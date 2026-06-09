바티칸, 천재 건축가 가우디 시복 추진 중... '이 성당이 그가 행한 기적'

스페인 카탈루냐의 거장 안토니오 가우디 타계 100주기를 맞아 사그라다 파밀리아 성당 중앙탑 준공식이 열리는 가운데, 바티칸이 가우디의 시복을 추진 중이다. 가우디의 대표작인 이 성당은 매년 수백만 명이 찾는 명소로, 그의 신앙과 예술성이 깃든 기적의 건축물로 평가된다.

바티칸 이 스페인 의 천재 건축가 안토니오 가우디 (1852∼1926)의 시복(복자품)을 추진 중인 것으로 알려졌다. 가우디 는 '신의 건축가'로 불리며 사그라다 파밀리아 성당을 비롯한 여러 걸작을 남겼다.

시복 추진의 배경에는 그가 설계한 사그라다 파밀리아 성당 자체가 기적이라는 평가가 자리 잡고 있다. 현지 교회 관계자들은 이 성당이 가우디의 신앙과 예술 혼을 담은 기적의 산물이라고 강조한다. 오는 10일(현지시간) 가우디 타계 100주기를 맞아 사그라다 파밀리아 성당의 중앙탑 준공식이 열린다. 이 성당은 1882년 착공 이후 140여 년간 공사가 진행 중인 초대형 프로젝트로, 올해 중앙탑이 완성되면서 전체 외관이 처음으로 모습을 드러냈다.

중앙탑인 '예수 그리스도의 탑'은 높이 172.5m로, 가우디의 철학에 따라 바르셀로나에서 가장 높은 언덕 몬주익(173m)보다 낮게 설계되었다. 이는 인간의 창조물이 자연을 넘어설 수 없다는 그의 신앙을 반영한 것이다. 성당은 매년 전 세계 490만 명의 유료 방문객이 찾는 스페인 대표 명소로, 한국인 방문객은 연간 약 24만 명에 달한다. 준공식에는 펠리페 6세 국왕, 페드로 산체스 총리, 살바도르 이야 카탈루냐 자치정부 수반 등 8천여 명이 참석할 예정이며, 교황 방문 기간 동안 1만 3천여 명의 경찰이 배치된다.

사비에르 마르티네스 사그라다 파밀리아 건설위원회 총괄 디렉터는 "이번 축복식을 통해 가우디의 위대한 예술 세계를 세계에 알리려 한다"며 "카탈루냐를 넘어 인류의 문화유산으로서 가우디에게 경의를 표할 것"이라고 말했다. 성당은 아직 정문과 내부 공사가 남아 있으며, 최종 완공은 2034년으로 예상된다. 가우디는 1852년 카탈루냐의 독실한 가톨릭 가정에서 태어나 1926년 트램 사고로 사망했다. 그의 대표작으로는 사그라다 파밀리아 외에도 카사 밀라(채석장), 구엘 공원, 카사 바트요 등이 있으며, 모두 유네스코 세계문화유산으로 등재되어 있다.

사그라다 파밀리아의 '탄생의 파사드'와 지하 예배당은 2005년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었고, 2010년 베네딕토 16세 교황이 이 성당을 준대성전으로 축성했다. 한편, 가우디의 시복 절차는 1960년대부터 추진돼 왔으며, 이번 100주기를 계기로 더욱 탄력을 받을 전망이다. 현지 교계는 가우디의 삶과 작품을 통해 신앙의 깊이를 재조명하고, 그의 시복이 신자들에게 큰 의미가 될 것이라고 밝혔다. 가우디의 작품은 카탈루냐 지역에 집중되어 있지만, 레온의 카사 보니테스, 아스토르가의 주교궁, 코미야스의 엘카프리초 등에도 그의 손길이 닿았다.

이들 유적지를 포함한 가우디 100주기 기념 행사가 스페인 전역에서 진행 중이다. 네덜란드 건축가 헤이스 판헨스베르헌은 "모두가 보기를 원하는 작품을 만들어 낸 것이 가장 분명한 기적"이라며 "무신론자와 불교 신자 등 전 세계인이 이 건축물을 보러 바르셀로나를 찾는 것 자체가 기적"이라고 평가했다. 사그라다 파밀리아 건설위원회는 2025년 9월부터 올해 12월까지 3억 2천만 유로(약 570억 원)를 투입해 다양한 기념 프로그램을 운영할 계획이다





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