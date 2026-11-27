바이낸스 해킹 사건을 주도한 북한 해킹조직 트레이드트레이터가 탈취한 63억 달러 중 상당 부분을 토르체인 등 익명성을 제공하는 서비스를 통해洗钱하고 있어 국제 사법이 주목하고 있다.

북한 해킹 조직인 트레이드트레이터 가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 에서 탈취한 자금을 본격적으로 세탁하고 있는 것으로 확인됐다. 로이터통신은 25일(현지시간) 가상자산 연구진의 분석을 인용해, 북한 연계 자금세탁범들이 잘 알려지지 않은 온라인 서비스들을 활용해 암호화폐 를 다른 종류로 바꾸고 거래 흔적을 감추는 작업을 진행하고 있다고 전했다.

탈취된 자산의 일부는 발행사에 의해 동결되었으나, 나머지는 여전히 유통 시장에서 회전하고 있다. 연구진은 자금세탁에 사용되는 주요 수단으로 가상자산 교환 플랫폼 '토르체인'과 거래 내역 추적을 어렵게 하는 '코인조인' 서비스를 지목했다. 이를 통해 탈취된 자산은 당국의 추적을 더 어렵게 만드는 경로로 이동하고 있는 것으로 나타났다.

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토르체인과 코인조인의 익명성 메커니즘

연구진이 밝힌 바에 따르면, 토르체인은 서로 다른 블록체인의 가상자산을 중개자 없이 교환할 수 있도록 해주는 서비스다. 반면 코인조인은 여러 사람의 가상자산 거래를 하나로 묶어, 누가 누구에게 얼마를 보냈는지 추적하는 것을 매우 어렵게 만드는 기능을 수행한다.

가상자산 연구진은 북한 측 자금세탁범들이 최근 며칠 사이 토르체인과 코인조인을 통한 자금 이동을 늘렸다고 로이터에 전했다. 블록체인 분석업체 체이널리시스와 일립틱의 분석 결과, 탈취된 가상자산 중 6억 달러(약 8036억원) 이상이 토르체인을 거쳐 이동한 것으로 추산된다.

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일립틱은 다만 토르체인을 두 번 이상 거친 자금이 중복 집계되었을 가능성이 있다는 점을 명확히 했다. 이는 자금 세탁 과정이 단순한 일회성 이동이 아니라, 복잡한 다단계 절차를 통해 이루어지고 있음을 시사한다.

바이낸스 해킹 사건과 FBI의 대응 조치

사건의 발단은 지난달 29일이었다. 바이낸스에서 암호화폐 등 가상자산 63억 달러(약 8조 4377억원)어치가 탈취되었다는 사실이 확인되었다. 미 연방수사국(FBI)은 이틀 뒤인 지난달 31일, 해당 공격이 북한 해커조직 '트레이드트레이터'에 의해 이루어졌다고 공식 발표했다.

탈취된 자산 중 약 28억 5000만 달러(약 3조 8171억원)어치는 관련 발행사가 동결 조치를 취했다. 하지만 나머지 자산은 여전히 유통되고 있어, 국제 사법당국이 막대한 손실 규모와 자금 흐름을 따라가는 데 어려움이 크다는 지적이다.

FBI는 지난달 31일 바이낸스 공격자가 사용한 블록체인 지갑 주소 목록을 공개했다. 그리고 이와 함께 토르체인을 통제하는 컴퓨터 네트워크를 포함한 가상자산 서비스 제공자들에게 해당 주소를 차단하라고 요청했다.

토르체인의 원칙과 수수료 추정

FBI가 거래 차단을 촉구했지만, 토르체인은 거래 검열을 하지 않는다는 원칙을 내세우며 맞서고 있다. 토르체인은 웹사이트에 명시적으로 '사이퍼펑크 방식의 금융 자유를 지향한다'고 밝힌 상태다. 사이퍼펑크는 감시를 피하기 위해 암호화 기술을 활용하는 것을 지지하는 운동으로, 프라이버시 보호를 최우선으로 여긴다.

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미국 블록체인 분석업체 TRM랩스는 바이낸스 해킹 자금을 세탁하는 과정에서 토르체인이 최대 100만 달러(약 13억 3933만원)의 수수료를 벌어들였을 것으로 추산했다. 이는 해당 플랫폼이 사건과 관련해 실질적인 금전적 이득을 보고 있음을 의미한다.

북한의 공식 부인과 향후 전망

김여정 북한 노동당 총무부장은 지난 2일 담화를 내고 사건과 관련된 북한의 관여 의혹을 전면 부인했다. 김 부장은 최근 미국이 바이낸스에서 수십억 달러의 암호화폐가 절취되는 특대형 사건이 발생한 것과 관련해, 이를 북한과 결부시키는 상투적인 도발을 이어가고 있다고 비판했다.

그는 이러한 미국의 주장을 '황당무계한 낭설'이라고 강력히 일축했다. 하지만 국제 사회와 분석가들은 북한 해킹조직의 관여 가능성을 지속적으로 제기하며 추가 조사를 요구하고 있다.

TRM랩스의 아리 레드보드 글로벌 정책 총괄은 이번 탈취 자금 세탁에 수개월이 걸릴 수 있으며, 길게는 수년이 소요될 수도 있다고 전망했다. 그는 일부 자금만 현금화되더라도 북한에 상당한 이득이 될 것이라고 덧붙였다. 바이낸스 해킹 사건은 단순한 사이버 범죄를 넘어, 국가 차원의 자산 탈취와 세탁의 구조적 문제를 드러내며 국제 금융 시스템에 경각심을 주고 있다.