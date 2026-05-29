민주콩고와 우간다, 에볼라 확산 속 국제 지원 확대

민주콩고와 우간다에서 에볼라 의심 사례가 1,000건을 넘어선 가운데 WHO는 무력 충돌과 규제 어려움을 지적하며 국제 지원이 필요함을 강조했다. 한편 첫 회복 사례가 확인되었고, 유럽연합·미국 등 외교적 도움도 늘었다.

우간다 수도 캄팔라에서 국립적십자사의 방역팀이 에볼라 의심자가 거주하는 집에 들어가 방역 소독을 실시하고 있다. 원고는 현지 시간 기준으로 26일에 보도되면서 우간다 와 인접 국가인 콩고 민주공화국( 민주콩고 )에서 발생한 에볼라 의심 사례가 이미 1000건을 넘었다는 사실을 알렸다.

이후 신문과 방송의 보도에 따르면 민주콩고 공중보건비상대응센터는 29일 현재까지 에볼라 의심 사례 1,077건과 의심 사망자 238명을 보고했다고 밝혔다. 그와 동시에 우간다 보건부는 자국 내 누적 확진자가 9명으로 늘었다는 소식을 전했다. 이러한 사실을 바탕으로 세계보건기구(WHO)의 사무총장은 현재의 상황이 무력 충돌과 대규모 난민 발생, 식량 불안 등 여러 요소가 복합적으로 얽혀 있어 확산 차단이 매우 어려운 구조임을 강조했다. 그는 현지 상황을 직접 파악하기 위해 지난 밤 민주콩고 수도 킨샤사 공항에 도착한 뒤, 지역 사회가 혼자 싸우지 않도록 국제 사회의 지원이 절실하다고 덧붙였다.

WHO는 에볼라 발병지를 이투리주, 북키부주 및 남키부주로 정의하고 있으며, 이 지역 사회는 막대한 어려움을 겪고 있다는 점을 언급했다. 그는 에볼라가 막을 수 있다고 자신감을 호소했지만, 동시에 무력 충돌과 대규모 인구 이동, 식량 부족과 같은 요인들이 범람 방지에 큰 장애가 된다고 경고했다. 게다가 그는 각국의 입국 제한 정책이 과도할 경우, 감염이 확산되는 장소에서의 조기 공지가 지연될 가능성이 있음을 지적했다. 국보건은 이번 사태가 '매우 복잡한 발병'이라고 평가했다.

한편, WHO 보건비상프로그램 고위험 병원체팀은 민주콩고에서 초기 진단이 긍정되었으나, 두 차례 음성 판정 이후 27일 현지 보건시설에서 퇴원한 환자가 있다는 등 '첫 회복 사례'가 발생했다고 밝혔다. 이는 당시의 치료 및 격리 방법이 어느 정도 효과를 보였음을 시사하지만, 전반적인 확산 상황이 정점에 이르렀는지는 아직 확인되지 않았다고 말했다. 국제 사회 역시 긴장을 늦추지 않고 지원을 확대하고 있다. 유럽연합은 이투리주에 의료 물자를 급히 전달했고, 미국은 추가로 8,000만 달러를 지원하면서 전체 협력 규모를 1억120만 달러 이상으로 끌어올렸다.

이러한 외부 지원은 감염 확산을 막고 지역 경제를 안정시키기 위한 시도로 평가된다. 현재까지는 복잡한 상황이 지속될 것으로 보이며, WHO와 지역 보건 당국은 교차 감염을 차단하고 신속히 대처할 방안을 모색 중이다. 앞으로의 전개에 따라 국제적 협력과 내부 관리 시스템의 효율성이 결정적인 역할을 할 것으로 예상된다





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