바이낸스, 63억달러 해킹 피해 90% 충당…출금 서비스 복구

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 10월 29일 해킹 피해 자산 63억달러의 90%를 충당했다고 밝혔다. 출금 서비스 복구와 FBI 수사 현황을 정리했다.

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 가 지난 10월 29일 현지시간에 발생한 해킹 사건 으로 탈취된 63억달러(약 8조4150억원) 규모 자산 가운데 90%를 충당했다고 밝혔다. 바이낸스 는 이번 해킹으로 발생한 손실을 전액 보상하겠다는 입장을 꾸준히 밝혀 왔다.

이번 사건은 암호화폐 역사상 피해 규모가 가장 큰 해킹 사건으로 추정된다. 바이낸스는 손실의 100%를 보상하기 위해 회사 자금으로 약 63억4000만달러를 별도로 마련해 두었다고 설명했다.

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보상 계획과 자금 마련 현황

바이낸스가 보상 재원으로 마련한 금액은 탈취된 자산 규모를 소폭 웃도는 수준이다. 회사는 이를 통해 사용자 피해를 보전하겠다는 방침을 거듭 확인했다.

보상 범위에는 비트코인, 이더리움, 테더의 전체 보유분이 포함된다. 거래가 활발한 다른 암호화폐 자산 7종도 보장 범위에 함께 들어간다고 바이낸스는 설명했다.

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바이낸스는 지난 30일 사법기관, 정보 업체 및 파트너사와 협력해 약 30억달러 상당의 탈취 자산을 동결했다고 밝혔다. 회사는 수사가 진행 중이라는 점도 함께 알렸다.

출금 서비스 복구와 초기 조사 결과

바이낸스는 지난 1일 해킹 사건으로 중단됐던 출금 서비스가 복구됐다고 설명했다. 앞서 회사는 출금 서비스를 단계적으로 재개하겠다고 발표한 바 있다.

초기 조사에서는 한 엔지니어의 노트북이 해킹당해 무단 인출이 가능해진 것으로 보인다는 결과가 나왔다. 이후 바이낸스는 추가적인 침해 지점이 발견됐다는 내용을 업데이트했다.

출금 재개 과정에서도 회사는 보안 점검과 자산 보호 조치를 이어가고 있다고 밝혔다. 사용자들이 자산을 다시 옮길 수 있게 된 만큼, 향후 추가 조치가 어떻게 전개될지가 주목된다.

FBI 수사와 북한 연루 가능성

FBI는 해커들이 탈취한 자산을 이더리움이라는 암호화폐로 전환한 정황을 포착했다고 밝혔다. 이후 탈중앙화 금융과 인스턴트 스왑 서비스를 통해 재차 전환할 것으로 예상된다는 입장이다.

앞서 주요 블록체인 분석업체 두 곳은 BBC에 FBI가 구체적으로 지목한 라자루스 그룹의 소행일 가능성을 뒷받침하는 확실한 정보를 확보했다고 밝혔다. 라자루스 그룹은 북한이 지원하는 해킹 조직으로, 트레이더트레이터라는 이름으로도 알려져 있다.

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바이낸스 측은 현재 사건의 경위를 파악하는 중이라고 설명했다. 북한이 범인인지는 아직 확인되지 않았지만, 만약 그렇다면 북한과 이에 대해 논의하겠다는 입장을 밝혔다.

이번 해킹의 피해 규모는 2025년 거래소 바이비트에서 발생한 15억달러 규모 탈취 사건을 뛰어넘는 역대 최다 수준으로 추정된다. FBI는 당시 바이비트 사건에서도 북한을 배후로 지목한 바 있다.

바이낸스 개요와 거래소 보안의 과제

2017년 중국에서 설립된 바이낸스는 디지털 자산을 매수, 매도, 거래할 수 있는 플랫폼이다. 전 세계 사용자 수는 수억 명에 달하는 것으로 추정된다.

암호화폐 거래소는 이용자의 자산을 대신 보관하는 구조인 만큼, 해킹이 발생하면 많은 사용자의 자산에 영향이 미칠 수 있다. 이 때문에 이번 사건에서는 보상 계획, 출금 재개, 수사 진행 상황이 함께 주목받고 있다.

업계에서는 이번 사건을 계기로 거래소의 보안 체계와 자산 보호 방식에 대한 관심이 커질 것으로 보인다. 바이낸스가 밝힌 보상과 수사 결과가 향후 시장의 신뢰 회복 과정에서 중요한 기준이 될 전망이다.