌다. 그러나 정치권 내에서는 그녀의 탄핵 이후 이미지가 여전히 부정적이라는 점을 고려할 때, 오히려 중도층 표심을 이탈시킬 위험도 있다는 분석이 나온다. 지방선거를 앞두고 각 당의 움직임이 활발해지는 가운데, 박 전 대통령의 역할이 단순한 지지층 결집에 그칠지, 아니면 선거 판도에 변화를 가져올지는 지켜봐야 할 과제다.

전문가들은 박 전 대통령이 과거 보수 진영에서 강력한 지지를 받았지만, 현재의 정치적 상황과 여론을 고려할 때 그 효과가 제한적일 것이라고 전망한다. 특히 윤석열 전 대통령의 탄핵 이후 국민의힘은 새로운 지도력을 모색하는 과정에 있으며, 박 전 대통령의 복귀가 오히려 당내 갈등을 심화시킬 가능성도 배제할 수 없다. 이번 선거는 단순한 지방선거를 넘어 보수 진영의 향후 방향성을 결정짓는 중요한 분수령이 될 것으로 보인다





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