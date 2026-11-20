2026년 11월 20일 민주유공자 예우에 관한 법률안이 국회 본회의를 통과했습니다. 26년간 입법 공백을 겪던 민주화운동 희생자와 부상자에게 국가적 예우가 제공되는 획기적인 법적 근거가 마련되었습니다.

국회는 2026년 11월 20일 '민주유공자 예우에 관한 법률안'을 본회의를 통과시켰습니다. 이 법안은 민주화 운동 과정에서 사망하거나 행방불명된 자, 그리고 부상당한 자들에게 '민주유공자'라는 법적 지위를 부여하여 국가 차원의 예우를 보장하는 내용을 담고 있습니다.

민주유공자법 제정 취지와 핵심 내용

2026년 11월 20일 통과된 민주유공자법은 박종철, 이한열, 전태일 열사와 같이 민주화 운동 중 희생되거나 다친 사람들에게 법적 보호 장치를 마련합니다. 이 법률은 기존에 개별 보상법에 따라 금전적 보상을 받았지만 국가보훈 지위를 인정받지 못했던 사람들에게 '민주유공자' 명칭과 의료, 양로, 요양 등 구체적인 예우를 제공함을 골자로 합니다.

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적용 대상은 '민주화운동 관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률' 또는 '부마민주항쟁 관련자의 명예회복 및 보상 등에 관한 법률'에 따라 보상을 받은 사망자, 행방불명자, 그리고 장해등급 판정을 받은 부상자들을 중심으로 합니다. 4·19혁명과 5·18민주화운동 관련자는 이미 각 특별법에 따라 보훈 예우를 받아왔으나, 기타 민주화운동 관련자들은 공식 보훈 체계에서 제외되어 왔습니다.

야당의 우려와 정부 입장의 충돌

이 법안은 2026년 11월 19일 제439회 국회 정기회 제13차 본회의에 상정되었습니다. 당시 더불어민주당 주도로 상정되었으나, 국민의힘 서일준 의원이 무제한토론을 신청하며 의사진행이 지연되기도 했습니다. 야당은 개인정보 제공 제한으로 부실 심사가 우려된다며 법안 통과에 강력히 반대했습니다.

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특히 국가보안법 위반자가 '뉘우친 정도가 현저하다'는 조건 하에 유공자 등록이 가능할 수 있다는 점은 큰 쟁점이었습니다. 야당은 이로 인해 유공자 선정 기준이 모호해지고 국가 보훈의 근간이 흔들릴 수 있다고 우려를 표명했습니다. 이에 보훈부는 원칙상 국가보안법 위반자는 등록되지 않되, 과거 민주화 운동 과정에서 억울한 피해를 입은 사례는 보훈심사위원회의 공정한 심의를 통해 개별적으로 판단하겠다고 해명했습니다.

현금 보상 제외와 확대 검토 방향

정부는 이번 법안이 현금 보상이나 교육, 취업, 대부, 양육 지원, 주택 우선 공급 등 특혜성 조항을 모두 배제했음을 강조합니다. 보훈부는 우선 기준이 명확한 인원을 중심으로 법을 적용한 뒤, 사회적 공감대가 확산되고 국민적 합의를 형성하는 경우 대상을 단계적으로 확대할 여부를 검토할 계획입니다.

정부 측은 이번 입법이 그동안 국가보훈 영역에서 소외되어 있던 민주화 운동 희생자와 유가족에 대한 지연된 예우를 실현하는 것임을 강조합니다. 2000년 16대 국회에서 처음 발의된 이 법안은 5·18민주화운동 관련 내용만 분리 제정된 것을 제외하고, 이후 17대부터 21대 국회까지 임기 만료로 폐기되기를 거듭해 왔습니다. 21대 국회에서는 윤석열 전 대통령의 재의요구(거부권)로 인해 폐기되기도 했습니다.

26년 만의 국회 통과와 향후 시행 일정

이로써 민주유공자법은 26년 만에 국회 문턱을 넘게 되었습니다. 당시 우원식, 전재수 의원의 발의안을 통합·조정하여 마련된 이번 법안은 대통령의 거부권 행사에 따라 국회로 돌아온 후 임기 만료로 폐기되었던 법률안과 사실상 동일한 내용입니다. 보훈부 관계자는 법안 통과를 늦게 가져온 데 대해 전격민족민주유가족협의회(유가협) 회원들에게 진심으로 송구하다는 사과와 격려를 전하기도 했습니다.

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법률은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행됩니다. 보훈부는 하위 법령을 제정하는 절차를 거쳐 내년 6월경부터 민주유공자 등록과 예우, 지원 업무가 본격적으로 시행될 것으로 전망합니다. 대상자의 신청 접수 후 민주화보상심의위원회가 요건과 사실 관계를 확인하면, 보훈심사위원회의 심의와 의결을 통해 최종적으로 민주유공자 등록 여부가 결정됩니다.