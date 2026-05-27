박근혜 전 대통령, 부산·울산·경남에서 국민의힘 후보 직접 지원…당내 의견 엇갈려

박근혜 전 대통령이 부산·울산·경남을 순회하며 국민의힘 지방선거·보궐선거 후보들을 직접 격려하고, 당내에서는 지원 유세에 대한 평가가 갈라졌다.

박근혜 전 대통령이 27일 부산 기장군 기장시장을 찾아 시민들과 인사를 나누며, 국민의힘 6·3 지방선거 와 국회의원 재 보궐선거 후보들을 직접 지원했다. 이날 박 전 대통령은 박형준 부산시장 후보와 박민식 부산 북갑지역 보궐선거 후보와 함께 유세에 나섰으며, 두 후보에 대해 각각 한국전쟁과 베트남 전쟁에 참전한 가정사와 지역 발전에 대한 기대를 전했다.

박 전 대통령은 "우리 국가를 지키는 일보다 더 중요한 일은 없다"며 후보들의 헌신과 능력을 강조하고, 유권자들에게 후보들에게 기회를 주면 나라를 잘 지켜 나갈 것이라고 호소했다. 이어 그는 진주 중앙시장과 울산 신정시장을 방문해 현지 후보들을 격려했으며, 최근 대구와 충청북도에서도 유사한 활동을 펼친 바 있다. 오는 28일에는 강원도와 경북을 방문해 추가적인 지원 유세를 진행할 예정이다. 한편, 박 전 대통령의 지원 행보에 대한 당내 여론은 팽팽히 맞섰다.

국민의힘 당 지도부는 박 전 대통령의 현장유세를 "보수 진영 전체와 당 지지층에 의미 있는 행보"라며 환영했지만, 일부 관계자는 "당 대표와 인기가 있는 정치인 부재를 보여주는 사례"라고 비판했다. 또한, 박민식 후보는 페이스북에 무소속 한동훈 후보를 겨냥해 "박근혜 대통령에게 30년을 구형하고 가짜 보수라는 비난을 받는다"는 글을 올리며 당내 갈등을 드러냈다. 일부 국회의원은 "서울과 같은 대도시에서는 박 전 대통령의 출현이 선거 판세에 큰 영향을 미치지 못한다"는 입장을 표명했으며, 대구·경북 등 일부 지역을 제외하고는 큰 선거구에서 당락을 좌우하기 어려울 것이라고 경고했다.

반면, 다른 관계자는 "후보 입장에서는 박 전 대통령이 방문하면 기사 한 줄이라도 나오는 효과가 있다"며 언론 노출을 긍정적으로 평가했다. 이와 같은 상황은 국민의힘이 내부의 리더십 공백과 인물 부재 문제에 직면해 있음을 보여준다. 장동혁 당대표는 박 전 대통령의 건강한 모습에 "가슴이 뭉클하다"는 감상을 전했고, 민주당을 비판하는 글을 올리며 당내 결속을 강조했다. 신동욱 수석최고위원은 CBS 라디오에 출연해 "당 지지층과 보수 진영 전체를 걱정하는 이들에게 의미 있는 행보"라고 언급했다.

그러나 일부 관계자는 "박 전 대통령의 탄핵을 다시 생각해야 하는 상황이다"라며 당내 갈등이 심화될 가능성을 제기했다. 이러한 논쟁은 박 전 대통령이 재활동을 시작한 이후 보수 진영 내부에서 새로운 정치적 균형을 찾으려는 시도로 해석될 수 있다





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