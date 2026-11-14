박경리-김상옥-윤이상, 통영 항남동과 서피랑을 잇는 문화예술 거리

통영 항남동과 서피랑을 걸으며 소설가 박경리, 시인 김상옥, 작곡가 윤이상의 흔적을 만나는 문화예술 여행지 안내입니다. 문학의 향기가 가득한 골목길을 탐방해보세요.

해방 이후 번화했던 통영 항남동 일대는 시와 소설, 음악이 만나는 예향의 중심지로 변모했다. 올해 탄생 100주년을 맞은 소설가 박경리 를 비롯해 시인 김상옥, 작곡가 윤이상의 예술적 발자취가 고스란히 담긴 문화 예술 거리다. 강구안을 따라 이어진 골목길을 걷다 보면, 오래된 건물 사이로 비스듬히 들어오는 햇살과 함께 예술가들의 흔적을 느낄 수 있다.

김상옥기념관과 항남동 골목의 문학 정취

항남 1번가 골목 안쪽 다닥다닥 붙은 건물들 사이에는 시조 시인 김상옥의 생가가 자리 잡고 있다. 1936년에 지어진 일본식 가옥인 이 곳은 국가등록문화유산으로 지정되어 있으며, 올해 초 김상옥기념관으로 단장하여 새로운 문을 열었다. 안으로 들어서면 조용하고 아늑한 분위기에 마음이 차분해지며, 1층에는 시조와 더불어 그림, 서예, 도자기 작품들이 전시되어 있다.

Also read 올 바이오 비상장 투자 1.7조, 지난해 연간 규모 역전

김상옥은 시와 글씨, 그림에 두루 능했던 예술가로, 1939년 문예지 '조선문학'에 시조 '봉선화'가 실리며 문단에 이름을 올렸다. 그는 '백자부', '다보탑', '사향' 등 많은 작품을 남겼으며, 일제강점기에는 항일운동을 하다 여러 번 옥살이를 했다. 해방 뒤에는 통영을 비롯한 경남과 부산 일대 중고등학교에서 학생들을 가르쳤다.

기념관 2층에는 생전에 쓰던 붓과 여러 작업 도구가 전시되어 있고, 김상옥과 교류했던 예술가들의 이야기도 소개된다. 일제강점기 시절 함께 옥고를 치렀던 윤이상은 그의 시조 '그네'와 '편지'에 곡을 붙여 가곡으로 남기기도 했다. 기념관을 나서면 옛 주택을 고쳐 만든 카페와 오래된 가게들이 나란히 늘어서 있어, 시조 한 수 읊으며 걷기에 더없이 좋은 길이다.

Advertisement

서피랑의 박경리 문학 배경과 99계단

항남동에서 충렬사 방향으로 발길을 옮기다 보면 야트막한 언덕에 자리한 마을, 서피랑이 나타난다. '피랑'은 벼랑을 뜻하는 통영 사투리로, 동피랑과 마주 보는 서쪽 언덕에 위치한 이곳은 소설가 박경리의 생가가 있다. 이곳은 소설 '토지'의 주요 배경이기도 하며, 서문고개, 간창골, 명정샘 등 소설에 등장하는 지명이 지금도 그대로 사용되고 있다.

서피랑에서 꼭 가봐야 할 곳은 99계단이다. 계단을 따라 이어진 담벼락에는 박경리의 작품 속 문장들이 적혀 있어, 글귀를 하나씩 읽으며 오르다 보면 마지막 계단에 다다를 수 있다. 잠시 숨을 고치고 뒤를 돌아보면 통영 시내와 바다가 한눈에 들어오는 탁 트인 전망을 즐길 수 있다.

서피랑 언덕 꼭대기에는 예전 통제영 시절 망루이자 지휘소였던 서포루가 자리 잡고 있다. 이곳에 서면 강구안 바다와 맞은편 동피랑, 그리고 옛 통제영까지 파노라마처럼 펼쳐진다. 또한, 높은음자리표 모양으로 꾸며진 피아노 계단에는 소리 센서가 설치되어 있어 밟으면 소리가 나며, 윤이상이 학창 시절 오갔던 길을 되살린 '윤이상과 함께 학교 가는 길'도 조성되어 있다.

윤이상의 음악 세계와 굴곡진 삶

서피랑 언덕을 내려와 도천동 쪽으로 걸으면 윤이상이 어린 시절 오가던 골목길이 음악과 벽화가 어우러진 골목 정원으로 단장되어 있다. 담벼락에는 교가 악보가 전시되어 있고, 오케라스트라 벽화 앞에서는 잠시 지휘자가 된 듯한 상상에 빠져볼 수 있다. 골목이 끝나는 곳에는 윤이상전시관이 위치해 있다.

윤이상은 1917년 외가인 경남 산청에서 태어나 통영에서 자랐다. 전시관 안에는 그의 흉상과 생애를 담은 연표, 수많은 작품 목록이 있으며, 대한민국과 독일 여권이 나란히 전시되어 고국을 떠나 독일에 정착할 수밖에 없었던 그의 굴곡진 삶을 보여준다. 마흔 살 무렵 유럽으로 유학을 떠난 그는 독일 다름슈타트에서 '일곱 악기를 위한 음악'이 초연되며 세계 무대에 이름을 알렸다.

Advertisement

관현악곡 '예악' 등 여러 작품을 발표하며 입지를 굳혀 가던 중, 1967년 동베를린 사건에 연루되어 커다란 시련을 겪었다. 독일에서 서울로 강제 연행되어 징역 10년을 선고받았으나, 독일 정부와 동료 작곡가, 유럽 음악가들의 국제적인 구명 운동으로 2년 만에 석방되었다. 이후 독일 국적을 취득했으나 생전에는 다시 고국 땅을 밟지 못했다.

통영의 문화유산과 맛의 거리 탐방

전시관 한쪽에는 그가 가장 아꼈다는 첼로와 독일연방공화국 대공로 훈장, 괴테 메달이 전시되어 있다. 전시관 맞은편에는 독일 자택의 일부를 옮겨 놓은 베를린하우스가 있으며, 1층은 작은 음악 도서관으로, 2층은 서재와 응접실을 재현했다. 그의 책상에는 여전히 빈 악보가 놓여 있고, 유학 시절 국제우편 요금을 아끼려고 무게를 재던 작은 저울도 그대로 남아 있다.

윤이상은 1995년 베를린에서 눈을 감았으며, 23년이 지난 후에야 고향 통영에 돌아와 통영국제음악당 아래 바다를 바라보는 언덕에 잠들어 있다. 김상옥기념관 입구에는 근대 주택 김양곤 가옥을 개조한 통영다방이 있어, 통영소반과 왕대발을 모티브로 한 디자인의 공간에서 차 한 잔을 즐길 수 있다.

서피랑 골목에는 오랫동안 같은 자리를 지켜온 서피랑떡볶이가 있어, 달콤하고 순한 옛날식 떡볶이에 청양고추를 토핑처럼 뿌려 알싸한 매운맛을 느낄 수 있다. 특히 떡볶이 국물에 찍어 먹는 닭튀김이 유명하며, 서호시장에서는 구수한 국물이 일품인 시락국과 충무김밥, 복국 등 전통 시장의 맛을 즐길 수 있다.