바이낸스 해킹 주범 북한, AI 해킹 기술 '정착' 단계 진입

국가안보전략연구원이 발간한 보고서에 따르면 북한 해킹조직 제이드 슬릿이 AI 도구 활용을 통해 해킹 역량을 대폭 강화한 것으로 분석됩니다. 바이낸스 해킹 사건의 배후로 지목된 북한의 사이버 공격 방식과 관련 기관들의 입장을 상세히 정리했습니다.

가상자산 거래소 바이낸스 대规模 해킹 사건의 배후로 북한이 지목되면서, 북한의 사이버 해킹 조직이 인공지능(AI) 기술을 전략적으로 활용하는 수준에 도달했다는 분석이 제시됐다. 국가안보전략연구원 (INSS)은 16일 발간한 'AI 도구 활용 국가배후 해킹조직(APT) 활동의 안보적 영향 분석' 보고서를 통해 북한 해킹 조직의 기술적 진보상을 상세히 조명했다. 해당 보고서는 북한의 사이버 공격 역량이 단순한 인력 의존에서 탈피해 AI 기반 자동화 시스템으로 전환되고 있음을 시사한다. 이는 가상자산 유출 및 자금 세탁 과정에서 인간 운영자보다는 AI가 주도적인 역할을 수행하고 있을 가능성을 강력하게 뒷받침한다.

마이크로소프트가 규명한 북한 해킹조직 AI 활용 현황

마이크로소프트(MS)는 지난달 29일 자체 보안 보고서에서 북한 해킹조직인 '제이드 슬릿'에 대해 'AI 정착 단계'에 진입했다고 평가했다. 제이드 슬릿은 미국과 일본의 수사기관이 바이낸스 해킹 사건의 배후로 지목한 북한 정찰총국 소속 해킹조직 '트레이더트레이터'와 동일하게 분류해온 단체다. MS는 제이드 슬릿 조직이 문서 제작 속도를 단축시키는 등 AI 도구를 효과적으로 활용하고 있다는 점을 근거로 제시했다. 이는 해당 조직이 해킹 공격 및 사후 처리 과정에 인공지능을 통합해 운영 효율성을 극대화하고 있음을 의미한다. 이러한 기술적 진보는 북한 해킹 조직이 과거에 비해 훨씬 더 빠르고 정교한 사이버 공격을 수행할 수 있는 기반을 마련했음을 보여준다.

Also read 감독 코앞 부정행위도 눈치 못채 … 국가시험 관리 '구멍'

자동화된 자금 세탁과 블록체인 분석 기관의 지적

블록체인 분석업체 '엘립틱'은 자금 세탁 과정이 명백히 자동화되어 있다는 점을 확인했다. 엘립틱은 최초 경유 지점을 선택한 주체가 인간인지 AI인지 명확히 판별할 수 없다고 밝혔다. 이는 자금 이동 경로 설정에 AI 알고리즘이 개입되었을 가능성을 열어둔 해석으로, 보고서는 이를 중요 지표로 제시했다. 기존에는 숙련된 해커가 직접 경로를 설계해야 했다면, 이제는 AI가 복잡한 자금 세탁 경로를 실시간으로 생성하고 최적화할 수 있음을 의미한다. 이는 사이버 범죄 조직의 운영 방식을 근본적으로 변화시키며, 기존의 수동적 감시 방식으로는 대응하기 어려운 새로운 도전 과제를 제기한다.

Advertisement

북한 사이버 인력 역량 증대와 예방 중심 대응의 필요성

보고서는 과거 숙련 인력이 다수 필요하던 공격을 소수의 운영자가 수행할 수 있는 사례가 잇따라 확인되었다고 지적했다. 이는 북한의 사이버 인력이 AI 도구를 통해 공격 역량을 증대시켰을 개연성이 높다는 것을 의미한다. AI 도구 활용으로 해킹 수법이 정교해지면서, 사후 대응만으로는 피해 차단에 한계가 존재한다. 국가안보전략연구원은 공격 징후를 조기에 포착하고 신속히 공유하는 예방 중심의 대응 체계를 강화해야 한다고 제언했다. 이는 단순한 기술적 대응을 넘어, 국제 공조를 통한 실시간 정보 공유 메커니즘의 중요성을 강조하는 것이다. 북한 해킹 조직이 AI를 활용하여 더 자주, 더 빠르게 공격할 경우, 기존 보안 인프라는 이를 따라잡기 어려워질 수 있다.

조선신보의 공식 입장 및 국제 수사 결과에 대한 반박

한편, 북한 입장을 대변하는 재일본 조선인총연합회(조총련) 기관지 '조선신보'는 디지털판에 '바이낸스 사건 배후 지목의 신빙성과 검증과제'라는 제목의 논설을 싣고 이를 강력히 반박했다. 조선신보는 공개된 발표만으로는 북한을 배후로 지목한 판단의 근거와 검증 과정을 충분히 확인하기 어렵다고 주장했다. 특히 미 연방수사국(FBI)의 수사 결과 발표에 대해, 특정 지갑의 실제 통제자를 어떻게 확인하고 북한과의 연계를 무엇으로 입증했는지에 대한 구체적인 설명이 없다는 점을 지적했다. 조선신보는 공개적인 검증을 거치지 않은 수사 결과를 확정된 사실처럼 내세워 압박을 정당화한다면, 이는 대북 적대시 정책을 강행하기 위한 구실에 불과하다고 주장했다. 이는 북한 정부가 국제사회의 제재와 비판에 대해 법적·논리적 근거 부족을 강조하며 저항하고 있음을 보여준다.