요한 바데풀 독일 외교장관이 도널드 트럼프 미국 대통령의 엔비디아 경영 개입을 비판하며 민주적 원칙을 강조했다. 젠슨 황의 복귀 배경과 유럽의 우려를 심층 분석한다.

요한 바데풀 독일 외교장관 이 도널드 트럼프 미국 대통령의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀 개입에 대해 강력한 우려를 표명했다. 바데풀 장관은 24일(현지시간) 베를린 외교 포럼에서 연설하며 정치인의 기업 내부 사안介入을 엄격히 규범적으로 배제해야 한다고 강조했다. 그는 이러한 정치적 행위가 자유롭고 규칙에 기반한 민주주의 사회의 미래 모델이 될 수 없다고 명시적으로 지적했다.

정치적 개입에 대한 유럽의 강력한 비판

바데풀 장관은 개별 기업에 대한 정치적 개입은 그가 경험하거나 목격한 적이 없는 일이라고 밝혔다. 그는 이러한 사례가 미래를 위한 긍정적인 모범이 될 것인지에 대해 깊은 의문을 제기했다. 특히 그는 정치가 기업의 경제적 활동에 간섭해서는 안 된다는 원칙을 재확인하며, 이는 자유롭고 민주적이며 규칙에 기반한 국가의 핵심 가치라고 강조했다. 일간 벨트는 바데풀 장관의 이러한 발언을 상세히 보도했다.

Also read 12월 10일 도입되는 직업안정법 개정안, 구인공고에 산업재해 정보 표시 의무화

젤슨 황의 사임과 트럼프 대통령의 개입 배경

사건의 발단은 엔비디아 CEO 젠슨 황의 개인적 스캔들에서 시작되었다. 젠슨 황은 중국인 여성 사업가와의 불륜 관계를 시인했고, 이어 사내 임원과의 추가 혼외 관계 사실이 드러나면서 지난 12일 사임했다. 그는 열하루 만인 23일 기업으로 복귀했다. 이 과정 도중 도널드 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황의 복귀를 직접적으로 요구하며 개입했다. 트럼프 대통령은 22일 엔비디아 이사회 회의에 유선으로 참석해 그의 복귀를 촉구했다.

J D 밴스를 통한 압력 행사와 이사회 결의

트럼프 행정부는 젠슨 황 복귀를 위해 실리콘밸리와 친분이 두터운 J D 밴스 부통령에게 '특명'을 내린 것으로 알려졌다. J D 밴스 부통령을 포함한 백악관 고위 인사들이 총동원되어 엔비디아 이사회에 압력을 가한 정황이 드러났다. 이에 대해 엔비디아는 23일 발표한 공식 보도자료에서 이사회가 젠슨 황 복귀 안건을 만장일치로 의결했으며, 이 결정은 즉시 효력이 발생한다고 발표했다. 이는 외부의 정치적 압력에도 불구하고 이사회가 독립적인 결정을 내렸음을 시사하는 동시에, 트럼프 대통령의 영향력이 얼마나 컸는지를 보여주는 지표가 되기도 했다.

Advertisement

복귀 이후 추가 스캔들과 주가 변동의 양면성

젠슨 황의 복귀 직후 또 다른 논란이 제기되었다. 그는 이사회와 수 시간 동안 면담하는 과정에서 추가적인 불륜 관계들이 있음을 시인했다. 이사회는 이를 '반성하는 태도'로 해석하고 복귀를 승인했으나, 트럼프 대통령은 그의 불륜 사태가 오히려 기업에게 전화위복이 되었다는 식의 입장을 내비쳤다. 시장에서는 젠슨 황의 복귀 이후 엔비디아 주가가 폭등하는 등 단기적으로 긍정적인 반응이 나타나고 있다.

향후 기업 지배 구조에 대한 우려와 전망

유럽 외교가에서는 이번 사건이 기업 지배 구조의 원칙을 훼손할 수 있다는 우려가 크다는 지적이 나온다. 바데풀 장관이 지적한 바와 같이, 민주주의 사회에서 정당이 경제 활동에 개입하는 것은 심각한 선례가 될 수 있다. 엔비디아의 주가 상승은 시장 참여자에게는 유혹적일 수 있으나, 장기적인 기업 투명성과 책임성 측면에서는 부정적인 신호로 해석될 여지가 크다. 트럼프 대통령의 '비밀 작전'으로 불리는 이 개입이 향후 미-유럽 간 기업 협력과 기술 경쟁 구도에 어떤 파장을 미칠지 주목된다.