박근혜 전 대통령, 울산·진주 찾아 국민의힘 지원…'보수의 상징' 강조

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 앞두고 울산과 경남 진주를 방문해 아버지 박정희 전 대통령의 유산을 강조하며 국민의힘 후보 지원에 나섰다.

박근혜 전 대통령이 27일 울산을 방문해 『울산은 아버지께서 잘사는 나라를 만들기 위해 노력한 결과물』이라고 말하며 지지층 결집에 나섰다. 6·3 지방선거 를 일주일 앞두고 영남권을 순회한 박 전 대통령은 이날 오전 울산 남구 신정시장을 찾아 시민들과 인사하며 국민의힘 후보들을 지원했다.

박 전 대통령은 『울산에 올 때마다 느끼는 것은 아버지 박정희 전 대통령이 산업화를 이끌어 낸 결과물이라는 생각』이라며 『국민이 행복하게 잘 살아갈 수 있도록 노력하는 것이 정치인이 할 일』이라고 강조했다. 특히 『김두겸 울산시장 후보와 김태규 국회의원 후보는 신념을 바탕으로 약속을 지킬 것』이라며 지지를 호소했다. 같은 날 박 전 대통령은 경남 진주 중앙시장에서도 박완수 경남지사 후보와 한경호 진주시장 후보를 지원했다. 박 전 대통령은 『요즘 경제가 어렵다고들 하는데 저도 걱정』이라며 『두 후보는 경제전문가로서 어려운 경제를 잘 살려낼 것』이라고 말했다.

시장을 가득 메운 시민들은 『박근혜』를 연호하며 환영했고, 박 전 대통령은 경호원에 둘러싸인 채 밝은 표정으로 하이파이브를 하며 시장을 약 20분간 돌았다. 박 전 대통령의 이번 영남권 방문은 최근 국민의힘 선거대책위원장급 일정의 일환으로, 23일 대구, 25일 충청·대전에 이어 이날 울산과 경남을 방문했으며 28일에는 강원을 찾을 예정이다. 박 전 대통령의 적극적인 지원 활동은 보수층 결집을 위한 의도로 분석된다.

한편, 박 전 대통령의 지원 행보에 대해 박민식 의원은 『가짜 보수』라고 비판했고, 한동훈 전 법무부 장관은 윤석열 대통령이 박근혜 전 대통령의 구형 문제를 자신에게 떠넘긴다고 지적하며 여권 내 갈등 양상도 드러나고 있다





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