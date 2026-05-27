박근혜 전 대통령, 부산·울산 방문해 국민의힘 후보 지지 호소

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 앞두고 부산과 울산을 방문, 국민의힘 후보들을 지지하며 시민들의 지지를 호소했다.

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 를 앞두고 부산과 울산을 잇달아 방문해 국민의힘 후보들에 대한 전폭적인 지지를 호소했다. 27일 오후 부산 기장시장을 찾은 박 전 대통령은 박형준 부산시장 후보, 박민식·박성훈·정동만·유영하 후보 등과 함께 시장을 돌며 시민들과 인사를 나눴다.

현장에 모인 지지자들은 박 전 대통령이 나타나자 박근혜! 대통령! 을 연호하며 환호했다. 박 전 대통령은 사실 오늘 부산 자갈치시장과 구포시장도 가보고 싶었으나 여건상 오지 못해 아쉬웠는데, 기장시장에서 많은 시민을 뵙고 아쉬움을 달랐다고 소회를 밝혔다.

그는 박형준 후보를 바라보며 그동안 부산을 위해 많은 일을 해오신 것으로 안다며 앞으로도 부산의 발전을 위해 계속해서 많은 일을 해줄 것으로 믿는다고 말했다. 이에 박형준 후보는 고개 숙여 인사했다. 이어 박 전 대통령은 박민식 후보를 향해 다음 달이 호국의 달인데, 우리가 오늘날 이런 삶을 사는 것도 다 호국영령 덕분이라며 박민식 후보의 아버님이 베트남 전쟁에 참전하셨다가 전사하신 것으로 안다. 나라를 지키는 일보다 중요한 일은 없다고 강조했다.

그러면서 여러분께서 박민식 후보에게 봉사할 기회를 주신다면 나라를 잘 지켜나갈 것으로 생각한다며 지지를 당부했다





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