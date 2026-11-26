민주공화국에서 에볼라 확진자가 1만2천명을 넘어섰다. 승인된 치료제가 없고 반군 교전으로 방역이 차단되면서 WHO가 심각하게 우려하고 있다.

민주공화국 (민주콩고)에서 에볼라 바이러스 감염자가 1만2천명을 넘어섰다. 지난 9일 기준 확진자가 1만1천명을 기록한 지 보름 만에 신규 확진자 1천명이 추가로 확인된 것이다. 승인된 백신이나 치료제가 없는 분디부조형 에볼라 변이가 확산되면서 공중보건 위기 경고등이 켜졌다.

치료제 부족과 반군 충돌이 확산 가속

현재 유행하고 있는 분디부조형 에볼라에는 아직 승인된 백신이나 치료제가 존재하지 않는다. 보건 당국은 자이르형 에볼라 치료제인 에르베보 백신을 동물실험을 통해 중증 악화 방지 효과가 있다고 판단, 지난 8월 26일부터 발병지 주민들과 의료진에게 접종을 시작했다. 그러나 의료진들과 감염자들이 반군과의 교전으로 고립되거나 이동이 차단되는 사례가 빈번히 발생하여 방역 활동에 치명적인 장애가 되고 있다.

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로이터 통신은 북부 이투리주 주도 부니아 북쪽 약 25㎞ 떨어진 광산 도시 이가-바리에르에서 반군 세력인 민중혁명협약(CRP)이 정부군과 교전을 재개했다고 전했다. 이로 인해 방역 인프라와 인력 확보가 극히 제한적인 상황이며, 감염 경로 추적도 제대로 이루어지지 않고 있다.

세계보건기구 경고와 케냐 법적 분쟁

세계보건기구(WHO)의 캐서린 스몰우드 박사는 지난 24일 아크웨 지역에서 총격전이 이어지자, 인근 병원에 고립됐던 WHO 직원과 민주콩고 보건 당국자 등 12명이 부니아로 대피해야 했다고 밝혔다. 의료 인력의 안전 위협은 감염자 발생의 첫 번째 전파를 막는 핵심 방역망을 무력화하는 결과를 초래하고 있다.

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테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 지난 18일 사망자의 3분의 2가 여전히 치료센터 밖에서 발생하고 있다고 우려했다. 이는 상당수 감염 사례가 늦게 발견되고 있고, 접촉자 추적이 충분하지 않아 지역사회 내 전파가 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. WHO는 치료센터 외부에서의 사망 비율이 높다는 점이 방역망의 공백을 드러낸다고 강조하고 있다.

한편, 케냐에서는 미국과 체결한 에볼라 격리시설 건설 협정의 세부 내용 공개를 요구하는 법원 판결이 나왔다. 케냐 법원은 정부가 미 공군기지에 미국의 지원을 받아 격리시설을 건설하는 과정에서 일부 헌법 조항을 위반했다고 판단했다. 이로 인해 케냐 당국은 미국과의 협정 세부 사항을 투명하게 공개해야 할 법적 의무가 생겼다.

케냐 에볼라 종식 선언 임박과 방역 현황

케냐에서는 지난달 19일을 마지막으로 새로운 감염 사례가 보고되지 않고 있다. 마지막 환자가 퇴원한 이달 11일 이후로 42일이 경과하면 케냐는 공식적으로 에볼라 유행이 종료되었음을 선언할 수 있다. 이는 아프리카 내 다른 나라들의 방역 상황과 대비되는 긍정적인 수치로 평가된다.

다만, 케냐에서는 지난 6월 1일 라이키피아 미 공군기지에 설치된 50병상 규모의 에볼라 격리시설에 대해 시민단체 등이 집단 소송을 제기한 바 있다. 당시 해당 시설이 공중보건에 심각하고 임박한 위험을 초래한다며 집행정지 신청을 냈으나, 법원은 최근 협정 공개 판결을 내리며 절차를 진행 중이다. 이는 에볼라 방역을 위한 국제적 협력과 국내 법리적 쟁점이 충돌하는 사례로 주목받고 있다.