민중의 눈물과 자비가 머문 곳, 정암사와 적조암의 역사적 여정

동학의 지도체제가 확립된 적조암과 자장율사가 창건한 정암사, 그리고 1980년 사북항쟁 광부들의 애환이 서린 지장산의 역사를 통해 종교적 자비와 사회적 치유의 의미를 되새깁니다.

강원도 정선군 고한읍에 위치한 함백산의 정암사 와 적조암 은 단순한 종교적 공간을 넘어 한국 근현대사의 아픔과 민중의 염원이 겹겹이 쌓인 상징적인 장소이다. 과거 사북읍에 속했던 이 지역의 적조암 은 탄광이 들어서기 훨씬 이전부터 조선 시대 민중운동의 핵심이었던 동학의 뿌리와 깊게 맞닿아 있다.

가파른 산길 끝에 소박하게 자리 잡은 천도교 제2대 교조 해월신사 독공지 비석은 이곳이 동학의 철학적 기반과 실천적 조직이 다져진 곳임을 묵묵히 증언하고 있다. 1861년 최제우에 의해 시작된 동학은 천대받던 머슴 최경상을 통해 확산되었고 그는 해월당이라는 도호를 받은 후 제2대 교주 최시형으로서 동학을 이끌게 되었다. 특히 1871년 문경에서 발생한 이필제의 난 이후 지도부가 관군의 추격을 피해 강원도로 도피했을 때, 최시형은 정선 남면 무은담과 함백산 적조암을 거점으로 삼아 포교를 이어갔다. 1872년 10월, 최시형과 그의 도반들은 적조암에서 49일간의 간절한 기도를 올렸으며 이때 울려 퍼진 스물한 자의 주문은 한밝산 자락에 널리 퍼져 나갔다.

이 시기에 확립된 무위이화의 가르침과 지도 체제는 이후 1894년 동학농민혁명 당시 정선 지역 농민군이 강릉 관아를 점령할 정도로 강력한 교세를 형성하는 원동력이 되었다. 적조암에서의 기도는 동학 조직의 재건과 의례 확립이라는 역사적 전환점을 마련한 사건이었다. 이러한 민중 신앙의 역사 위에 불교의 깊은 자비심이 더해진 곳이 바로 정암사이다. 7세기 신라의 고승 자장율사가 창건한 정암사는 문수보살을 친견하고자 했던 자장의 간절한 염원과 수행이 깃든 곳이다.

자장율사는 중국 오대산에서 문수보살을 친견하고 부처님의 진신사리를 가져와 우리나라 최초의 적멸보궁들을 창건했으며, 정암사 역시 그 신성한 여정의 일부였다. 자장율사가 생애 마지막에 입적한 곳으로 전해지는 적조암은 불교사적으로도 매우 중요한 의미를 지닌다. 그런데 이 고요한 산사는 1980년대에 접어들며 전혀 다른 성격의 위로 공간으로 변모했다. 당시 정암사 주변은 한국 최대의 탄광촌이었으며 만항 광구와 삼척탄좌 정암광업소 등 수많은 광산이 밀집해 있었다.

매일같이 붕락과 폭발, 매몰 사고의 위험 속에 막장으로 내려가야 했던 광부들과 그 가족들에게 정암사와 적조암은 최후의 안식처였다. 가족의 무사 귀환을 빌고 희생자의 넋을 기리기 위해 수마노탑과 적조암을 찾았던 광부 가족들의 눈물은 자장율사의 자비심과 해월 최시형의 민중 정신 위에 겹쳐졌다. 이곳은 종교적 수행의 장소를 넘어 삶과 죽음의 경계에 서 있던 노동자들의 고통을 보듬는 해원의 공간이 되었던 것이다. 특히 1980년 사북항쟁의 주역들이 거주했던 지장산 사택은 그 이름부터가 불교의 지장보살과 깊은 연관이 있다.

지장보살은 지옥의 가장 어둡고 고통스러운 곳까지 내려가 단 한 명의 중생이라도 구제하기 전에는 성불하지 않겠다고 서원한 보살이다. 땅속 깊은 지하 세계에서 목숨을 담보로 일했던 사북의 광부들에게 지장보살의 서원은 단순한 신앙을 넘어 자신들의 처지를 이해해 주는 유일한 구원자의 모습으로 다가왔을 것이다. 1980년 4월, 생존권을 위해 외쳤던 절규와 그 뒤에 이어진 국가 폭력의 상처는 지역 공동체에 깊은 불신과 아픔을 남겼다. 화려한 극락보다는 가장 낮은 곳에서 고통을 함께 짊어지는 지장보살의 연민이 필요했던 이유가 바로 여기에 있다.

해발 800미터 지장산 중턱의 사택 마을 입구에 붙어 있던 아빠 오늘도 안전이라는 표어는 그들이 매일 마주했던 죽음의 공포와 간절한 희망을 동시에 보여준다. 비록 지금은 검은 광부들의 보금자리였던 사택은 사라졌지만 지장천이라는 이름과 지장산의 품은 여전히 그 시대의 기억을 간직하고 있다. 이제 정암사의 스님들은 불기 2570년 부처님 오신날을 맞아 국가를 향해 무거운 메시지를 던지고 있다.

정선은 사북항쟁이라는 현대사의 비극적인 상처를 품은 땅이며, 당시 광부들이 외쳤던 인간다운 삶에 대한 요구는 정당한 권리였다는 점을 강조한다. 46년이라는 긴 세월이 흘렀음에도 불구하고 여전히 그날의 트라우마와 고통 속에서 살아가는 피해자들이 존재하며, 이에 대해 정부 차원의 공식적이고 진심 어린 사과가 반드시 이루어져야 한다고 촉구하고 있다. 피해자들의 명예를 회복시키고 상처를 치유하는 것은 국가가 베푸는 시혜가 아니라 마땅히 이행해야 할 책무라는 것이다.

동학의 민중 정신과 자장율사의 자비, 그리고 지장보살의 구원 서원이 깃든 정암사와 적조암은 이제 개인의 기도를 넘어 사회적 치유와 정의를 구현하는 공간으로 나아가고 있다. 가장 낮은 곳에서 고통받는 이들과 함께하겠다는 종교적 가르침이 사북의 아픈 역사와 만나 진정한 화해와 상생의 길을 제시하고 있는 셈이다





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