민형배, 무안 군공항 이전과 연계한 '무안 대전환 구상' 발표: 제2 관문공항 육성, 미래 도시 건설 비전 제시

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보가 광주 군공항 이전을 계기로 무안의 미래 도시 건설을 위한 '무안 대전환 구상'을 발표했다. 무안국제공항을 제2 관문공항으로 육성하고, 산업, 에너지, 사람을 연결하여 무안을 혁신적인 도시로 만들겠다는 비전을 제시했다. 또한, 경로당을 마을 돌봄 플랫폼으로 전환하는 노인복지 정책도 함께 발표했다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보는 9일 광주 군공항 이전 을 계기로 전남 무안을 공항, 산업, 에너지 , 사람이 함께 모이는 미래도시 로 전환하는 '무안 대전환 구상'을 발표했습니다. 민 후보는 이날 정책 자료를 통해 ' 군공항 이전 은 단순한 시설 이전이 아니라 대한민국 산업과 국토 구조를 바꾸는 국가 프로젝트'라며, '보상이 아니라 무안의 미래로 보답하겠다'고 강조했습니다. 그는 현재 무안국제공항이 연간 520만 명의 수용 능력을 갖추고 있음에도 불구하고, 실제 이용객은 약 60만 명 수준에 머물고, 가동률은 12%에 불과하다는 점을 지적했습니다. 또한 2023년 약 253억 원의 영업 적자를 기록한 상황을 언급하며, '공항의 문제가 아니라 사람과 산업이 연결되지 못한 구조적인 문제'라고 진단했습니다.\이를 바탕으로 민 후보는 무안공항을 대한민국 제2 관문공항으로 육성하겠다는 전략을 제시했습니다.

광주 민간공항과의 완전한 통합을 통해 국제선 중심 공항으로 전환하고, 미주, 유럽 등 장거리 노선을 확대할 계획이며, KTX 직결을 통해 전국 2시간 생활권을 구축하겠다는 구상을 밝혔습니다. 중장기적으로는 연간 1000만 명 규모의 공항으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 산업 전략으로는 공항과 에너지, 첨단 산업이 결합된 공항 경제권을 구축하겠다고 밝혔습니다. RE100 국가산업단지를 조성하고 항공정비(MRO) 및 항공부품 산업을 집적하는 한편, 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 산업을 유치하여 글로벌 기업이 몰려드는 산업 생태계를 조성하겠다는 계획을 발표했습니다. 에너지 분야에서는 '에너지 기본소득' 도입을 핵심 정책으로 내세웠습니다. 공공 주도 재생에너지 확대를 통해 발전 수익을 군민에게 환원하고, 전기를 생산하는 도시를 넘어 전기로 소득을 창출하는 구조로 전환하겠다고 밝혔습니다. 또한 AI와 데이터 기반으로 농업을 재설계하고, 농기계, 센서, 로봇 등 농업 소부장 산업을 육성하여 가공, 유통, 수출까지 연결되는 K-푸드 플러스 산업 생태계를 구축하겠다는 구상을 제시했습니다. 민 후보는 생태관광과 해양산업을 결합하여 연간 수백만 명이 찾는 생태경제 도시로 발전시키고, 군공항 이전 터에는 공항, 산업, 주거, 교육이 결합된 '에어로시티'를 조성하여 20만 자족형 도시로 발전시키겠다는 비전을 제시했습니다.\또한, 코워킹, 코리빙 인프라 구축과 원스톱 창업 지원체계 마련, 동남아 창업자 유치 등을 통해 무안을 글로벌 원격근무 및 창업 거점으로 육성하겠다는 목표를 밝혔습니다. 민 후보는 '공항을 살리기 위해 사람을 부르는 것이 아니라, 사람이 몰려와 공항이 살아나는 구조를 만들겠다'며, '무안을 공항도시에서 산업수도로, 에너지 생산지에서 소득도시로, 농업지역에서 미래 산업도시로 완벽히 전환하겠다'고 강조했습니다. 이와 더불어, 민 후보는 이날 경로당을 마을 돌봄의 핵심 거점으로 육성하는 노인복지 정책도 제시했습니다. 기존의 여가 중심 경로당을 건강, 돌봄, 관계가 결합된 '마을 돌봄 플랫폼'으로 전환하고, 국가 책임 돌봄을 강화하겠다고 밝혔습니다. 핵심 정책으로는 읍면동 통합돌봄센터 설치, 전문 인력 상시 배치, 농어촌 맞춤형 돌봄 서비스 확대, 고독사 예방 선제 대응 시스템 구축 등을 제시했습니다





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민형배 무안 군공항 이전 미래도시 에너지

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