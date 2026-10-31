바이낸스 64억달러 해킹에 암호화폐 업계 보안 강화 나서

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 64억달러 규모 해킹이 발생하자 코인베이스와 크라켄 등 암호화폐 업체들이 보안 강화에 나섰다. 업계는 실시간 경보 체계 필요성도 제기했다.

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 발생한 64억달러(약 8조5천491억원) 규모의 해킹 사건을 계기로 다른 코인 거래소 등 암호화폐 관련 업체들이 보안 강화 에 나섰다. 바이낸스는 29일 공격을 받은 후 출금을 중단했으며 해킹에 따른 손실은 전액 회사 측이 부담하겠다고 밝혔다.

코인베이스·크라켄 등 보안 강화 착수

코인베이스는 이번 조치를 순전히 예방 차원에서 했다고 밝혔다. 미국의 코인 거래소 크라켄은 이번 사건을 계기로 자사 방어 체계에 적용할 수 있는 교훈을 얻기 위해 업계에서 일어난 사건들을 모니터하고 있다고 전했다. 크라켄은 전담 조직을 꾸려 잠재적 취약점이 있는지 날마다 살펴보고 있다고 설명했다.

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블룸버그통신은 전통적인 월스트리트 증권거래소와 달리 가상자산 거래소는 거래 장소인 동시에 고객 자산의 수탁기관 역할까지 겸하고 있어 공격 표적이 되기 쉽다고 지적했다. 거래와 자산 보관을 동시에 맡는 구조가 대형 해킹의 위험을 키운다는 분석이다.

바이낸스 해킹 침입 경로 조사 중

독일 dpa통신에 따르면 바이낸스는 소프트웨어 엔지니어의 노트북이 해킹돼 무단 출금으로 이어졌을 가능성을 조사 중이다. 개인키가 유출됐다는 증거는 아직까지 나오지 않았으며, 거래 승인 인프라가 조작됐을 가능성에 대한 조사도 이뤄지고 있다. 다만 구체적 침입 경로는 아직 밝혀지지 않은 상태다.

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TRM랩스와 체이널리시스는 이번 바이낸스 해킹이 북한 연계 해킹 조직의 소행일 가능성이 크다고 판단했다. 가상자산 위험관리 업체 서킷의 해리 도널리 CEO는 기업들이 이에 대비한 직원 교육 확대를 계획하고 있다고 설명했다.

업계 신뢰 훼손과 대응 체계 논의

사이버보안 기술 기업 페일세이프의 아네이린 플린 CEO는 블룸버그에 이번 사건이 암호화폐 업계 최대 규모일 뿐만 아니라 사이버 절도 역사상 최대 규모라며 암호화폐에 대한 신뢰를 손상시킬 것이라고 말했다. 대형 사고가 투자자 신뢰에 미칠 영향에 대한 우려가 커지고 있다.

로이터에 따르면 암호화폐 거래소 OKX의 최고경영자는 소셜 미디어 X 게시물에서 해킹 발생 즉시 업계 참여자들이 정보를 공유하고 신속한 대응과 탈취 의심 자금의 일시 동결을 조율할 수 있는 실시간 경보 체계가 필요하다고 주장했다. 업계 차원의 공동 대응 인프라 구축 필요성이 제기된 것이다.

다만 가상자산업체 GSR의 조시 리즈먼은 이번 바이낸스 해킹이 암호화폐 업계 전반의 중대한 손실로 번지지는 않을 것이라고 말했다. 사건의 파장을 두고 업계 안팎의 평가가 엇갈리고 있다.