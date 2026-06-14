박경리 문학에 비친 한국전쟁과 식민지 상처와 여성·젠더 시각

박경리의 작품이 한국전쟁과 일제강점기의 상처를 여성·젠더 시각으로 어떻게 드러냈는지, 그리고 그녀의 삶과 남편 김행도의 비극이 문학적 저항과 회복에 어떤 영향을 미쳤는지를 조명한다.

박경리 작가의 문학世界는 한국전쟁 과 그 이후의 격동을 배경으로, 여성·젠더의 시각으로 개인과 사회의 상처를 끊임없이 드러낸다. 2020년 『한국문학연구』 제50호에 게재된 김양선 한림대 교수의 논문은 박경리 초기 장편소설이 전쟁으로 인한 내상을 여성 주인공들을 통해 형상화했다고 평가한다.

전쟁이 터진 당시 24세였던 박경리는 자신이 겪은 고통과 남편 김행도의 비극을 바탕으로, 생존과 저항, 정체성 탐색의 과정을 작품에 녹여냈다. 김행도는 일제 강점기 독립운동가이자, 이승만 정권 하에서는 치안유지법 위반자로 낙인찍혀 전쟁 중 서대문형무소에 수감된 뒤 1950년 12월 25일 사망한다. 그의 죽음은 박경리에게 깊은 상처를 남겼으며, 그 상처는 그녀가 1955년 문단에 데뷔한 뒤 쓰는 모든 작품에 투영된다.

박경리는 1950년 수도여자사범대학을 졸업하고 황해도 연안여자중학교 교사가 된 뒤, 전쟁 발발과 남편의 사망을 계기로 창작에 전념한다. 1955년 단편집 『그녀』와 『가을』을 발표하고, 1962년 장편소설 『토지』를 연재하기 시작한다. 『토지』는 1897년부터 해방기까지를 배경으로, 조선 말기의 외세 침략과 일제 강점기의 격변을 대서사시적으로 그려낸다. 하동 평사리 대지주 최참판집과 그의 외동딸 최서희를 중심으로 펼쳐지는 이야기는, 일본군의 침략, 러일전쟁, 을사늑약 등 근현대사의 암울한 흐름을 한 인간의 운명에 투사한다.

최서희가 조준구와의 갈등 속에서 의병운동에 가담하고, 결국 광산사업 실패 후 재산을 회복해 귀향하는 과정은 한국인이 겪은 집단적 트라우마와 회복을 상징한다. 이처럼 박경리의 작품은 전쟁과 식민지 경험이 남긴 상처를 단순히 기록에 머무르지 않고, 독자들이 스스로 성찰하도록 이끈다. 그녀는 1995년 토지문화재단을 설립하고, 1999년 토지문화관을 열어 한국 근현대사를 보다 넓은 시각에서 재조명하도록 힘썼다. 2008년 5월 5일 향년 82세에 별세한 뒤에도, 그녀의 고향 통영은 여전히 『토지』의 정신을 간직하고 있다.

박경리의 문학은 전쟁과 식민지의 아픔을 꺼낼 때마다 새로운 통찰을 제공하며, 오늘날에도 한국 사회가 과거의 상처를 치유하고 집단 기억을 재구성하는 데 중요한 역할을 하고 있다





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