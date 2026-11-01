바이낸스 해킹 1만8천 비트코인 탈취, 테슬라 및 엘살바도르 보유량 상회

북한 해킹조직이 바이낸스에서 탈취한 비트코인 1만8천270개는 테슬라와 엘살바도르 보유량을 넘어선다. FBI는 북한 조직을 배후로 지목했다.

북한 연계 해킹조직이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스 를 공격하여 약 14억 달러 상당의 디지털 자산을 탈취한 것으로 확인되었다. 이번 사건으로 빼앗긴 비트코인 의 양은 미국 전기차 기업 테슬라 의 보유고를 넘어서며, 비트코인 을 국고에 비축해 온 중미 국가 엘살바도르 정부의 보유량 두 배에 달하는 규모다.

탈취 비트코인 규모와 역사적 기록

현지시간 지난달 29일 발생한 바이낸스 해킹 사건으로 인해 총 1만8천270개의 비트코인이 유동성 부족을 타면서 외부로 유출되었다. 당시 비트코인 시세가 개당 7만8천500달러였으므로 이 수치를 적용하면 탈취된 자산 가치는 약 14억 달러, 환산 시 약 1조8천701억 원에 달한다. 이는 가상자산 업계 역사상 가장 대규모 중 하나다.

Also read 최불암 선생 발인 일정과 금관문화훈장 추서의 의미

미국 최대 가상자산 거래소 코인베이스가 보고한 바에 따르면, 작년 9월 말 기준 코인베이스는 투자 및 운영 목적으로 1만8천71개의 비트코인을 보유하고 있었다. 해킹으로 탈취된 비트코인 1만8천270개는 이 수치보다 무려 199개 더 많은 것이다. 이때 코인베이스 보유량은 고객 자산을 제외한 순수 보유 규모다.

비트코인을 법정화폐로 공식 채택한 바 있는 엘살바도르의 상황도 주목된다. 이 국가 정부는 작년 기준 약 7천820개의 비트코인을 보유해 왔는데, 이번에 탈취된 1만8천270개는 해당 보유량의 2.3배에 달하는 액수다. 이는 국가 차원의 자산 보존 정책이 한순간에 무력화될 수 있음을 보여준다.

Advertisement

북한 경제 규모와 비교 및 이더리움 탈취

대한무역투자진흥공사가 집계한 북한의 지난해 상품 수출액은 4억6천859만 달러였다. 이번 바이낸스 해킹으로 탈취된 약 14억 달러는 북한의 연간 전체 수출액의 3배가 넘는 금액이다. 이는 해킹 조직이 단일 사건으로 북한의 연간 수출 실적보다 더 큰 가치를 획득했음을 의미한다.

하지만 비트코인 외에도 탈취된 자금은 다양하다. 블록체인 분석 전문 업체 비트쿼리가 공개된 거래 내역을 추적한 결과, 공격자들은 초기 탈취한 이더리움 외에 다른 가상자산을 이더리움으로 교환하는 과정을 거쳤다. 지난달 31일 기준 공격자가 보유하고 있는 이더리움은 총 52만5천201개로 집계되었다.

이는 단순 비교를 넘어선 심각한 금융 범죄다. 지난해 2월 북한 연계 해킹조직이 가상화폐 거래소 바이비트를 공격하여 탈취한 약 15억 달러 사건과 비교해도, 이번 바이낸스 해킹은 이더리움 전환 가치까지 고려할 때 매우 큰 영향을 미친다. 특히 바이비트 해킹 당시와 동일한 수법의 재발이 우려된다.

FBI의 북한 조직 지목과 바이낸스의 대응

미국 연방수사국 FBI는 지난달 31일 발표한 공식 자료를 통해 이번 해킹 사건의 배후를 북한의 해킹 조직인 '트레이더트레이터'로 공식 지목했다. 이 조직은 앞서 바이비트 해킹 사건에서도 주요 용의자로 지목된 바 있어 북한 국적 해킹 활동이 반복되고 있음이 드러났다.

Advertisement

바이낸스 측은 총 30억 달러에 달하는 탈취 자산을 블록체인 기술을 활용해 회수하거나 동결했다고 밝혔다. 이는 전체 피해 규모 대비 상당 부분의 자산 보호에 성공한 사례로 평가된다. 회사는 추가적인 고객 자산 손실을 막기 위해 자체적인 자금을 투입하여 보전 작업을 진행하고 있다.

현재 바이낸스는 해킹의 정확한 경위와 추가 침입 루트를 추적하는 내부 조사를 진행 중이다. 이는 단순 기술 결함보다는 조직적이고 정교한 공격이었음을 시사한다. 글로벌 규제 당국과의 협력을 통해 재발 방지에 총력을 다하고 있다.

이 사건은 가상자산 거래소의 보안 체계에 경종을 울리고 있다. 기관 투자자와 개인 투자자 모두 자산 보관 방식에 대한 근본적인 재고를 요구받고 있다. 해킹 조직의 자금 세탁 경로 차단이 향후 주요 과제로 부상했다. 국제 공조를 통한 대응 시스템 강화가 시급한 상황이다.