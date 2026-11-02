바이낸스 해킹 배후 북한 트레이더트레이터...사회공학적 공격으로 60억달러 탈취

북한 해킹 조직 트레이더트레이터가 바이낸스 해킹 60억달러 사건 배후로 지목됐다. 사회공학적 공격과 자금 세탁 수법을 상세히 분석한 보도이다.

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 에서 60억달러 이상의 자산이 탈취된 사건과 그 배후에 관심이 집중되고 있습니다. 미국 연방수사국 FBI는 지난달 31일, 이번 대規模 해킹 사건의 주범으로 북한의 해킹 그룹 트레이더트레이터 를 지목했습니다. 이 조직은 블록체인 기술 자체의 취약점보다는 인간의 심리를 파고드는 사회공학적 공격 을 주된 수단으로 사용합니다.

트레이더트레이터 정체와 공격 수법

트레이더트레이터는 특정한 해킹 조직이라기보다는 유사한 전술을 사용하는 북한 연계 해킹 활동의 명칭에 가깝습니다. 이들은 개발자나 직원을 사칭하여 악성코드를 설치하도록 유도한 뒤, 내부 시스템에 침투합니다. 미국 FBI와 사이버보안 인프라 보안국 CISA는 2022년 공동 보안 권고문을 통해 이 그룹이 가상자산 거래소와 탈중앙화금융 플랫폼을 주요標的으로 한다고 경고한 바 있습니다.

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공격자들은 채용 담당자나 업계 관계자로 위장해 접근하거나, 정상적인 거래 프로그램처럼 보이는 악성 애플리케이션을 배포합니다. 피해자가 이를 실행하면 공격자는 해당 기기에 쉽게 접근할 수 있게 되며, 이어 계정 정보와 내부 시스템 권한을 탈취합니다. 이는 외부 방어 체계가 견고해도 내부 직원의 기기가 침해되면 자산 관리 시스템까지 위험에 노출될 수 있음을 시사합니다.

바이낸스 해킹 사건 세부 정황

블록체인 분석 업체 TRM랩스에 따르면, 이번 공격으로 약 63억6천만달러 상당의 가상자산이 탈취된 것으로 추정됩니다. 상당수의 자금이 탈취 후 불과 20분 만에 이동한 정황이 포착되었으며, 공격자들은 최소 36시간 동안 사전 준비를 하고 소액 거래를 통해 시스템을 시험한 것으로 보입니다. 특히 거래소 지갑에서 유효한 거래 서명을 생성하는 내부 시스템이 침해되었을 가능성이 높습니다.

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이 같은 사건은 북한이 주요 외화벌이 수단으로 삼고 있는 해킹 산업의 실상을 드러냅니다. 지난 9월 북한 해커 소행으로 지목된 가상자산 거래소 비트겟 탈취 자금과 이번 바이낸스 해킹 자금이 동일한 지갑으로 유입되어 섞이는 정황이 체이널리시스를 통해 확인되었습니다. 또 다른 분석 업체 엘립틱도 바이낸스와 비트겟의 자금이 여러 지갑에서 합쳐진 사실을 입증했습니다.

정교한 자금 세탁과 추적 회피

비트겟 사건 당시 약 15억달러 상당의 가상자산이 탈취되었으며, 승인 소프트웨어 환경 침해로 정상적인 절차가 악용되었습니다. 이번 바이낸스 해킹에서도 자금 세탁 수법이 매우 정교하게 구사되었습니다. 공격자들은 거래 내역 추적을 어렵게 만드는 믹서 서비스와 블록체인 간 자산 이동을 지원하는 브릿지를 활용해 자금을 여러 지갑으로 분산시켰습니다.

블록체인 기술이 해킹에 강하다고 알려져 있지만, 거래소에서는 여전히 수조원대의 코인이 털리는 사고가 발생하고 있습니다. 이번 사건은 기술적 결함보다는 인간과 내부 시스템을 공략하는 사회공학적 공격의 심각성을 보여주며, 가상자산 산업 전반의 보안 강화 필요성을 다시 한번 시사하고 있습니다.