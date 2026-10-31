바이낸스 63억 달러 해킹, 북한 라자루스 그룹 연루 가능성 높아

블록체인 분석업체들이 바이낸스에서 발생한 63억 달러 해킹 사건에 북한 라자루스 그룹이 연루됐을 가능성이 높다고 분석했다. 바이낸스는 피해액 80%를 자체 충당했다.

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 에서 발생한 63억 달러(약 8조4000억 원) 규모의 해킹 사건에 북한 정부의 지원을 받는 해커 조직이 연루됐을 가능성이 크다는 분석이 나왔다. 블록체인 분석업체 TRM랩스 와 체이널리시스 는 북한 해킹 조직 라자루스 그룹 을 유력한 배후로 지목했다.

라자루스 그룹 지목한 블록체인 분석

TRM랩스와 체이널리시스는 트레이더트레이터로도 알려진 라자루스 그룹을 바이낸스 해킹의 유력 배후로 지목했다. TRM랩스는 이 같은 판단에 대해 높은 확신을 갖고 있다고 밝혔다. 전문가들은 김정은 북한 국무위원장 정권이 사이버 범죄를 통해 자금을 조달하고 있다고 주장한다. 북한 당국은 이런 의혹을 오랫동안 부인해 왔다.

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라자루스 그룹은 과거 할리우드 영화 제작사 소니픽처스 해킹 사건에도 연루된 것으로 알려졌다. 당시 공격 대상은 소니픽처스였으며, 소니픽처스는 김정은 위원장 암살을 소재로 한 영화 인터뷰를 제작했다. FBI에 따르면 트레이더트레이터는 당시 훔친 자산을 신속히 세탁하고 여러 곳으로 분산시켰다. 비트코인과 다른 디지털 자산으로 전환한 뒤 최종적으로 달러 등 국제적으로 통용되는 통화로 바꾸려는 목적이었다.

북한의 체계적인 사이버 작전 역량

여러 보도에 따르면 북한은 대학에서 우수한 학생들을 선발해 정보기관이 관리하는 해커 조직에 배치하는 방식으로 사이버 작전 역량을 체계적으로 키워왔다. 북한의 해킹 활동 상당수는 금전적 이익을 얻는 데 집중돼 있다.

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이번 바이낸스 해킹 사건에서는 북한 해커들이 특수한 거래 승인 기능을 악용해 자금을 빼돌렸다는 의혹이 제기됐다. TRM랩스는 공격자가 이 과정에서 바이낸스의 핫월렛 거래 서명 시스템에 접근했을 가능성이 크다고 분석했다. 해킹 수법과 기술이 한층 정교해졌다는 의미이기도 하다.

바이낸스의 피해 보상과 조사

바이낸스는 당초 한 엔지니어의 노트북이 해킹당하면서 승인되지 않은 자금 인출이 이뤄진 것으로 추정했다. 그러나 이후 조사에서 공격 범위가 더 광범위했다는 사실이 드러났다고 밝혔다. 바이낸스 측은 30일(현지시간) 도난 피해액의 약 80%에 해당하는 암호화폐를 자체 자금으로 충당했다고 밝혔다. 나머지 손실분을 충당하기 위한 작업도 진행 중이며, 탈취된 자산의 회수 작업은 계속되고 있다.

이번 사건에서도 AI가 바이낸스 시스템에 침투하는 데 활용됐을 가능성이 있다. 전문가들은 북한의 사이버 범죄가 자금 조달 수단으로 활용되고 있다고 지적하며 국제 사회의 공동 대응을 촉구하고 있다.