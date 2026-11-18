민중가요 그룹 꽃다지가 35년 만에 멤버 정혜윤의 이름을 건 첫 개인 공연을 준비한다. 노동 현장과 집회를 휩쓴 대표곡부터 자전적 신곡까지, 변화하는 시대에 맞춰 개인의 이야기를 담은 위로의 음악을 들려줄 예정이다.

민중가요 그룹 꽃다지 가 창단 35년 만에 그룹 이름 대신 멤버 개인의 이름을 내건 독보적인 공연을 계획하고 있다. 다음 달 11일 서울 신촌 예스24 원더로크홀 에서 열리는 이 공연은 단체 전체보다는 정혜윤 의 음악적 여정과 개인의 이야기를 조명하는 자리다. 이는 시대의 변화와 함께 좁아지는 민중가요 의 입지 속에서, 거창한 구호보다 개인적인 위로를 전하겠다는 그룹의 새로운 방향성 모색을 의미한다.

35년 역사 속 첫 개인 공연으로 전환

이번 공연은 꽃다지 민정연 기획실장과 동료들이 먼저 제안한 것으로, 그룹 팬들조차 정혜윤의 이름과 얼굴을 명확히 연결하지 못하는 현실을 안타까워한 결과다. 정혜윤은 1992년 '노동자 노래단'과 '삶의 노래 예울림'이 통합되며 출범한 꽃다지에서 28년간 노래를 불러왔다. 육아휴직을 제외한 거의 모든 삶을 그룹과 함께 보낸 그에게 이번 제안은 용기를 내게 만든 계기가 되었다.

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정혜윤은 "개인적인 음악을 해보고 싶다는 고민을 하던 중 제안을 받아 용기를 냈다"며, 이번 공연이 자신의 이야기를 담아내려는 의도임을 밝혔다. 꽃다지는 그동안 '바위처럼', '사람이 꽃보다 아름다워', '민들레처럼', '전화카드 한 장' 등을 발표하며 노동 현장과 대학가에서 큰 인기를 얻어왔다. 이제 단체의 이름을 넘어 멤버 한 사람의 내밀한 이야기를 대중에게 전달하는 전환점이 마련된 셈이다.

자전적 경험 담은 신곡과 대표곡의 조화

무대에는 꽃다지의 대표곡과 정혜윤이 살아온 시간을 담은 신곡이 함께 올랐다. 2011년 발매된 꽃다지 정규 4집 수록곡 '한결이'는 태어난 지 얼마 되지 않은 딸을 업고 공연을 다니던 경험을 담은 자전적 노래다. 정혜윤은 "가짜는 쓸 수 없다"며 아이를 키우며 느낀 감정이나 제사에 대한 분노처럼 직접 겪고 생각한 일들을 신곡에 투영했다고 설명했다.

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정혜윤은 "사람들이 꽃다지에게 기대하는 음악이 있다는 것을 알지만, 더 다양한 노래로 꽃다지의 외연을 넓혀야 한다고 생각한다"며 다양한 장르로 다양한 삶을 이야기하는 팀으로 봐달라고 요청했다. 이러한 변화는 민중가요의 입지가 좁아진 현실과 맞물려 있다. 노동운동이 활발했던 1990년대와 2000년대에는 네 명 이상의 가수가 함께 노래했으나, 최근 7~8년 동안은 정혜윤과 전 음악감독 정윤경 두 명이 노래 대부분을 불렀다.

"꽃다지 다 죽었다"는 말을 들을 때면 속상하기도 했다는 정혜윤은, 프리랜서나 초단시간 노동자 등 노동 형태가 다양해지면서 서로 다른 노동자의 현실을 하나의 구호나 노래로 담아내기 어려운 점도 변화의 배경으로 지적했다. 노동 현장의 변화는 민중가요의 형식과 내용에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 이에 대한 대응이 이번 공연 준비에 반영된 것이다.

K팝 유입과 세대 변화 속 새로운 위로

민중가요가 놓인 자리도 달라졌음을 실감한 계기에는 지난해 윤석열 대통령 탄핵 집회에서의 K팝 유행이 있었다. 소녀시대의 '다시 만난 세계' 등 대중가요가 불린 모습을 본 정혜윤은 민중가요가 흘러나왔으면 좋겠다는 바람이 있었음에도 K팝이 나와서 속상했다고 말했다. 그는 "세대가 변했으니 어쩔 수 없는 선택이었겠지만, 앞으로 어떤 음악을 해야 할지 고민이 깊어졌다"고 밝혔다.

젊은 시절 함께 극복하고 나아가자고 외쳤다면, 이제는 각자의 자리에서 묵묵히 살아가는 이들에게 애썼다고 말해주고 싶다는 것이 정혜윤의 새로운 목표다. "제가 살아가는 이야기지만, 묵묵히 걸어가는 사람을 위로할 수 있었으면 좋겠다"는 그의 말은 시대가 요구하는 새로운 음악적 소통 방식을 제시한다. 이는 대중가요와 민중가요의 경계선이 무너진 만큼, 꽃다지도 외연을 넓히려는 움직임과 일치한다.

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정혜윤의 무대에는 코러스와 서브 보컬로 송미연이 힘을 보탠다. 송미연은 2007년부터 약 3년간 꽃다지에서 활동한 후 솔로 앨범을 내기도 했으나, 2024년 다시 꽃다지로 돌아왔다. 송미연은 "혼자 하는 음악도 좋지만, 음악을 시작하게 해준 계기이기도 한 꽃다지에 목소리를 남기고 싶었다"며 그룹에 대한 애정을 드러냈다.

꽃다지는 내년에도 여러 현장을 찾아다니며 공연을 선보일 예정이다. 자신들의 노래가 필요한 곳을 찾아가 함께 노래를 나누고 위로를 전하겠다는 계획이다. 또한 2011년 이후 미뤄왔던 정규 앨범 작업에도 속도를 낼 계획이다. 정혜윤은 "민중가요 세대가 저희가 마지막인가 하는 생각도 든다"면서도 기억해주시는 분들이 있는 한 더 따뜻하고 풍성한 노래로 함께하겠다고 다짐했다. 송미연도 "집회 현장에서 에너지를 받으면 아직 꽃다지가 해야 할 노래가 있다고 생각한다"며 우리를 필요로 하는 곳이라면 어디든 찾아가 노래하고 싶다고 말했다.