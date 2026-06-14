민주연구원, 악성 민원 대응 위한 '교육활동보호국' 신설 제안…안민석 경기교육감 당선인도 공개 토론 나서

드라마 '셀럽스'에 등장한 가상 기관 '교권보호국'이 현실 정책 논의로 확산되고 있다. 민주연구원은 교육부 내 '교육활동보호국'을 신설해 악성 민원과 학교 폭력으로부터 교사를 보호하는 통합 지원 체계를 구축하자고 제안했다. 안민석 경기도교육감 당선인도 경기도 교육청 차원의 교권 보호 기관 설립을 논의하기 위해 공개 토론을 제안했다. 교육계에서는 국가와 교육청이 책임지는 지원 시스템 강화에 공감하지만, 단순한 조직 신설보다는 세심한 대책 마련이 필요하다는 지적도 나온다.

더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원 이 악성 민원 에 대응하기 위해 교육부 내 ' 교육활동보호국 ' 신설을 공식 제안하면서, 드라마에서 모티브를 얻은 가상 기관이 현실 정책 논의로 이어지고 있다. 넷플릭스 시리즈 '셀럽스'에 등장하는 '교권보호국'은 감독관의 권한을 통해 교실 질서를 회복하는 모습을 보였지만, 민주연구원 이 제안한 ' 교육활동보호국 '은 국가와 교육청이 교사를 보호하는 지원 체계에 더 가깝다. 2023년 서이초 사건 이후 교권 보호 제도는 확대됐으나, 기능이 분산되어 현장의 체감 효과는 여전히 부족한状況이다.

민주연구원은 교육부에 컨트롤타워를 설치하고, 시도교육청에 지원센터를 법정기구화하며, 교육지원청에 현장지원팀을 두는 방안을 제시했다. 이는 민원·조사·소송 등 개인 부담을 기관이 대신 책임지도록 하겠다는 취지다. 안민석 경기도교육감 당선인은 공개 토론을 통해 '경기도형 교권보호국'의 방향을 논의하겠다고 밝혔고, 교육계에서는 구조적인 지원 필요성에 공감하면서도 새로운 조직이 단순한 보고 체계 증가로 이어질 수 있다는 우려도 제기됐다.

교사 단체는 교사가 혼자서 민원과 분쟁에 맞서는 현실에서 벗어나야 한다고 강조했고, 전문가들은 학생 인권과 교육적 권한의 균형을 고려한 정책 마련이 중요하다고 지적했다





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