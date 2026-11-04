민주유공자법 본회의 통과 촉구 행진, 고령 유가족들의 절실한 호소

전국민족민주유가족협의회와 시민사회추진위원회 관계자들이 4일 연세대에서 국회까지 행진하며 민주유공자법 제정을 촉구했다. 윤석열 대통령의 거부권 행사로 난항을 겪던 이 법안이 패스트트랙으로 지정되어 본회의 통과를 기다리고 있는 가운데, 고령의 유가족들이 참여한 이번 시위는 법적 예우 강화를 위한最後の 노력으로 평가받는다.

전국민족민주유가족협의회 와 민주유공자법 제정을위한시민사회추진위원회 관계자들이 4일 오후 서울 서대문구 연세대학교 정문 앞에서 모여 시위를 준비하고 있다. 이 자리에는 박승희 열사 의 어머니 이양순 여사 를 비롯한 고령의 민주화 운동 열사 유가족들이 대부분 참석하여, 법의 조속한 본회의 통과를 촉구하는 목소리를 높였다.

참가자들은 우원식 국회의원의 발언을 경청하며 감정을 추스르는 모습을 보였고, 이후 서울 서대문구 연세대학교 앞을 출발해 국회의사당으로 행진을 시작했다. 이 행진은 민주화 운동 관련 사망자, 행방불명자, 부상자에 대한 의료와 양로, 요양 지원 등을 담은 '민주유공자 예우에 관한 법률'의 통과를 염원하는 의미 있는 집회였다.

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고령 유가족들의 연대 행진과 준비 과정

거동이 불편한 유가족들을 비롯해 대부분 80세를 넘은 고령의 참가자들은 민주화 자녀를 품에 안거나 휠체어를 타고 행진에 참여했다. 열사 추모사업회 참가자들은 도보로 서강대교를 건너 국회의사당 본청으로 향했으며, 많은 가족들이 열사들의 영정사진을 들고 있어 그간의 애환과 집념을 드러냈다.

민주유공자법 제정 현황과 법적 쟁점

민주유공자법은 민주화운동 관련 희생자에 대한 예우 규정을 담고 있으며, 지난 21대 국회에서는 통과했으나 윤석열 대통령이 거부권을 행사하여 무산된 바 있다. 이후 지난해 9월 더불어민주당 주도로 패스트트랙(신속처리안건) 법안으로 지정되어 올해 3월 국회 법제사법위원회의 문턱을 넘었으며, 현재 본회의 통과를 기다리고 있는 상태다.

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시민사회의 역할과 향후 국회 일정

이날 행진을 이끈 전국민족민주유가족협의회와 민주유공자법제정을위한시민사회추진위원회는 유가족들의 실질적인 복지 지원을 위한 법안 완성을 위해 지속적으로 압력을 가하고 있다. 고령인 유가족들의 건강과 노고에 감사를 전하며, 국회 내 여야 합의를 통해 본회의 상정이 신속히 이루어지길 바라는 목소리가 지배적이다.

유가족들의 감정적 호소와 시위 구호

시위 현장에서는 구호를 외치며 법안 통과의 필요성을 알리는 참가자들의 열정이 돋보였다. 윤석열 대통령의 거부권 행사로 인해 장기화되었던 법제정 과정의 지연이 고령 유가족들에게 큰 고통으로 다가왔기 때문에, 이번 행진은 단순한 시위를 넘어 생존해 있는 유가족들에게 대한 최소한의 정의 실현을 위한 절박한 요구로 해석된다.