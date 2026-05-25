박근혜 전 대통령, 지방선거 현장 순회와 ‘사실상 선대위원장’ 논란 고조

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 후보들을 직접 방문해 지지를 호소하고, 당내외에서 ‘사실상 선대위원장’이라는 평가가 나오며 여당과 야당의 반응이 엇갈리고 있다. 또한 같은 날 정용진 신세계 회장의 스타벅스코리아 마케팅 논란 사과가 공개되며 기업의 이미지 관리가 주목받고 있다.

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 에 출마한 국민의힘 후보들을 지원하며 당 안팎에서 ‘사실상 선대위원장’이라는 평가가 나오는 상황이 점점 뜨거워지고 있다. 박 전 대통령은 25일 충청 3개 권역을 순회하며 각 후보들과 만나고, 직접 현장을 다니며 지지를 호소했다.

오전에는 충북 옥천의 모친 고 육영수 여사 생가를 찾아가 고인의 발자취를 기리며, 오후에는 대전과 충남 공주 산성시장을 방문해 현지 지지층과 소통했다. 김영환 충북지사 후보와 전상인 옥천군수 후보 등과 20여 분간의 면담을 가진 박 전 대통령은 “후보들이 약속한 바를 지키면 국민이 알아주고 선택할 것”이라며 신뢰를 강조했다. 이와 동시에 대전시장 후보 이장우와 비공개 대화를 나눈 뒤, 이 후보는 기자들에게 박 전 대통령이 ‘대전은 상황이 어떠냐’는 질문을 던지며 판세를 걱정한 모습이 포착됐다고 전했다.

이는 2006년 한나라당 대표 시절 지방선거 유세 중 커터칼 피습을 당했을 때 입원해 있던 시절을 떠올리게 하는 일화다. 박 전 대통령은 23일 대구 칠성시장에서 추경호 대구시장 후보를 지원하는 유세를 진행했고, 이어 27일에는 경남 진주·울산·부산을, 28일에는 강원 원주와 횡성을 찾아 김진태 강원지사 후보를 격려할 예정이다. 박 전 대통령은 비선 실세 국정농단과 국가정보원 특수활동비 상납 혐의로 징역 22년, 벌금 180억 원, 추징금 35억 원을 선고받고 복역했으며, 2021년 12월 24일 문재인 정부의 성탄절 특별 사면으로 석방됐다. 국민의힘 내부에서는 이에 대한 반응이 엇갈린다.

충북의 한 의원은 장동혁 대표의 리더십 부재를 이유로 박 전 대통령이 나설 수밖에 없다고 설명했으며, 반면 익명의 초선 의원은 박 전 대통령이 보수 결집에 도움이 될지 의문을 제기하면서도 현 상황에서 장동혁 대표보다 나은 선택일 수 있다고 진술했다. 민주당은 박 전 대통령의 선거 행보를 강하게 비난했다. 추미애 경기지사 후보는 “평생 국민에게 사죄해도 모자랄 박 전 대통령이 선거판에 돌아다니는 것은 국민에 대한 모독”이라며 비판했고, 김영호 의원 역시 “탄핵으로 파면된 두 전직 대통령을 배출하고도 반성 없이 다시 정치 전면에 내세우는 행위는 국민에 대한 모독”이라고 지적했다.

한편, 같은 날 정용진 신세계그룹 회장은 26일 조선팰리스 호텔에서 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란에 대한 사과문을 발표했다. 이는 회장 취임 이후 첫 공개 사과이며, 신세계는 자체 진상조사 결과와 함께 모든 책임을 정 회장에게 있음을 명시할 계획이다. 논란이 된 ‘탱크데이’는 5·18 민주화운동 기념일에 광주에 투입된 계엄군 장갑차를 연상시키는 텀블러 판촉 행사로, 시민들의 강한 비판을 받았다. 정 회장은 손정현 스타벅스코리아 대표를 해임하고 사과문을 낸 뒤, 이재명 대통령까지 비판을 가하며 여론이 확대되는 상황이다.

이번 사과가 진정성을 보일지, 그리고 스타벅스코리아와 신세계그룹의 향후 이미지 회복 전략이 어떻게 전개될지 귀추가 주목된다





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