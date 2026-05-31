박근혜·이명박 전 대통령, 지방선거 지원 유세 나서…당내·외 비판도

6·3 지방선거를 앞두고 박근혜·이명박 전 대통령이 31일 나란히 국민의힘 후보 지원 유세에 나섰다. 보수층 결집을 노린 행보지만, 사법적 심판을 받은 전직 대통령의 선거전 등판이 적절치 않다는 비판이 당 안팎에서 제기된다.

31일 오후, 박근혜 전 대통령이 대구 중구 서문시장을 방문하여 국민의힘 추경호 대구시장 후보를 지원하는 유세를 펼쳤다. 이날 유세는 박 전 대통령의 두 번째 대구 방문으로, 지난 23일 칠성시장에 이어 추 후보의 선거 운동을 도왔다.

박 전 대통령은 '추 후보는 대구 경제를 살리는 데 적임자이며, 그가 국무조정실장으로 일할 때 호흡을 맞췄는데 참 일을 잘했다'며 지지를 호소했다. 그는 대구 수성구 수성못에서도 유세를 이어갔다. 같은 날 이명박 전 대통령도 부산을 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보를 지원했다. 이 전 대통령은 해운대전통시장에서 '내가 서울시장 시절 야당 시장이었어도 서울이 발전했듯, 대통령이 누구냐가 아니라 부산시장이 누구냐에 따라 부산의 미래가 결정된다'며 박 후보의 당선을 강조했다.

그는 오전에는 수영로교회를 방문해 예배를 드리고 돼지국밥을 먹으며 지역민과 소통했다. 이러한 전직 대통령들의 선거 지원은 영남권에서 보수층을 결집하려는 의도로 풀이되지만, 당 안팎에서 비판이 제기된다. 영남권의 한 재선 의원은 '전통적 보수 지지층을 결집하고 투표장으로 유도하는 데는 효과가 있을 것'이라면서도 '영향력의 확장성에는 의문이 들며, 중도층을 끌어올 수 있을지 미지수'라고 말했다. 한 초선 의원은 '당이 잘못된 과거에 기대는 모습은 장기적으로 보수 재건에 좋지 않다'고 우려를 표했다.

더불어민주당은 강하게 비판했다. 정청래 민주당 대표는 전남 구례 유세에서 '윤·이·박이 지금 돌아다니고 있다'며 이들을 '감옥 3인방'으로 표현하고 '과거 퇴행이고 민주주의에 대한 왜곡이며 국민 무시'라고 비난했다. 조승래 민주당 사무총장도 '비리로 감옥 갔다 오고, 국정농단으로 파면·탄핵당한 대통령들'이라며 '상식을 가진 국민이 용인하지 않을 것'이라고 말했다.

정치평론가 박상병은 '전직 대통령이 전면에 등장한 것은 약화한 정치적 존재감을 회복하고 명예를 회복할 기회로 판단했기 때문'이라며 '전직 대통령은 대한민국의 최고 원로로서 국가 비전을 제시해야 할 의무가 있는데, 특정 정당의 이익을 위해 선거운동에 나서는 것 자체가 부끄러운 일'이라고 지적했다. 이번 선거 지원이 실제로 보수층 결집 효과를 거둘지는 미지수이며, 중도층의 반응이 승패를 가를 것으로 보인다. 전직 대통령들의 과거 논란이 다시 수면 위로 떠오르면서 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 또한, 이들의 지원이 지역 균열을 심화시킬 가능성도 배제할 수 없다.

이번 지방선거는 국민의힘과 더불어민주당의 치열한 경쟁 속에서 전직 대통령들의 역할이 새로운 변수로 작용하고 있다





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전직 대통령 지방선거 국민의힘 지원 유세 비판

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