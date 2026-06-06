바쉐론 콘스탄틴, 워치스&원더스 제네바 2024에서 'Explore All Ways Possible' 주제로 혁신적 신제품 공개

스위스 하이watch메이커 바쉐론 콘스탄틴이 271년 역사를 바탕으로 'Explore All Ways Possible' 주제를 내건 2024년 워치스&원더스 제네바에서 다양한 혁신 제품을 선보였다. 초박형 기술의 정점인 오버시즈 셀프 와인딩 울트라-씬(7.35mm), 티타늄 소재의 오버시즈 듀얼 타임 카디널 포인트, 100년 아이콘 히스토릭 아메리칸 1921의 새로운 블루 포인트 버전, 그리고 장인정신이 깃든 캐비노티에 스켈레톤 모델까지 기술과 예술의 경계를 넘나드는 폭넓은 라인업을 발표했다.

271년의 긴 역사를 자랑하는 스위스 명품 시계 제조사 바쉐론 콘스탄틴 이 올해 ' 워치스&원더스 제네바 ' 시계 박람회에서 혁신을 주도하는 신제품 라인업을 다수 공개했다. 이번 박람회에서 바쉐론 콘스탄틴 이 내건 주제는 'Explore All Ways Possible'로, 브랜드의 오랜 탐험과 창조 정신을 현대적으로 재해석하여 보여주었다.

이 모토는 비즈니스 파트너인 프랑소아 콘스탄틴이 1819년에 남긴 명언 '가능한 한 더욱 잘하라. 그것은 언제나 가능하다(Do better if possible, and that is always possible)'의 연장선에 있으며, 기술적 혁신과 예술적 감성, 문화적 유산까지 폭넓게 아우르는 브랜드의 철학을 압축적으로 드러낸다. 박람회 부스에서는 여행과 탐험의 정신을 구현한 오버시즈 컬렉션을 중심으로 다양한 신모델이 선보여졌다.

티타늄 소재로 제작되어 가볍고 견고하며 착용감이 뛰어난 오버시즈 듀얼 타임 카디널 포인트는 세계 주요 방위를 상징하는 4가지 다이얼 컬러(블루, 그린, 브라운, 화이트)로 출시된다. 각 색상은 동쪽의 바다와 하늘, 남쪽의 열대 정글과 평야, 북쪽의 차가운 풍경을 시각적으로 표현했으며, 듀얼 타임 기능과 홈 타임의 낮/밤 표시 기능을 갖췄다. 케이스는 41mm 지름에 티타늄 소재로 제작되었고, 이지-핏 시스템을 적용해 브레이슬릿 길이를 손목에 맞출 수 있다. 무브먼트는 자체 제작된 셀프 와인딩 칼리버 5110 DT/3을 탑재했다.

한편 초박형 무브먼트 기술의 정점을 보여준 모델로는 오버시즈 셀프 와인딩 울트라-씬이 있다. 2016년에 선보인 동명 모델이 7.5mm의 두께로 초박형 스포츠 워치의 기준을 제시한 데 이어, 이번 신형은 케이스 두께를 7.35mm로 더욱 얇게 만들었다. 이는 마이크로 단위로 정밀함을 요구하는 기계식 시계 분야에서 0.15mm의 차이를 의미하는 상당한 진보다. 이를 위해 7년간의 연구개발 끝에 두께 2.4mm에 불과한 신형 셀프 와인딩 울트라-씬 무브먼트 칼리버 2550을 선보였으며, 이는 브랜드의 전설적인 초박형 무브먼트 1120(두께 2.45mm)의 계보를 잇는 기술력의 산물이다.

칼리버 2550은 시·분 기능을提供하면서도 약 80시간의 파워리저브를 확보했으며, 플래티넘 마이크로 로터와 서스펜디드 더블 배럴, 최적화된 기어 트레인 구조 등의 혁신으로 이러한 성능을 구현했다. 케이스는 39.5mm 지름에 950 플래티넘 소재로 제작되었고, 다이얼은 선버스트 새틴 마감의 새먼(연어) 색상 래커로 마감되었다. 헤리티지 컬렉션에서는 히스토릭 아메리칸 1921이 새로운 모습으로 돌아왔다. 이 모델은 1921년 처음 선보인 이래 100년이 넘는 기간 동안 바쉐론 콘스탄틴의 아이콘으로 자리 잡은 디자인으로, 1920년대의 자유롭고 전위적인 감성을 담고 있다.

올해 버전은 블루 포인트 컬러를 더해 세련됨을 더했으며, 아라비아 숫자 인덱스와 시곗바늘에 짙푸른 색상을 입혔다. 가장 큰 특징은 45도로 기울어진 오프셋 다이얼로, 이는 당시 운전자가 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고 시간을 확인할 수 있도록 고안된 실용적 디자인의 산물이다. 케이스는 핑크 골드 소재로 40mm와 36.5mm 두 가지 크기로 출시되며, 핸드 와인딩 무브먼트 칼리버 4400 AS를 탑재했다. 이 무브먼트는 제네바 홀마크 인증을 받아 완성도를 인정받았다.

마지막으로 예술적 가치와 복잡 기능을 결합한 캐비노티에(Les Cabinotiers) 컬렉션에서는 미니트 리피터와 투르비용을 동시에 구현한 스켈레톤 모델을 선보였다. 이 외에도 봄꽃의 서정성을 담은 에제리 문페이즈 스프링 블라썸, 루브르 박물관의 마스터피스에서 영감을 받아 9가지 장식 공예 기법으로 완성한 메티에 다르 트리뷰트 투 그레이트 시빌라이제이션 등 장인정신과 예술성을 극대화한 작품들도 공개됐다.

바쉐론 콘스탄틴은 이번 워치스&원더스 제네바에서 초박형 기술, 혁신적 소재 활용, 헤리티지 재해석, 예술적 공예 등 다각적인 역량을 조화롭게 선보이며 브랜드의 다채로운 세계관을 입증했다





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