박근혜, 부산 기장시장 방문... '선거의 여왕'의 지지율 영향은?

박근혜 전 대통령이 27일 부산 기장시장을 방문, 국민의힘 후보들에게 지지율 영향은?

과거 선거 때마다 등장해 판세를 뒤흔들며 이른바 ' 선거의 여왕 '으로 불렸던 박근혜 씨가 27일 부산 기장시장 을 찾았습니다. 고전하고 있는 국민의힘 후보들에게 그의 등장이 과연 득이 될 수 있을까요?

박씨가 방문한 기장시장은 부산 도심에서 다소 거리가 있는 외곽(서울에서 인천이나 용인 정도의 거리)이지만, 이날 현장의 열기는 뜨거웠습니다. 동해선 기장역에서 하차하는 어르신들의 손에는 '기호 2번 박형준'이 적힌 부채가 들려 있었고, '박민식'이라는 손피켓을 든 지지자도 눈에 띄었습니다.

'박 전 대통령을 만나러 가는 길인가요'라고 묻자 '5시쯤 온다는데'고 답했습니다. 선거 판세를 묻자 '전재수가 세서 아직 모른다'면서도 '박 대통령님이 오셨으니 힘이 좀 될 것이다'라고 덧붙였습니다. 국민의힘 박형준 부산시장 후보와 박민식 북갑 보궐선거 후보가 박씨의 지원을 애타게 기다렸던 이유가 바로 이 지점에 있다고 봐야 합니다. 이날 박씨가 오기 전 국민의힘 유세차에 오른 박형준·박민식 후보는 평소보다 더 자신감이 넘치는 분위기였습니다.

박민식 후보는 '기호 2번으로 힘을 모아 달라'고 호소했고, 박형준 후보는 '우리 박근혜 대통령님 오시는 것을 환영해 주시는 데 대해서 진심으로 감사의 말씀을 드린다'며 '이번 선거에서 반드시 표로 심판해야 한다'고 목소리를 높였습니다. 박씨의 차량이 시장 입구에 도착한 순간, 경찰의 통제선은 곧바로 무너졌고 인파가 몰려들었습니다. 이런 와중에 눈길을 끈 장면은 박민식 후보와 경호원 간의 실랑이였습니다. 박씨와 최대한 밀착해 지지자들에게 모습을 보여야 하는 박 후보와, 동선을 확보하려는 경호원 사이에서 묘한 신경전이 벌어진 것입니다.

이후 현장은 사실상 취재가 불가능할 정도의 혼잡을 빚었고, 박씨가 시장 안쪽으로 이동하자 상당수의 운동원과 지지자들도 이내 자리를 떴습니다. 현장에서는 '사진을 찍었느냐'며 서로 물으며 찍지 못함을 아쉬워하는 어르신들의 목소리도 들렸습니다. 서부산에서 동부산까지 달려온 박민식, 유의미한 반등 이끌까 박민식 후보가 출마한 북갑은 서부산, 기장군은 동부산으로 끝에서 끝입니다. 그럼에도 박 후보가 기장까지 달려온 것은 민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보 사이에서 열세인 지지율을 만회하기 위한 행보로 풀이됩니다.

이날 박근혜씨는 '(박민식 후보의)아버님께서 베트남 전쟁에 참전하셨다가 전사하셨다. 봉사할 기회를 주신다면 박민식 후보도 이 나라를 잘 지켜 나갈 것으로 저는 생각한다'며 박 후보에게 힘을 실어줬습니다. 일각에선 박근혜의 지원 유세가 박민식 후보의 추가적인 지지율 하락을 막을 수는 있겠으나 극적인 지지율 상승까지 이끌어내기는 쉽지 않아 보인다고 분석합니다. 조갑제 조갑제닷컴 대표는 26일 자신의 페이스북에 '박근혜 전 대통령 지지세력은 윤어게인 세력과 겹치므로 그가 나서지 않아도 민주당 후보를 찍진 않는다.

실익이 없다는 이야기다'라고 주장했습니다. 하지만 박민식 후보의 노림수는 민주당 지지층이 아니라는 의견도 있습니다. 실제 북갑 현장에서 확인한 박민식 후보와 한동훈 후보는 물과 기름 같았습니다. 박 후보 지지자들은 한 후보를 '배신자'라 칭하며 '전통 보수'가 아니라고 날을 세웠습니다.

박민식 후보 역시 한 후보를 겨냥해 '본인이 직접 법정에 나가 박근혜 전 대통령에게 징역 30년 및 1185억 원 벌금을 구형했던 장본인'이라며 '보수 지지층에게 대못을 박은 사람 아니냐'라고 비판한 바 있습니다. 한편 무소속 한동훈 후보는 박씨의 기장 방문에 대해 '박 전 대통령의 인품과 그동안의 삶을 존경한다'면서 '박 전 대통령께서 여러 가지 생각을 하고 판단하신 것이기 때문에 존중한다'며 말을 아꼈습니다. 박형준 '상승세' 주장... 선거판 뒤흔들 파괴력은 미지수 이날 박씨는 '우리 박형준 시장 후보께서는 앞으로도 부산의 더 큰 발전을 위해 계속해서 더 많은 일을 해줄 것으로 믿고 있다'며 힘을 실어줬습니다.

이에 앞서 박형준 후보는 유세차에 올라 '그동안 여론조사상으로 조금 격차가 벌어졌었는데 어제 여론조사에서는 딱 붙었다'라며 자신이 상승세를 타고 있음을 거듭 강조했습니다. 박형준 후보가 박씨의 지지를 통해 얼마나 득표력을 끌어올릴지는 미지수입니다. 박씨의 방문 한 번으로 과거처럼 판세가 완전히 뒤집히기를 기대하기는 의견이 지배적입니다. 김종인 전 국민의힘 비대위원장은 CBS 라디오 에서 '선거의 여왕은 2011년 이전 이야기일 뿐'이라며 '이번 선거에는 영향을 미치기 어렵다'고 분석했습니다.

다만, 부산 전역을 대상으로 하는 선거의 특성상 초접전 양상에서는 보수층의 미세한 결집도 결정적인 변수로 작용할 수 있다는 시각도 존재합니다





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박근혜 박형준 박민식 선거의 여왕 부산 기장시장

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