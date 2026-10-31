바이낸스 8조원 해킹 배후 지목된 북한, 가상화폐 탈취 산업 재조명

북한이 바이낸스 8조원대 해킹 배후로 지목되며 북한의 가상화폐 탈취 산업이 재조명되고 있다. 지난해 북한 해커들은 전 세계 탈취액의 60%인 약 20억달러를 훔친 것으로 추정된다.

북한이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 발생한 8조원대 해킹 사건의 배후로 지목되면서 북한의 주요 외화벌이 수단으로 자리 잡은 해킹 산업이 재조명되고 있다. 30일(현지시간) 블록체인 분석업체 체이널리시스 에 따르면 지난해 북한 해커들이 탈취한 것으로 추정되는 가상화폐는 약 20억달러(약 2조9천억원)로, 전 세계 가상화폐 탈취 액의 약 60%에 달했다.

가상화폐 탈취, 북한의 기간산업으로

이러한 가상화폐 탈취 공격은 2010년대 후반부터 꾸준히 이어지고 있다. 영국 가디언이 검토한 유엔 안전보장이사회 전문가 패널 보고서에 따르면 지난 2017∼2023년 북한의 소행으로 추정되는 가상화폐 기업 공격은 총 58건, 피해액은 약 30억달러로 집계됐다.

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사실상 해킹을 통한 가상화폐 탈취가 북한의 주요 기간산업으로 자리매김한 셈이다. 북한은 그간 핵 프로그램과 함께 사이버전에도 막대한 투자를 이어왔으며, 전문 인재 육성 체계도 마련한 것으로 전해졌다.

실제로 북한인권위원회는 올해 보고서에서 평양 모란봉대학이 군사학과 해킹·암호 해독을 결합한 5년제 교육과정을 운영한다고 밝혔다. 더구나 이들은 국가가 공인한 활동을 이어가는 만큼, 자국 내 형사 기소를 두려워하지 않고 다른 지역 해커들보다 대담하게 행동할 수 있다고 전문가들은 지적했다.

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신범철 전 국방부 차관은 북한 해커들이 세계에서 가장 공격적이고 숙련된 사이버 행위자들이라며 이들은 체계적인 훈련을 거쳐 정권의 외화벌이를 위해 투입된다고 파이낸셜타임스에 말했다.

과거 범죄에서 사이버 범죄로 전환

북한은 1990년대 슈퍼노트라 불리는 정교한 100달러 위조지폐를 제작했고, 2000년대에는 필로폰 등 마약 제조·밀매에 관여했다는 의혹을 받았다. 이후 사이버 범죄로 눈을 돌린 북한은 2014년 소니 픽처스 해킹 사건으로 세계적인 악명을 얻게 됐다.

이 사건은 소니 픽처스가 김정은 북한 국무위원장 암살 음모를 그린 코미디 영화 개봉을 추진한 데 따른 보복으로 받아들여졌다. 2022년에는 북한 해킹 조직 라자루스가 블록체인 기반 게임 네트워크인 로닌 네트워크에서 약 6억2천만달러(약 8천억원)를 훔친 것으로 지목됐다.

2024년에는 라자루스 산하 조직으로 알려진 트레이더트레이터가 일본 가상화폐 거래소 DMM비트코인에서 3억800만달러(약 4천억원)를 탈취했다.

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AI 발달로 커지는 북한 해킹 위협

최근 인공지능의 발달로 향후 북한의 해킹 위협이 더욱 커질 것이라는 경고도 나온다. 전문가들은 AI가 해킹 공격의 자동화와 정교화를 앞당겨 북한의 사이버 공격 능력을 한층 강화할 수 있다고 우려한다.

북한은 국가 차원에서 사이버 인재를 양성하고 해킹 조직을 운영해온 만큼, AI 기술 접목 시 공격의 규모와 빈도가 더욱 늘어날 가능성이 제기된다. 이에 따라 국제사회의 대북 사이버 제재와 가상화폐 거래소의 보안 강화 필요성도 커지고 있다.